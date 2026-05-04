‘Salah satu penawaran terbaik musim ini’ - Bintang Leeds seharga £10 juta membungkam para skeptis berkat penyesuaian strategis dari Daniel Farke yang mengubah nasibnya

Sementara menyaksikan pemain seperti Gudmundsson bersinar di lapangan, Leeds sedang mempersiapkan masa depan yang lebih cerah di luar lapangan. Elland Road akan menjalani renovasi besar-besaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas stadion menjadi 53.000 penonton, dan harapan besarnya adalah agar kompetisi sepak bola Eropa kembali digelar di venue olahraga ikonik ini suatu saat nanti.

Ditanya apakah target tersebut dapat tercapai dan mengapa perlu ada perluasan baik dalam hal skuad maupun pembangunan stadion, Gray menambahkan: “Saya pikir itu harus dilakukan karena kami tahu bahwa stadion Leeds saat ini, jika kapasitasnya digandakan, setiap kursi akan terisi, karena ini adalah klub sepak bola yang didukung dengan luar biasa.

“Saya pernah mengalami momen-momen istimewa di sana dan Anda menyadari betapa besarnya klub ini saat Anda bermain melawan mereka, tetapi saat Anda berjalan melalui terowongan, saat Anda mengenakan kaus putih itu, rasanya sangat istimewa.

“Manajernya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa; yang terpenting adalah bertahan di Liga Premier pada musim pertama setelah promosi, jadi dia telah mencapainya, atau setidaknya sepertinya mereka telah mencapainya.

“Leeds adalah klub sepak bola yang menarik bagi setiap pemain yang datang ke Premier League; mereka jelas telah menetapkan gaya permainan mereka musim ini, dan mereka akan semakin baik dengan dukungan yang ada. Saya pikir kepemilikan klub dan segala hal saat ini, mereka sepertinya benar-benar peduli pada klub, yang mungkin tidak terjadi di masa lalu, tapi mereka bisa menjadi kekuatan, tak diragukan lagi.

“Menurut saya, musim depan bagi mereka, atau mungkin bahkan dua musim ke depan, adalah berusaha menempatkan diri sebagai tim 10 besar di Premier League, dan jika mereka mulai melakukannya, saya pikir itulah saatnya mereka bisa mulai membicarakan soal kompetisi Eropa.”