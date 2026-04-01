Sport Bild menyebutnya sebagai "salah satu perubahan terbesar dalam satu dekade terakhir", yang mungkin terjadi di SGE setelah musim ini berakhir. Namun, perubahan ini tidak hanya akan memengaruhi para pemain dan skuad, melainkan juga "berbagai bidang" di dalam klub.
"Salah satu perubahan terbesar dalam dekade terakhir": Eintracht Frankfurt tampaknya mengambil tindakan tegas akibat krisis performa—hingga sepuluh pemain kemungkinan akan hengkang
Dengan demikian, "hingga sepuluh" pemain berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas. Nama-nama yang disebutkan antara lain Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi, dan Elye Wahi yang saat ini dipinjamkan ke OGC Nice.
Sementara lima pemain yang disebutkan pertama telah menarik minat beberapa klub papan atas berkat penampilan mengesankan mereka saat mengenakan seragam SGE dan karenanya dapat dijual dengan harga menguntungkan, Dahoud, Batshuayi, dan Wahi tampaknya tidak memiliki masa depan di bidang olahraga di Frankfurt.
Secara keseluruhan, penjualan tersebut berhasil mengantarkan lebih dari 150 juta euro ke kas klub. Untuk Collins, batas bawah yang ditetapkan oleh pihak klub diperkirakan berada di kisaran 30 hingga 35 juta euro, sedangkan Bahoya dan Brown masing-masing berpotensi menghasilkan 40 hingga bahkan hingga 65 juta euro.
Frankfurt berencana merekrut pemain pinjaman Kalimuendo
Dengan dana tersebut, Eintracht pun dapat kembali aktif di bursa transfer. Menurut laporan tersebut, Paul Nebel dari 1. FSV Mainz 05 dan bintang muda liga kedua Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC menjadi kandidat potensial. Selain itu, klub juga mempertimbangkan untuk mempermanenkan status pemain pinjaman Arnaud Kalimuendo — untuk itu, SGE harus menyiapkan sekitar 30 juta euro.
Terlepas dari potensi pendapatan transfer, Frankfurt tampaknya tidak bisa mengandalkan pendapatan yang melimpah. Karena musim yang sangat tidak konsisten, mereka terancam gagal lolos ke kompetisi internasional sama sekali. Saat ini, mereka tertinggal delapan poin dari peringkat keenam, yang akan memberi hak untuk berpartisipasi di Conference League. Namun, peringkat ketujuh mungkin juga cukup, asalkan SC Freiburg tidak memenangkan Piala DFB.