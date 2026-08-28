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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

'Salah satu penjaga gawang terbaik di dunia' - Edin Terzic memuji Unai Simon setelah kekalahan di Camp Nou

LaLiga
Athletic Bilbao
E. Terzic
U. Simon

Pelatih Athletic Club Edin Terzic memuji kiper Unai Simon dan seorang debutan muda yang tampil impresif setelah menghadapi ujian berat melawan Barcelona. Juru taktik asal Jerman itu juga menyoroti tantangan taktis yang sangat besar untuk membendung dominasi lini tengah tim Catalan di Camp Nou.

  • Menghadapi Barcelona

    Edin Terzic menghadapi ujian taktik yang berat saat tim Athletic Club asuhannya bertandang ke Spotify Camp Nou untuk menghadapi Barcelona racikan Hansi Flick. Meski akhirnya kalah, pelatih asal Jerman itu menemukan banyak hal positif dalam ketahanan defensif timnya secara keseluruhan dan sejumlah penampilan individu yang menonjol. Pertandingan ini menyoroti tantangan yang terus ada saat menghadapi lini tengah Barcelona yang dominan, sekaligus memperlihatkan perpaduan khas Athletic antara bintang internasional yang sudah mapan dan talenta akademi yang sedang berkembang.

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  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Memuji standar kelas dunia Unai Simon

    Mengalihkan fokusnya ke penampilan individu yang menonjol, Terzic secara khusus menyoroti penjaga gawang Unai Simon untuk penampilan luar biasa lainnya. Bos Athletic itu mencatat bahwa penampilan heroik telah menjadi tolok ukur yang konsisten bagi pemain internasional Spanyol tersebut di panggung terbesar.

    "Saya rasa dengan Unai itu tidak mengejutkan karena kami sudah melihat penampilan seperti ini dari Unai dalam beberapa tahun terakhir, berkali-kali, dan itulah alasan mengapa dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia."

  • Ujian konstan di Camp Nou

    Merefleksikan beban kerja bertahan yang dibutuhkan dalam pertandingan tersebut, Simon berulang kali dipaksa beraksi untuk menggagalkan rangkaian serangan rumit Barcelona. Menghadapi tim yang spesialis membanjiri ruang sentral dan melancarkan kombinasi cepat menuntut konsentrasi penuh dari seorang kiper. Penempatan posisi Simon, kemampuan menepis tembakan, dan ketenangannya di bawah tekanan membuat timnya tetap dalam pertandingan pada fase-fase krusial laga.


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  • imago-sport-1082055155.jpgJoan Gosa

    Menatap pertandingan-pertandingan mendatang

    Saat Athletic Club berkumpul kembali setelah ujian bergengsi ini di La Liga, performa dari figur-figur kunci seperti Simon akan tetap vital bagi ambisi mereka di musim ini. Terzic akan berupaya memaksimalkan ketangguhan defensif skuadnya saat mereka bersiap untuk laga-laga liga berikutnya. Dengan kiper berpengalaman mereka yang terus tampil di puncak performanya, Athletic memiliki tulang punggung yang menenangkan untuk menghadapi tantangan di depan.

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