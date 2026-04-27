Dalam kariernya sejauh ini, Aaron Danks telah dua kali menjabat sebagai pelatih kepala. Sulit untuk menilai kesesuaian pria Inggris berusia 42 tahun ini untuk peran tersebut: sekali menang 4-0, sekali kalah 0-4. Hal itu terjadi pada Oktober 2022 saat ia melatih Aston Villa.
Diterjemahkan oleh
Salah satu kelemahan besar FC Bayern terletak di posisinya: Pengganti Vincent Kompany adalah "pencuri" yang unik
Setelah pemecatan pelatih kepala Steven Gerrard, Danks—yang sebelumnya menjabat sebagai asistennya—mengambil alih jabatan tersebut secara sementara. Debutnya berjalan lancar dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Brentford. "Dia sangat mengesankan," puji pemain Villa, Leon Bailey, setelah pertandingan. "Dia mengambil alih tanggung jawab dalam waktu singkat dan menyampaikan dengan sangat jelas apa yang dia harapkan dari kami." Sebagus hasilnya di pertandingan pertama, seburuk itu di pertandingan kedua - di mana mereka justru menelan kekalahan 0-4 dari Newcastle United.
Setelah itu, Villa merekrut Unai Emery, yang hingga kini masih sukses. Danks masih bekerja selama sebulan di staf pelatih Emery, sebelum pindah ke klub Divisi Dua FC Middlesbrough sebagai asisten pelatih Michael Carrick (kini di Manchester United). Pada musim panas 2024, Danks akhirnya mengikuti Vincent Kompany, mantan bosnya di RSC Anderlecht, ke FC Bayern.
Di sana, ia kini akan menjalani tugasnya sebagai pelatih kepala untuk ketiga kalinya: Karena Kompany telah menerima kartu kuning dalam fase grup melawan FC Arsenal dan PSV Eindhoven, serta mendapat peringatan lagi dalam leg kedua perempat final melawan Real Madrid, ia akan absen dalam pertandingan semifinal pertama melawan Paris Saint-Germain akibat skorsing. Sebagai pengganti, Danks mendapat prioritas di atas asisten pelatih lainnya, yaitu Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39), dan Daniel Fradley (35, yang baru saja direkrut dari Manchester City).
Bidang keahlian Danks dalam tim pelatih sebenarnya adalah tendangan standar. Dalam hal ini, performa FC Bayern saat ini mirip dengan yang dialami Danks selama masa jabatannya yang singkat sebagai pelatih kepala di Aston Villa: naik-turun. Bisa juga dikatakan: tendangan standar ofensif 4:0, tendangan standar defensif 0:4.
FC Bayern menunjukkan kelemahan saat menghadapi tendangan bebas lawan
Pertahanan saat menghadapi situasi bola mati merupakan kelemahan besar bagi tim Munich yang secara umum tampil nyaris sempurna. Dari 52 gol yang kebobolan musim ini, 20 di antaranya terjadi akibat situasi bola mati, atau sekitar 38 persen. Menurut Sportschau, rata-rata di Bundesliga berada di angka sekitar 24 persen.
Terutama pada musim gugur, gol-gol dari situasi bola mati semakin sering terjadi. Setelah kemenangan 4-1 atas 1. FC Köln pada akhir Oktober, Harry Kane mengeluh tentang "sedikit kekacauan" dan berkata: "Kami tidak benar-benar berada di posisi yang tepat, instruksinya tidak jelas." Karena itu, Danks berbicara pada babak istirahat: "Dan dia memberi kami semacam teguran ala Inggris." Artinya: Suasana pasti menjadi riuh.
Tak lama setelah itu, dua gol yang kebobolan dari situasi bola mati menyebabkan hasil imbang 2-2 melawan Union Berlin dan dengan demikian menjadi kehilangan poin pertama musim ini setelah 16 kemenangan berturut-turut. Pada kekalahan pertama melawan FC Arsenal, tim Munich tertinggal setelah tendangan sudut. Situasi kemudian membaik, sebelum masalah ini kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir. Pada pertandingan leg kedua melawan Real Madrid, Arda Güler mencetak gol langsung dari tendangan bebas, sementara FSV Mainz 05 memimpin dalam pertandingan yang seru dengan skor 4-3 pada Sabtu setelah tendangan sudut.
