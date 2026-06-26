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'Salah satu momen terbaik dalam karier saya' - Nicolas Pepe menikmati kejayaan Pantai Gading dan mendapat pujian dari pelatihnya setelah memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia
Tim Pantai Gading memastikan langkah bersejarah
Pantai Gading berhasil memastikan tempatnya di babak 32 besar berkat kemenangan telak 2-0 atas tim underdog turnamen, Curacao, di New Jersey. Pepe meredakan ketegangan menjelang pertandingan dengan memanfaatkan kerja keras Yan Diomande untuk mencetak gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia negaranya hanya dalam waktu tujuh menit. Mantan pemain sayap Arsenal itu kemudian memastikan timnya finis di posisi kedua Grup E dengan melepaskan tendangan spektakuler ke sudut atas gawang pada babak kedua.
Pepe memuji kerja sama tim
Penyerang veteran tersebut mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas penampilannya yang bersejarah, namun tetap sangat rendah hati terkait penghargaan individu yang diraihnya malam itu. Saat berbicara kepada FIFA, Pepe mengatakan: “Tentu saja! Saya tahu saya memiliki apa yang diperlukan. Ini adalah imbalan atas semua kerja keras saya, dan saya harap hal ini akan berlanjut di pertandingan-pertandingan mendatang juga. Dua gol yang saya cetak juga berkat kontribusi tim.
“Untuk gol pertama, saya hanya perlu menyundul bola ke gawang setelah kerja sama yang brilian dari Yan; untuk gol kedua, Ibra [Sangare] memberikan umpan yang luar biasa, dan yang harus saya lakukan hanyalah tetap fokus dan mencetak gol. Saya ingin mendedikasikan trofi ini kepada rekan-rekan setim. Ini adalah salah satu malam terbaik dalam karier saya.”
Manajer Emerse Fae juga sangat senang dengan kontribusi penentu sang penyerang, sambil menambahkan: “Nico tahu itu, dan kami pun tahu: dia adalah pemain kelas atas. Dia adalah salah satu pemain yang harus membantu kami memenangkan pertandingan di kompetisi-kompetisi ini. Dia memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melakukannya. Hari ini, dia mencetak dua gol yang brilian. Ini bagus untuk tim, dan juga bagus untuk dirinya.”
Prodigy menikmati langkah ke jenjang senior
Makna historis dari kemenangan ini sangat membekas di hati para pemain, terutama bagi para pemain muda yang berhasil menembus skuad senior selama musim ini. Bintang muda lini tengah, Christ Inao Oulai, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa untuk rekan setimnya yang lebih senior, sekaligus menyoroti kebanggaan bersama bangsa ini seiring langkah mereka ke babak selanjutnya. Oulai menyatakan: “Nico, semua orang menyukainya! Bersama-sama, kami sedang menulis bab baru dalam sejarah sepak bola negara kami, dan kami benar-benar bangga bisa bergabung dengan para pemain top.”
Para pemain muda dan seluruh skuad kini harus mengalihkan perhatian mereka ke persiapan menghadapi pertandingan sistem gugur yang menantang melawan Prancis atau Norwegia. Menantikan tantangan mendatang melawan lawan-lawan dari Eropa, ia menambahkan: “Secara pribadi, saya sangat bersemangat karena keduanya adalah negara-negara dengan tradisi sepak bola yang hebat.”
- Getty Images Sport
Tantangan elit Eropa menanti
Negara di Afrika Barat ini kini harus fokus pada laga babak 32 besar yang menantang di Atlanta pada hari Selasa. Tim asuhan Fae akan menghadapi ujian berat melawan lawan potensial mereka, yang identitasnya sepenuhnya bergantung pada tim mana yang akan finis di posisi kedua Grup I. Didukung oleh performa tajam Pepe, tim Pantai Gading memasuki pertandingan ini sebagai tim underdog yang berbahaya dan mampu menciptakan kejutan jika mereka mampu mempertahankan disiplin pertahanan serta kepercayaan diri kolektif mereka.