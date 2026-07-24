"Salah satu hari terburuk dalam hidupku" - Jurgen Klopp mengenang kegagalan di Piala Dunia bersama Julian Nagelsmann setelah menggantikannya sebagai pelatih timnas Jerman

Klopp terpaksa meminta maaf kepada Nagelsmann secara langsung di televisi Jerman selama Piala Dunia. Saat menjadi komentator dalam pertandingan pembuka Jerman melawan Curacao, Klopp tanpa sengaja melontarkan komentar: "Untungnya, Julian Nagelsmann masih yang menentukan susunan pemain." Penggunaan kata "masih" itu memicu kontroversi di negaranya.

Setelah pertandingan, Klopp berkata: "Saya sudah menemukan kata yang paling dibenci tahun ini: ‘Masih’. Saya ingin meninju wajah saya sendiri karena itu, tapi sudah terlambat dan saya sedang di TV. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan."

Saat berbicara langsung kepada Nagelsmann di siaran langsung, Klopp berkata: "Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan… kita masih perlu meluangkan waktu untuk ini. Kami juga secara tidak resmi merupakan bagian dari tim, kami sepenuhnya berada di pihakmu. Yang saya sadari adalah: Saya akan berusia 59 tahun lusa dan saya masih seorang bodoh. Kami sepenuhnya berada di pihakmu, apa pun yang kamu lakukan. Tidak ada niat apa pun untuk mengganggu proses di sini."