"Salah satu hari terburuk dalam hidupku": Bintang penyerang Spanyol terancam tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia

Pemain berusia 23 tahun dari Atletico Club itu tampaknya mengalami cedera serius dalam pertandingan terakhir fase grup tim Spanyol melawan Uruguay (1-0) setelah dilanggar oleh Nicolas de la Cruz. Williams terlihat jelas berjalan pincang dengan kaki kanannya.

"Hari ini adalah salah satu hari terburuk dalam hidupku. Aku kembali mengalami cedera setelah menjalani tahun yang sangat sulit," tulisnya kemudian di akun Instagram-nya.

Ia menuduh lawan mainnya bertindak "karena frustrasi, ketidakpuasan, dan kesedihan". Pelanggaran tersebut "seharusnya bisa dihindari, karena aksi itu sama sekali tidak perlu. Namun, hal itu pun tidak akan menghentikan saya," kata Williams.