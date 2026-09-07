Novak yang tidak percaya akan hal itu mengatakan: "Saya tidak memahami apa yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak bintang datang ke Turki, tetapi saya rasa itu sangat cocok untuk Liga Turki. Tiket semua pertandingan terjual habis di sana, dan para suporternya fanatik."

Pemain Jablonec asal Slovakia (di divisi kelima) itu melanjutkan: "Richarlison mungkin akan menjadi bintang berikutnya. Ada pembicaraan tentang kepindahannya ke Trabzonspor. Ada banyak pemain istimewa! Saya sangat senang dan menantikan dengan penuh semangat untuk bermain melawan Trabzonspor."

Ia menjelaskan: "Saya adalah salah satu pendukung fanatik Trabzonspor dan Fenerbahçe, jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka."

Novak melanjutkan: "Dulu, Turki umumnya menjadi tujuan favorit bagi para pemain yang lebih tua, tetapi kini kita juga melihat pemain-pemain berusia dua puluhan. Di masa saya, Istanbul umumnya disukai oleh para pemain veteran. Namun ketika kamu mengontrak seorang pemain muda, pemain-pemain muda lainnya melihat kepindahannya ke sana, lalu mereka mengikuti jejaknya."

Ia menambahkan: "Kini, bahkan pemain-pemain yang lebih muda ikut bergabung, dan ini merupakan hal positif bagi Liga Super Turki. Selain itu, Galatasaray dan Fenerbahçe lolos ke Liga Champions Eropa, dan itu juga merupakan situasi yang positif bagi keduanya."