Pada akhir Maret, juara dunia Toni Kroos bahkan membahas kelemahan Munich dalam situasi bola mati di podcast-nya, Einfach mal Luppen. Ketika ditanya mengenai hal itu, Kompany menjawab: "Faktanya, kami memang tidak sempurna di sini." Namun, dalam konteks tersebut, Kompany juga dengan tepat menyoroti bahwa timnya "merupakan salah satu tim terbaik di Eropa dalam situasi bola mati serangan".
Aaron Danks mendapatkan inspirasi dari masa lalu dan dari luar negeri
Di Bundesliga, tim asal Munich ini telah mencetak 13 gol dari tendangan sudut. Rekor sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada 2004 adalah 14 gol, yang dicetak oleh Borussia Mönchengladbach pada musim 2023/24. Selain itu, ada empat gol dari tendangan bebas dan sebelas gol dari tendangan penalti, berkat Kane. Secara keseluruhan, 28 dari 113 gol FC Bayern di Bundesliga hingga saat ini tercipta dari situasi bola mati.
Dalam pencarian variasi tendangan bebas atau tendangan sudut yang ofensif, Danks terinspirasi baik dari masa lalu maupun dari luar negeri. "Pelatih terbaik terkadang harus menjadi pencuri terbaik. Kami banyak melihat-lihat di Eropa," ungkapnya selama musim pertamanya di Munich dalam sebuah wawancara dengan Bild dan menambahkan: "Kami juga menonton kembali tendangan bebas dan tendangan sudut lama dari Arjen Robben dan Franck Ribery."
Perjalanan Aaron Danks yang unik menuju sepak bola profesional
Danks sudah tahu sejak dini bahwa ia ingin menjadi pelatih—dan dengan demikian juga pencuri. Pada usia 15 tahun, ia bergabung dengan Birmingham City, bahkan sampai putus sekolah menengah atas demi hal itu. Awalnya, Danks juga aktif di bidang olahraga massal. Menurut pengakuannya sendiri, dengan membawa "sebuah tas bola, rompi, dan tiket bus", ia berkeliling kota dan memimpin sesi latihan di sekolah-sekolah serta kamp liburan.
Setelah sempat bermain untuk rival lokal City, West Bromwich Albion, ia pindah ke FA sebagai pelatih penguasaan bola untuk tim nasional U-20. Dalam peran ini, Danks memenangkan gelar Piala Dunia bersama tim U-20 pada 2017, sementara di tim U-21 ia bekerja sama dengan talenta-talenta seperti Jude Bellingham, Emile Smith Rowe, dan Jamal Musiala. Musiala akhirnya memilih untuk berkarier di tim nasional Jerman.
Setelah lima tahun di FA, Kompany membawanya ke Anderlecht pada 2021. Kompany sudah memperhatikan Danks sejak masih menjadi pemain di Manchester City dan pernah menyebutnya sebagai "salah satu pelatih paling berbakat di Inggris". Namun, kerja sama di Belgia itu hanya berlangsung dua bulan. Kemudian Danks kembali ke Inggris sebagai asisten pelatih di Aston Villa, di mana ia akhirnya menjalani dua penampilan pertamanya sebagai pelatih kepala.
Pada percobaan ketiganya yang akan datang ini, menurut peraturan UEFA, ada larangan kontak yang ketat dengan Kompany. Ia memang masih boleh naik bus tim ke stadion, tetapi tidak boleh masuk ke ruang ganti. Sebagai gantinya, Kompany harus menonton pertandingan dari tribun penonton. Komunikasi melalui headset atau panggilan telepon dilarang, begitu pula pertukaran informasi saat jeda babak. Baru sepuluh menit setelah peluit akhir berbunyi, Kompany diperbolehkan masuk ke ruang ganti. Semoga para pemain tidak perlu melakukan "English talking" sampai saat itu.