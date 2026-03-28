Terlepas dari rasa frustrasi tersebut, mantan bek Argentina Pablo Zabaleta tetap yakin bahwa skuad saat ini memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankan gelar juara mereka di Piala Dunia 2026. Zabaleta percaya bahwa kehadiran Messi saja sudah cukup untuk membuat lawan was-was, terlepas dari usia sang pemain veteran. "Argentina adalah salah satu tim yang saya anggap sebagai pesaing serius. Ya, Messi akan bertambah usia beberapa tahun, tapi dia masih mampu menciptakan momen-momen keajaiban murni," kata Zabaleta kepada wartawan. "Lawan-lawan masih takut padanya di dekat kotak penalti... dribelnya, visinya untuk umpan mematikan, kemampuannya memotong ke dalam dan mengarah ke tiang jauh, serta tendangan bebasnya. Hanya pemain sekelas dia yang bisa menciptakan momen-momen seperti itu. Portugal juga merupakan tim yang akan saya perhatikan dengan saksama. Dan Inggris, dengan [Thomas] Tuchel yang kini memimpin, bermain bagus dan memiliki talenta individu yang kuat. Selalu sulit untuk memprediksi pemenang, tapi saya berharap Argentina bisa mempertahankan trofi itu."