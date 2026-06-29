Juara Eropa saat ini merasa cemas menjelang pertandingan sistem gugur di babak 32 besar melawan Austria terkait kemungkinan penampilan pemain penyerang Nico Williams.
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"Salah satu hari terburuk dalam hidupku": Bintang penyerang Spanyol terancam tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia
Pemain berusia 23 tahun dari Atletico Club itu tampaknya mengalami cedera serius dalam pertandingan terakhir fase grup tim Spanyol melawan Uruguay (1-0) setelah dilanggar oleh Nicolas de la Cruz. Williams terlihat jelas berjalan pincang dengan kaki kanannya.
"Hari ini adalah salah satu hari terburuk dalam hidupku. Aku kembali mengalami cedera setelah menjalani tahun yang sangat sulit," tulisnya kemudian di akun Instagram-nya.
Ia menuduh lawan mainnya bertindak "karena frustrasi, ketidakpuasan, dan kesedihan". Pelanggaran tersebut "seharusnya bisa dihindari, karena aksi itu sama sekali tidak perlu. Namun, hal itu pun tidak akan menghentikan saya," kata Williams.
Spanyol juga terancam kehilangan Yeremy Pino
Asosiasi Sepak Bola Spanyol belum mengumumkan seberapa parah cedera tersebut dan apakah pemain berusia 23 tahun itu dapat turun ke lapangan saat melawan Austria. Williams sudah absen selama berbulan-bulan pada musim lalu akibat keluhan pada selangkangan dan paha, dan baru pulih tepat waktu menjelang dimulainya turnamen.
Pelatih tim nasional Luis de la Fuente tetap bersikap optimis mengenai pemulihan cepat anak asuhnya meskipun ada kejutan cedera ini: "Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan, yang mungkin disebabkan oleh kelelahan berlebihan. Kita harus menunggu hasil tes," kata de la Fuente setelah pertandingan melawan Uruguay.
Bagi tim Iberia, absennya Williams akan semakin memperparah kekurangan pemain di posisi sayap penyerang. Bintang Barcelona Lamine Yamal belum mencapai 100 persen setelah kembali dari cedera, ditambah lagi Yeremy Pino juga mengalami cedera parah saat melawan Uruguay. "Jika kami harus bermain tanpa pemain sayap, kami akan melakukannya; konsep dasar permainan kami tidak akan berubah," jelas de la Fuente.