"Salah satu perubahan terbesar dalam dekade terakhir": Eintracht Frankfurt tampaknya mengambil tindakan tegas akibat krisis performa—hingga sepuluh pemain kemungkinan akan hengkang

Dengan demikian, "hingga sepuluh" pemain berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas. Nama-nama yang disebutkan antara lain Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi, dan Elye Wahi yang saat ini dipinjamkan ke OGC Nice.

Sementara lima pemain yang disebutkan pertama telah menarik minat beberapa klub papan atas berkat penampilan mengesankan mereka saat mengenakan seragam SGE dan karenanya dapat dijual dengan harga menguntungkan, Dahoud, Batshuayi, dan Wahi tampaknya tidak memiliki masa depan di bidang olahraga di Frankfurt.

Secara keseluruhan, penjualan tersebut berhasil mengantarkan lebih dari 150 juta euro ke kas klub. Untuk Collins, batas bawah yang ditetapkan oleh pihak klub diperkirakan berada di kisaran 30 hingga 35 juta euro, sedangkan Bahoya dan Brown masing-masing berpotensi menghasilkan 40 hingga bahkan hingga 65 juta euro.