Mengalihkan fokusnya ke penampilan individu yang menonjol, Terzic secara khusus menyoroti penjaga gawang Unai Simon untuk penampilan luar biasa lainnya. Bos Athletic itu mencatat bahwa penampilan heroik telah menjadi tolok ukur yang konsisten bagi pemain internasional Spanyol tersebut di panggung terbesar.

"Saya rasa dengan Unai itu tidak mengejutkan karena kami sudah melihat penampilan seperti ini dari Unai dalam beberapa tahun terakhir, berkali-kali, dan itulah alasan mengapa dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia."