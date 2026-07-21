Pada musim lalu, Kompany membantu sembilan pemain muda melakukan debutnya. Salah satunya bahkan berhasil mencapai sesuatu yang tak pernah diraih Karl: tampil di Piala Dunia. Bara Ndiaye (18) untuk pertama kalinya membela tim nasional Senegal tak lama sebelum turnamen tersebut dan masuk sebagai pemain pengganti saat Senegal kalah tipis dari Belgia dalam babak perpanjangan waktu.

Ndiaye berasal dari akademi Gambinos Stars, yang merupakan bagian dari jaringan Red&Gold Football yang dikelola bersama oleh FC Bayern dan Los Angeles FC. Setelah beberapa kali mengikuti sesi uji coba di kampus, Ndiaye pindah ke Munich dengan status pinjaman pada musim dingin lalu atas permintaan khusus Kompany, kemudian mencatatkan empat penampilan sebagai pemain profesional dan menjadi pemain tim nasional.

Setelah perkembangan yang mengesankan ini, wajar jika FC Bayern ingin mengikatnya secara permanen. Meskipun ada hubungan erat antara klub asal München tersebut dan Gambinos Stars, masih ada beberapa kendala terkait hal ini. Namun, diperkirakan transfer ini akan segera diselesaikan. Pada musim mendatang, Ndiaye berpotensi mengisi posisi keempat di lini tengah, di belakang Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof.