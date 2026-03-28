Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Salah satu pertandingan terburuk yang pernah kami mainkan!" - Emi Martinez mengkritik rekan-rekan setimnya di timnas Argentina setelah menang tipis atas tim lemah Mauritania
Perjuangan di La Bombonera
Saat berhadapan dengan tim Mauritania yang menduduki peringkat ke-115 dalam peringkat dunia FIFA, Argentina kesulitan menunjukkan dominasi seperti biasanya. Juara dunia itu tampak menguasai jalannya pertandingan di awal laga ketika Enzo Fernandez dan Nico Paz mencetak gol di babak pertama. Namun, intensitas permainan menurun drastis seiring berjalannya pertandingan, yang berujung pada gol hiburan di menit ke-94 yang dicetak oleh Jordan Lefort dari Mauritania, yang membuat tim tuan rumah kecewa.
- Getty
Martinez mengkritik keras kurangnya semangat
Martinez tampak jelas frustrasi sepanjang 90 menit pertandingan dan tidak menahan diri saat menghadapi media setelah peluit akhir dibunyikan. Dikenal karena sifatnya yang blak-blakan, kiper Aston Villa itu melontarkan kritik pedas terhadap cara tim menjalani laga persahabatan tersebut. Martinez berkata: "Sangat buruk. Itu adalah salah satu pertandingan terburuk yang pernah kami mainkan, bahkan untuk sebuah laga persahabatan. Kami kurang semangat, untungnya kami tidak bermain di Finalissima seperti ini," aku kiper Aston Villa itu. "Kami kurang permainan dan kecepatan. Kami butuh sedikit lebih banyak semangat. Kami kurang intensitas, soliditas pertahanan, dan keyakinan saat bertahan."
Zabaleta mendukung upaya mempertahankan gelar
Terlepas dari rasa frustrasi tersebut, mantan bek Argentina Pablo Zabaleta tetap yakin bahwa skuad saat ini memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankan gelar juara mereka di Piala Dunia 2026. Zabaleta percaya bahwa kehadiran Messi saja sudah cukup untuk membuat lawan was-was, terlepas dari usia sang pemain veteran. "Argentina adalah salah satu tim yang saya anggap sebagai pesaing serius. Ya, Messi akan bertambah usia beberapa tahun, tapi dia masih mampu menciptakan momen-momen keajaiban murni," kata Zabaleta kepada wartawan. "Lawan-lawan masih takut padanya di dekat kotak penalti... dribelnya, visinya untuk umpan mematikan, kemampuannya memotong ke dalam dan mengarah ke tiang jauh, serta tendangan bebasnya. Hanya pemain sekelas dia yang bisa menciptakan momen-momen seperti itu. Portugal juga merupakan tim yang akan saya perhatikan dengan saksama. Dan Inggris, dengan [Thomas] Tuchel yang kini memimpin, bermain bagus dan memiliki talenta individu yang kuat. Selalu sulit untuk memprediksi pemenang, tapi saya berharap Argentina bisa mempertahankan trofi itu."
- Getty Images Sport
Menatap tantangan berikutnya
Argentina tak akan punya banyak waktu untuk merenungkan penampilan ini karena mereka harus bersiap menghadapi laga berikutnya melawan Zambia, yang dijadwalkan pada 31 Maret. Fokus akan segera beralih ke upaya mengembalikan gaya permainan dengan tekanan tinggi dan energi yang meluap-luap, yang telah menjadi ciri khas era Scaloni, dengan beberapa pemain cadangan kini bersaing memperebutkan tempat di tim. Albiceleste diharapkan mampu menampilkan performa yang jauh lebih dominan untuk membungkam para kritikus dan meyakinkan para pendukungnya.