Setelah beberapa tahun spekulasi terkait kepindahan berprofil tinggi, penyerang internasional Prancis Mbappe akhirnya direkrut Real Madrid pada musim panas 2024. Ia didapatkan dengan status bebas transfer saat meninggalkan Paris Saint-Germain sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.

Kepindahan ke Spanyol diharapkan menempatkan pemain 27 tahun itu dalam persaingan untuk meraih gelar-gelar besar yang sejauh ini masih sulit diraih, seperti gelar Liga Champions dan penghargaan Ballon d'Or. Mbappe masih menunggu kesuksesan pertamanya di dua bidang tersebut.

Ia tampil sangat produktif di Madrid, mencetak 86 gol dalam 103 penampilan, tetapi belum juga memenangkan trofi besar bersama klubnya saat ini. Upaya untuk memperbaiki situasi itu mendapat dorongan setelah kabar bahwa Vinicius Junior telah menandatangani kontrak baru.

Tambahan pemain lain diperkirakan masih akan datang, seiring remaja berbakat Yan Diomande menuntaskan transfer senilai €140 juta (£120 juta/$162 juta), sementara kaitan dengan penyerang Norwegia Haaland tampaknya tak pernah benar-benar mereda.

Ia terikat kontrak 10 tahun di Manchester City, hingga 2034, tetapi telah melihat ayahnya membiarkan pintu keluar tetap terbuka di Stadion Etihad. Petualangan baru di La Liga bisa saja menarik bagi sosok yang telah mencatatkan 162 gol untuk raksasa Premier League itu.