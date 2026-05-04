‘Salah satu penawaran terbaik musim ini’ - Bintang Leeds seharga £10 juta membungkam para skeptis berkat penyesuaian strategis dari Daniel Farke yang mengubah nasibnya
Rangkaian enam pertandingan tanpa kekalahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris — yang mencakup kemenangan atas Manchester United, Wolves, dan Burnley — telah mengangkat Leeds tujuh poin di atas zona degradasi dan menempati peringkat ke-14.
Kekecewaan di Wembley dialami saat melawan Chelsea di semifinal Piala FA, tetapi Leeds benar-benar kembali ke panggung besar setelah memenangkan gelar Championship dengan 100 poin pada musim 2024-25. Rencana ambisius untuk masa depan sedang disusun di West Yorkshire.
Gudmundsson menjadi bagian dari rencana tersebut dan memiliki banyak hal yang dinantikan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Ia mengalami cedera hamstring yang sayangnya mungkin telah mengakhiri musim domestiknya, namun harapannya adalah mimpi Piala Dunia dapat terwujud saat ia berhasil masuk skuad Swedia musim panas ini.
Pemain berusia 27 tahun ini sangat ingin tampil di turnamen tersebut setelah berhasil mencapai puncak kariernya melalui masa-masa bermain di Belanda dan Prancis. Leeds melihat potensinya di Lille dan telah menikmati hasil yang luar biasa dari investasi mereka setelah mendorong Gudmundsson lebih ke depan ke posisi bek sayap.
Apakah Gudmundsson seharga £10 juta merupakan salah satu rekrutan terbaik musim ini?
Pujian berdatangan untuk pemain Swedia yang gigih ini, dengan bek sayap mantan pemain The Whites, Gray—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL melalui Adlerslots—menjawab ketika ditanya apakah Gudmundsson merupakan salah satu rekrutan terbaik Liga Premier pada musim 2025-26: “Saya rasa seiring berjalannya musim, ya. Saya tidak terlalu yakin saat itu, tetapi perubahan sistem yang dilakukan Daniel Farke - sebenarnya terjadi pada babak kedua saat melawan Manchester City di Etihad Stadium - menurut saya lebih cocok untuknya daripada pemain lain yang saya lihat pada paruh kedua musim ini, dan dia ternyata menjadi bek yang luar biasa.
“Bukan hanya sebagai bek, tapi juga dalam aspek menyerang, dalam permainan serba bisa-nya, dia telah berkembang pesat - dia jelas salah satu rekrutan terbaik musim ini.”
Perluasan Elland Road: Bisakah Leeds mengembalikan sepak bola Eropa?
Sementara menyaksikan pemain seperti Gudmundsson bersinar di lapangan, Leeds sedang mempersiapkan masa depan yang lebih cerah di luar lapangan. Elland Road akan menjalani renovasi besar-besaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas stadion menjadi 53.000 penonton, dan harapan besarnya adalah agar kompetisi sepak bola Eropa kembali digelar di venue olahraga ikonik ini suatu saat nanti.
Ditanya apakah target tersebut dapat tercapai dan mengapa perlu ada perluasan baik dalam hal skuad maupun pembangunan stadion, Gray menambahkan: “Saya pikir itu harus dilakukan karena kami tahu bahwa stadion Leeds saat ini, jika kapasitasnya digandakan, setiap kursi akan terisi, karena ini adalah klub sepak bola yang didukung dengan luar biasa.
“Saya pernah mengalami momen-momen istimewa di sana dan Anda menyadari betapa besarnya klub ini saat Anda bermain melawan mereka, tetapi saat Anda berjalan melalui terowongan, saat Anda mengenakan kaus putih itu, rasanya sangat istimewa.
“Manajernya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa; yang terpenting adalah bertahan di Liga Premier pada musim pertama setelah promosi, jadi dia telah mencapainya, atau setidaknya sepertinya mereka telah mencapainya.
“Leeds adalah klub sepak bola yang menarik bagi setiap pemain yang datang ke Premier League; mereka jelas telah menetapkan gaya permainan mereka musim ini, dan mereka akan semakin baik dengan dukungan yang ada. Saya pikir kepemilikan klub dan segala hal saat ini, mereka sepertinya benar-benar peduli pada klub, yang mungkin tidak terjadi di masa lalu, tapi mereka bisa menjadi kekuatan, tak diragukan lagi.
“Menurut saya, musim depan bagi mereka, atau mungkin bahkan dua musim ke depan, adalah berusaha menempatkan diri sebagai tim 10 besar di Premier League, dan jika mereka mulai melakukannya, saya pikir itulah saatnya mereka bisa mulai membicarakan soal kompetisi Eropa.”
Leeds menyusun rencana ambisius baik di dalam maupun di luar lapangan
Leeds terakhir kali berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2002-03, saat mereka berpartisipasi di Piala UEFA; lebih dari dua dekade telah berlalu sejak saat itu—dengan The Whites sempat terpuruk hingga ke League One sebelum akhirnya kembali ke jalur yang benar.
Mereka hanya bertahan tiga musim di kasta tertinggi setelah promosi pada 2020, namun tampaknya sedang membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan berkelanjutan. Langkah transfer yang lebih cerdas, seperti yang membawa Gudmundsson ke Inggris, akan membantu tim ambisius ini tetap berada di jalur yang menanjak.