"Salah satu pemain paling berbakat yang kami miliki": Joshua Kimmich tak henti-hentinya memuji seorang rekan setimnya di timnas Jerman

Nmecha membawa tim DFB unggul atas Curacao pada menit ke-6 setelah melakukan umpan satu-dua dengan Florian Wirtz di ruang yang sangat sempit. "Menurut saya, golnya luar biasa—cara dia pura-pura menendang, lalu melakukan umpan satu-dua dengan Flo, dan akhirnya mencetak gol," kata Kimmich. "Itu benar-benar hebat. Selain itu, dia juga menciptakan banyak momen menonjol lainnya."

Salah satunya terjadi sesaat sebelum jeda babak pertama: Nmecha berhasil memancing penalti yang kemudian dieksekusi oleh Kai Havertz menjadi gol, sehingga skor menjadi 3-1. Selain itu, dia juga melepaskan dua tembakan berbahaya lainnya. “Dia memang pemain yang sangat, sangat lengkap dan sangat berharga bagi kami, asalkan dia tetap sehat,” kata Kimmich. “Itu memang sedikit menjadi masalahnya dalam beberapa tahun terakhir.”

Nmecha pindah dari VfL Wolfsburg ke Borussia Dortmund pada tahun 2023 dengan nilai transfer 30 juta euro. Sejak itu, dia tiga kali absen selama berminggu-minggu karena cedera, yang terakhir pada bulan April lalu akibat robekan ligamen lateral di lututnya. Namun, Nmecha pulih tepat waktu menjelang Piala Dunia, berhasil mengalahkan Leon Goretzka dalam persaingan untuk posisi di samping Aleksandar Pavlovic di lini tengah ganda selama masa persiapan, dan kini, pada usia 25 tahun, untuk pertama kalinya dalam kariernya menjadi pemain inti tak terbantahkan di timnas Jerman. Penampilannya yang gemilang melawan Curacao baru merupakan penampilan internasional kesembilannya.