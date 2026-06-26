'Salah satu momen terbaik dalam karier saya' - Nicolas Pepe menikmati kejayaan Pantai Gading dan mendapat pujian dari pelatihnya setelah memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia

Penyerang veteran tersebut mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas penampilannya yang bersejarah, namun tetap sangat rendah hati terkait penghargaan individu yang diraihnya malam itu. Saat berbicara kepada FIFA, Pepe mengatakan: “Tentu saja! Saya tahu saya memiliki apa yang diperlukan. Ini adalah imbalan atas semua kerja keras saya, dan saya harap hal ini akan berlanjut di pertandingan-pertandingan mendatang juga. Dua gol yang saya cetak juga berkat kontribusi tim.

“Untuk gol pertama, saya hanya perlu menyundul bola ke gawang setelah kerja sama yang brilian dari Yan; untuk gol kedua, Ibra [Sangare] memberikan umpan yang luar biasa, dan yang harus saya lakukan hanyalah tetap fokus dan mencetak gol. Saya ingin mendedikasikan trofi ini kepada rekan-rekan setim. Ini adalah salah satu malam terbaik dalam karier saya.”

Manajer Emerse Fae juga sangat senang dengan kontribusi penentu sang penyerang, sambil menambahkan: “Nico tahu itu, dan kami pun tahu: dia adalah pemain kelas atas. Dia adalah salah satu pemain yang harus membantu kami memenangkan pertandingan di kompetisi-kompetisi ini. Dia memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melakukannya. Hari ini, dia mencetak dua gol yang brilian. Ini bagus untuk tim, dan juga bagus untuk dirinya.”