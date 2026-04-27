Salah satu kelemahan besar FC Bayern terletak di posisinya: Pengganti Vincent Kompany adalah "pencuri" yang unik

Setelah pemecatan pelatih kepala Steven Gerrard, Danks—yang sebelumnya menjabat sebagai asistennya—mengambil alih jabatan tersebut secara sementara. Debutnya berjalan lancar dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Brentford. "Dia sangat mengesankan," puji pemain Villa, Leon Bailey, setelah pertandingan. "Dia mengambil alih tanggung jawab dalam waktu singkat dan menyampaikan dengan sangat jelas apa yang dia harapkan dari kami." Sebagus hasilnya di pertandingan pertama, seburuk itu di pertandingan kedua - di mana mereka justru menelan kekalahan 0-4 dari Newcastle United.

Setelah itu, Villa merekrut Unai Emery, yang hingga kini masih sukses. Danks masih bekerja selama sebulan di staf pelatih Emery, sebelum pindah ke klub Divisi Dua FC Middlesbrough sebagai asisten pelatih Michael Carrick (kini di Manchester United). Pada musim panas 2024, Danks akhirnya mengikuti Vincent Kompany, mantan bosnya di RSC Anderlecht, ke FC Bayern.

Di sana, ia kini akan menjalani tugasnya sebagai pelatih kepala untuk ketiga kalinya: Karena Kompany telah menerima kartu kuning dalam fase grup melawan FC Arsenal dan PSV Eindhoven, serta mendapat peringatan lagi dalam leg kedua perempat final melawan Real Madrid, ia akan absen dalam pertandingan semifinal pertama melawan Paris Saint-Germain akibat skorsing. Sebagai pengganti, Danks mendapat prioritas di atas asisten pelatih lainnya, yaitu Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39), dan Daniel Fradley (35, yang baru saja direkrut dari Manchester City).

Bidang keahlian Danks dalam tim pelatih sebenarnya adalah tendangan standar. Dalam hal ini, performa FC Bayern saat ini mirip dengan yang dialami Danks selama masa jabatannya yang singkat sebagai pelatih kepala di Aston Villa: naik-turun. Bisa juga dikatakan: tendangan standar ofensif 4:0, tendangan standar defensif 0:4.