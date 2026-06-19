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'Salah satu momen favoritku sepanjang masa' – Harry Kane terkejut saat para penggemar Inggris menyanyikan lagu untuk para bintang dengan lagu tema Piala Dunia yang tidak resmi
Inggris dan para penggemarnya bersatu setelah kemenangan pada pertandingan pembuka
Inggris mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia di Dallas pada Rabu. Kane mencetak dua gol sehingga menyamai rekor Gary Lineker dengan 10 gol di Piala Dunia, sekaligus membantu The Three Lions mengawali turnamen ini dengan gemilang. Namun, hal yang paling menjadi perbincangan setelah peluit akhir berbunyi justru terjadi saat perayaan. Para pemain Inggris bergabung dengan para pendukung yang datang jauh-jauh untuk menyanyikan lagu hits Oasis berjudul 'Wonderwall', menciptakan pemandangan yang tak terlupakan di dalam stadion.
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Kane mengenang momen-momen istimewa di Dallas
Saat tampil di acara Lions Den, Kane mengakui bahwa perayaan pasca-pertandingan itu termasuk di antara pengalaman paling berkesan baginya bersama tim nasional. Kane juga menyoroti makna dari menyanyikan lagu 'Wonderwall' bersama-sama setelah pertandingan.
"Itu adalah salah satu momen favorit saya sepanjang karier bersama timnas Inggris, terutama di turnamen besar," kata Kane. "Saya tahu ini baru pertandingan pertama, dan kami tidak akan terlena, tapi ikatan emosional dengan para penggemar itu—kami tahu betapa berartinya hal itu bagi mereka. Saya rasa mereka juga melihat betapa berartinya hal itu bagi kami.
"Kami memiliki ikatan itu saat ini, tapi momen itu—bernyanyi ‘Wonderwall’ di stadion, semua orang hafal liriknya—sungguh momen yang sangat istimewa, menurut saya.
"Untuk ukuran pertandingan pertama, mendapat dukungan seperti itu dari semua orang, dan kami tahu di kampung halaman pun situasinya sama. Kami tahu pasti akan ada banyak bir yang dilempar-lempar, mengingat ini pertandingan malam, jadi kami sangat menyukai hal-hal seperti itu."
Semangat baru di bawah kepemimpinan Tuchel
Sejak mengambil alih kepemimpinan, Thomas Tuchel telah berfokus pada penguatan rasa kebersamaan di dalam skuad Inggris sambil mengembangkan budaya yang telah dibangun oleh Gareth Southgate. Kane meyakini bahwa skuad saat ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan skuad-skuad turnamen sebelumnya. Bersama pemain seperti John Stones dan Jordan Pickford, ia merupakan salah satu dari sedikit anggota yang tersisa dari skuad Inggris yang mencapai semifinal Piala Dunia 2018.
"Skuad ini terasa sedikit berbeda, menurut saya," katanya. "Peran kami tentu saja sedikit berubah, mengingat kami adalah pemain yang lebih berpengalaman dan lebih senior. Tidak banyak pemain dari turnamen-turnamen awal yang masih ada di skuad ini, sehingga ada kesegaran tersendiri di sini, di mana Anda benar-benar bisa melihat semangat, hasrat, dan antusiasme dari para pemain dalam tim, hanya untuk menjadi bagian dari apa yang jelas-jelas bisa menjadi musim panas yang istimewa."
- Getty Images Sport
Fokus pada pertandingan melawan Ghana
Kemenangan atas Kroasia memberi Inggris peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Namun, mereka harus mengalahkan Ghana dalam pertandingan berikutnya di Grup L. Dan Kane sekali lagi diharapkan memimpin lini serang Three Lions untuk memastikan kemenangan.