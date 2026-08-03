Garber akan dikenang sebagai komisioner yang membawa MLS memasuki era modernnya. Sebelumnya merupakan eksekutif terkemuka di NFL, Garber mengambil alih pada 1999. Saat itu, hanya ada 12 waralaba MLS. Kini jumlahnya menjadi 30, dengan sebagian besar bermain di stadion khusus sepak bola.

Garber meraih keberhasilan besar dalam memastikan kedatangan legenda Inggris David Beckham, serta perubahan aturan skuad setelahnya. Belakangan, di bawah kepemimpinannya, MLS mengumumkan peralihan ke kalender musim gugur-musim semi yang akan berlaku pada musim 2027-28. Kontrak komisioner saat ini berakhir pada 2027, dan ia mengatakan kepada SBJ bahwa ia berencana tetap berada di posisinya "dalam kapasitas tertentu" hingga akhir kontraknya, meski ia tidak menjelaskan seperti apa masa depannya nanti.