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"Salah satu hari terburuk dalam hidupku" - Jurgen Klopp mengenang kegagalan di Piala Dunia bersama Julian Nagelsmann setelah menggantikannya sebagai pelatih timnas Jerman
Klopp memulai tugasnya di timnas Jerman
Klopp telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman, menggantikan Nagelsmann sebagai pelatih ke-13 yang memimpin timnas tersebut. Mantan manajer Liverpool itu diperkenalkan oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) di Frankfurt, dan kini Klopp dihadapkan pada tugas untuk membantu juara dunia empat kali itu kembali ke puncak sepak bola internasional.
- Getty Images
Penyesalan atas momen Nagelsmann
Salah satu topik pertama yang dibahas Klopp adalah hubungannya dengan Nagelsmann pasca Piala Dunia, di mana ia menegaskan bahwa tidak ada kontak sama sekali di antara keduanya sejak saat itu. Dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip oleh Sky Sport, ia mengatakan: "Saya tidak pernah berhubungan dengannya sejak Piala Dunia. Saya sangat menghormati Julian Nagelsmann. Hari ketika muncul komentar 'masih' itu adalah salah satu hari terburuk dalam hidup saya. Saya berharap hal itu tidak terjadi, tapi kenyataannya sudah terjadi. Saya hanya berharap yang terbaik bagi Julian."
Momen kontroversial Klopp di Piala Dunia
Klopp terpaksa meminta maaf kepada Nagelsmann secara langsung di televisi Jerman selama Piala Dunia. Saat menjadi komentator dalam pertandingan pembuka Jerman melawan Curacao, Klopp tanpa sengaja melontarkan komentar: "Untungnya, Julian Nagelsmann masih yang menentukan susunan pemain." Penggunaan kata "masih" itu memicu kontroversi di negaranya.
Setelah pertandingan, Klopp berkata: "Saya sudah menemukan kata yang paling dibenci tahun ini: ‘Masih’. Saya ingin meninju wajah saya sendiri karena itu, tapi sudah terlambat dan saya sedang di TV. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan."
Saat berbicara langsung kepada Nagelsmann di siaran langsung, Klopp berkata: "Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan… kita masih perlu meluangkan waktu untuk ini. Kami juga secara tidak resmi merupakan bagian dari tim, kami sepenuhnya berada di pihakmu. Yang saya sadari adalah: Saya akan berusia 59 tahun lusa dan saya masih seorang bodoh. Kami sepenuhnya berada di pihakmu, apa pun yang kamu lakukan. Tidak ada niat apa pun untuk mengganggu proses di sini."
- Getty Images
Perhatian kini beralih ke upaya pemulihan
Prioritas utama Klopp saat ini adalah membangun hubungan dengan para pemainnya dan membentuk fondasi skuad Jerman. Dengan masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih kepala tim nasional kini telah dimulai, pelatih berpengalaman ini bertekad untuk mengembalikan Jerman ke jajaran negara-negara sepak bola terkemuka dunia setelah tersingkir secara mengejutkan di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
"Saya belum tahu seperti apa rutinitas harian saya nantinya; saya hampir merasa lega karena ini tidak dimulai besok," jelas Klopp dalam konferensi pers Jumat lalu. "Saya tinggal di Wiesbaden dan pasti akan sering berada di Frankfurt. Saya akan menonton pertandingan di setiap negara tempat para pemain kami berada. Menurut saya, lebih penting untuk menjalin kontak yang lebih intens dengan para pemain daripada sekadar menonton mereka bermain. Saya akan berusaha segera menghubungi para pemain."
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