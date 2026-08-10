Getty/GOAL
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'Salah satu atau yang lain' - Erling Haaland & Kylian Mbappe dinilai tak mungkin berduet sebagai 'Galactico' di Real Madrid oleh Michael Owen
Mbappe memburu trofi Liga Champions dan Ballon d'Or yang masih sulit diraih
Setelah beberapa tahun spekulasi terkait kepindahan berprofil tinggi, penyerang internasional Prancis Mbappe akhirnya direkrut Real Madrid pada musim panas 2024. Ia didapatkan dengan status bebas transfer saat meninggalkan Paris Saint-Germain sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.
Kepindahan ke Spanyol diharapkan menempatkan pemain 27 tahun itu dalam persaingan untuk meraih gelar-gelar besar yang sejauh ini masih sulit diraih, seperti gelar Liga Champions dan penghargaan Ballon d'Or. Mbappe masih menunggu kesuksesan pertamanya di dua bidang tersebut.
Ia tampil sangat produktif di Madrid, mencetak 86 gol dalam 103 penampilan, tetapi belum juga memenangkan trofi besar bersama klubnya saat ini. Upaya untuk memperbaiki situasi itu mendapat dorongan setelah kabar bahwa Vinicius Junior telah menandatangani kontrak baru.
Tambahan pemain lain diperkirakan masih akan datang, seiring remaja berbakat Yan Diomande menuntaskan transfer senilai €140 juta (£120 juta/$162 juta), sementara kaitan dengan penyerang Norwegia Haaland tampaknya tak pernah benar-benar mereda.
Ia terikat kontrak 10 tahun di Manchester City, hingga 2034, tetapi telah melihat ayahnya membiarkan pintu keluar tetap terbuka di Stadion Etihad. Petualangan baru di La Liga bisa saja menarik bagi sosok yang telah mencatatkan 162 gol untuk raksasa Premier League itu.
- Getty/GOAL
Bisakah Mbappe & Haaland membentuk duet lini serang 'Galactico'?
Real akan menyambut peluang untuk membahas kesepakatan untuk Haaland, tetapi mereka sudah memiliki Vini Jr di sisi kiri lini serang dan Mbappe yang menjadi andalan di tengah. Bagaimana mereka akan memasukkan ‘Galactico’ lain ke dalam rencana mereka?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada pemenang Ballon d’Or Owen, mantan striker Madrid itu, berbicara dalam kerja sama dengan Skinradar.gg, mengatakan kepada GOAL tentang rumor Haaland: “Selama mereka memiliki Mbappe, saya tidak bisa melihat mereka mengeluarkan uang sebanyak itu.
“Orang-orang sudah mempertanyakan apakah Vini Junior dan Mbappe bisa bermain bersama karena Mbappe suka bermain agak ke kiri, itu sudah dipertanyakan. Jika yang ada adalah Mbappe dan Haaland, bagaimana Anda akan memasukkan keduanya? Apakah Anda akan memainkan Mbappe dari kiri?
“Saya pikir itu salah satu atau yang lain, sejujurnya. Saya tidak berpikir Anda bisa memiliki dua penyerang tengah yang bisa dibilang terbaik di dunia, Mbappe dan Haaland. Secara pribadi, saya tidak berpikir Anda bisa memiliki mereka dalam skuad yang sama.
“Maksud saya, biayanya, lalu mencoba membuat itu berhasil... Saya kira Mbappe harus pergi agar itu bisa terjadi. Mereka sudah mencoba hal Galactico bertahun-tahun lalu, generasi saya. Hanya mengumpulkan pemain-pemain hebat belum tentu menjadi jawabannya.”
Berapa lama striker produktif Haaland akan bertahan di Manchester City?
Mantan bek City Joleon Lescott baru-baru ini mengatakan kepada GOAL, ketika ditanya soal peluang Haaland menukar Inggris barat laut dengan ibu kota Spanyol: “Bahkan pemain dari Manchester, pemain dari Inggris, tertarik ke Real Madrid karena itu Real Madrid.
“Tetapi terkait Galacticos, mereka memang merekrut pemain-pemain seperti itu, tetapi mereka tidak selalu membelinya, jadi itu harus menjadi salah satu faktor. Erling Haaland tidak akan murah, dan bisa dibilang dia adalah salah satu pemain terpenting dalam skuad Manchester City, jadi itu akan dipertimbangkan jika Manchester City memutuskan untuk menjualnya.
“Mereka tidak akan menjualnya karena dia tidak mencetak gol, jadi dia akan berada di puncak kemampuannya, di salah satu tim terbaik di dunia, dengan tim lain yang mencoba membelinya, dan rival di Liga Champions, jadi nilainya tidak akan kecil.
“Terkait Erling Haaland, saya pikir klub berada dalam posisi yang sangat bagus untuk membuatnya tetap berada di sana dalam beberapa waktu ke depan.”
- Getty/GOAL
Kontrak Mbappe & Haaland: Kapan kesepakatan bernilai besar itu berakhir?
Sementara Haaland terikat kontrak jangka panjang di City, masa bakti Mbappe di Madrid akan berlangsung hingga 2029. Tidak ada indikasi bahwa ia siap membelakangi Real Madrid dan mengejar kejayaan di Eropa di tempat lain.
Ia mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya di Bernabeu, serta akan terus mengenakan nomor 10 Real untuk beberapa tahun ke depan, yang berarti Haaland mungkin harus menjajaki opsi lain ketika kiprahnya yang memecahkan rekor di Premier League berakhir.
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