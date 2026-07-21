Selama masa jabatannya yang hingga saat ini sangat memuaskan, Vincent Kompany tidak hanya menanamkan filosofi permainan yang efektif dan memikat serta membawa tiga gelar juara bagi FC Bayern. Ia juga telah mempermudah transisi para pemain muda ke level profesional, sehingga mewujudkan harapan yang telah lama diidamkan oleh jajaran pimpinan klub.
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Salah satu pemain tampaknya akan hengkang dari DFB! Siapa yang akan menjadi Lennart Karl berikutnya di FC Bayern?
Tokoh utama dalam perkembangan ini tentu saja adalah Lennart Karl. Setelah debut profesionalnya di Piala Dunia Antarklub 2025, pemain sayap kanan yang kini berusia 18 tahun ini berhasil mencatatkan terobosan besar pada musim lalu; ia hanya gagal mengikuti Piala Dunia karena cedera yang dialaminya sesaat sebelum turnamen dimulai. Namun, di bawah bayang-bayang Karl, sejumlah pemain muda lainnya juga berhasil menembus tim profesional dan mengumpulkan menit bermain pertama mereka.
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Bara Ndiaye bermain di Piala Dunia — kapan dia akan menandatangani kontrak dengan FC Bayern?
Pada musim lalu, Kompany membantu sembilan pemain muda melakukan debutnya. Salah satunya bahkan berhasil mencapai sesuatu yang tak pernah diraih Karl: tampil di Piala Dunia. Bara Ndiaye (18) untuk pertama kalinya membela tim nasional Senegal tak lama sebelum turnamen tersebut dan masuk sebagai pemain pengganti saat Senegal kalah tipis dari Belgia dalam babak perpanjangan waktu.
Ndiaye berasal dari akademi Gambinos Stars, yang merupakan bagian dari jaringan Red&Gold Football yang dikelola bersama oleh FC Bayern dan Los Angeles FC. Setelah beberapa kali mengikuti sesi uji coba di kampus, Ndiaye pindah ke Munich dengan status pinjaman pada musim dingin lalu atas permintaan khusus Kompany, kemudian mencatatkan empat penampilan sebagai pemain profesional dan menjadi pemain tim nasional.
Setelah perkembangan yang mengesankan ini, wajar jika FC Bayern ingin mengikatnya secara permanen. Meskipun ada hubungan erat antara klub asal München tersebut dan Gambinos Stars, masih ada beberapa kendala terkait hal ini. Namun, diperkirakan transfer ini akan segera diselesaikan. Pada musim mendatang, Ndiaye berpotensi mengisi posisi keempat di lini tengah, di belakang Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof.
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Filip Pavic dan Erblin Osmani dianggap sebagai harapan besar
Selain Ndiaye, saat ini ada dua talenta yang menjadi sorotan utama di FC Bayern: Filip Pavic (16) dan Erblin Osmani (17).
Bek tengah Pavic melakukan debutnya bersama tim senior tak lama setelah ulang tahun ke-16-nya pada bulan Januari, dan dengan demikian menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah FC Bayern setelah Paul Wanner. Setelah beberapa kali tampil bersama timnas Jerman U-15 dan U-16, pemain keturunan Jerman-Kroasia yang lahir di Freising ini ikut serta dalam Kejuaraan Eropa U-17 bersama Kroasia pada musim panas lalu. DFB terancam kehilangan seorang talenta besar. Di FC Bayern, Pavic direncanakan akan mengasah kemampuannya bersama tim cadangan yang bermain di divisi keempat pada musim mendatang, namun penampilan singkat lainnya bersama tim utama sangat mungkin terjadi.
Hal ini juga berlaku bagi gelandang tengah Osmani, yang lahir di Munich dari orang tua asal Kosovo dan merupakan pemain termuda ketiga dalam sejarah Bayern. Berbeda dengan Pavic, Osmani untuk saat ini masih dijadwalkan bermain untuk tim U-19. Pada hari Senin, ia telah menandatangani kontrak baru yang secara otomatis akan berubah menjadi kontrak profesional pada hari ulang tahunnya yang ke-18 di bulan Mei. Karena gaya bermain yang mirip dan masa lalu bersama di klub lingkungan Munich, TSV Milbertshofen, Osmani sudah sering dibandingkan dengan Angelo Stiller.
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Kekhawatiran terkait cedera pada Wisdom Mike, David Santos Daiber, dan Cassiano Kiala
Beberapa pemain debutan lainnya dari musim lalu mengalami masalah cedera dalam beberapa bulan terakhir dan harus berjuang keras untuk kembali ke lapangan. Pemain sayap kiri Wisdom Mike (17) belum bermain sejak Maret karena cedera pinggul. Gelandang David Santos Daiber (19) absen dalam waktu yang hampir sama karena dua cedera paha berturut-turut. Bek tengah Cassiano Kiala (17) terakhir kali tampil dalam pertandingan resmi pada bulan Februari, sebelum ia mengalami robekan ligamen sindesmosis. Namun, saat ini ketiganya setidaknya sudah kembali berlatih.
Pemain sayap kiri Maycon Cardozo (17) absen pada pertandingan penutup musim akibat cedera paha, namun telah kembali mengikuti pertandingan uji coba selama persiapan pramusim tim cadangan. Begitu pula dengan Felipe Chavez (19). Gelandang ini melakukan debutnya bersama tim utama FC Bayern pada musim gugur lalu dan bahkan untuk tim nasional Peru. Pada musim dingin, ia dipinjamkan ke 1. FC Köln dan tampil dalam tujuh pertandingan singkat di sana. Ada kemungkinan bahwa Chavez akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 dan kemudian dipinjamkan kembali. Sementara itu, bek kiri Deniz Ofli (19) — debutan kesembilan — telah dipinjamkan ke Karlsruher SC di 2. Bundesliga.
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