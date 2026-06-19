Saat tampil di acara Lions Den, Kane mengakui bahwa perayaan pasca-pertandingan itu termasuk di antara pengalaman paling berkesan baginya bersama tim nasional. Kane juga menyoroti makna dari menyanyikan lagu 'Wonderwall' bersama-sama setelah pertandingan.

"Itu adalah salah satu momen favorit saya sepanjang karier bersama timnas Inggris, terutama di turnamen besar," kata Kane. "Saya tahu ini baru pertandingan pertama, dan kami tidak akan terlena, tapi ikatan emosional dengan para penggemar itu—kami tahu betapa berartinya hal itu bagi mereka. Saya rasa mereka juga melihat betapa berartinya hal itu bagi kami.

"Kami memiliki ikatan itu saat ini, tapi momen itu—bernyanyi ‘Wonderwall’ di stadion, semua orang hafal liriknya—sungguh momen yang sangat istimewa, menurut saya.

"Untuk ukuran pertandingan pertama, mendapat dukungan seperti itu dari semua orang, dan kami tahu di kampung halaman pun situasinya sama. Kami tahu pasti akan ada banyak bir yang dilempar-lempar, mengingat ini pertandingan malam, jadi kami sangat menyukai hal-hal seperti itu."