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Salah satu pemilik LAFC Larry Berg dikabarkan terpilih sebagai komisioner MLS berikutnya, dan akan menggantikan Don Garber setelah masa jabatan 27 tahun
- AFP
Pertemuan tingkat tinggi
Keputusan itu diambil pada Senin setelah serangkaian pertemuan penting di New York City. Para pemilik yang mewakili seluruh 30 klub MLS ikut serta dalam pemungutan suara, dengan supermayoritas dua pertiga, atau 20 suara, dibutuhkan agar Berg terpilih. Ia akan menjadi komisaris ketiga dalam sejarah liga, meski waktu transisi dari Garber belum diumumkan. Berg dilaporkan akan diwajibkan menjual sahamnya di LAFC, tetapi belum ada jadwal untuk proses tersebut.
GOAL telah menghubungi MLS untuk meminta komentar.
- ZUMA Press Wire
Latar belakang sepak bola yang kuat
Berg tampaknya menjadi kandidat ideal untuk menggantikan Garber, berkat rekam jejak yang solid di MLS. Saat ini ia menjabat sebagai wakil ketua komite olahraga dan kompetisi, dan dilaporkan mendapat dukungan signifikan dari dewan dalam beberapa pekan terakhir, berkat hubungan kuatnya di seluruh liga. Ia dilaporkan memegang peran penting dalam penerapan apa yang disebut MLS 3.0, serangkaian perubahan besar yang bertujuan mendorong liga memasuki era modern. Kedekatannya dengan perubahan-perubahan itu membuatnya menjadi favorit untuk peran tersebut.
- MLS Soccer
Warisan Garber
Garber akan dikenang sebagai komisioner yang membawa MLS memasuki era modernnya. Sebelumnya merupakan eksekutif terkemuka di NFL, Garber mengambil alih pada 1999. Saat itu, hanya ada 12 waralaba MLS. Kini jumlahnya menjadi 30, dengan sebagian besar bermain di stadion khusus sepak bola.
Garber meraih keberhasilan besar dalam memastikan kedatangan legenda Inggris David Beckham, serta perubahan aturan skuad setelahnya. Belakangan, di bawah kepemimpinannya, MLS mengumumkan peralihan ke kalender musim gugur-musim semi yang akan berlaku pada musim 2027-28. Kontrak komisioner saat ini berakhir pada 2027, dan ia mengatakan kepada SBJ bahwa ia berencana tetap berada di posisinya "dalam kapasitas tertentu" hingga akhir kontraknya, meski ia tidak menjelaskan seperti apa masa depannya nanti.
Tantangan yang dihadapi Berg
Komisioner baru itu tidak akan kekurangan tugas yang harus dihadapi saat ia menuju era baru MLS. Meski Garber melihat voting untuk kalender musim gugur-musim semi disetujui, Berg yang harus memastikan perubahan besar itu diterapkan dengan mulus. Hal yang sama juga berlaku untuk pembicaraan yang dilaporkan mengenai pelonggaran aturan skuad. Para pemilik bertemu di Charlotte sebelum All-Star Game untuk membahas potensi penyesuaian, termasuk penghapusan sistem kontrol skuad yang sangat spesifik dan kerap memaksa klub-klub MLS memangkas anggaran mereka.
Ada pula pertanyaan mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang kian mendekat. CBA saat ini berakhir pada 31 Januari 2028. Setiap perubahan besar yang dibuat pada liga, terutama terkait gaji pemain, sudah pasti harus dilakukan dengan negosiasi CBA
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