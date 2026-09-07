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Salah, Osimhen, dan Lukaku? Mantan Pemain Fenerbahce: Aku Tak Percaya dengan yang Terjadi di Turki!

Konyaspor vs Trabzonspor
Konyaspor
Trabzonspor
Super Lig
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Champions League
M. Salah
V. Osimhen
R. Leao
D. Vlahovic
L. Trossard
Fabinho
F. Novak
R. Lukaku
Turki
Italia
Mesir
Nigeria
Portugal
Serbia
Belgia
Brasil
Ceko

"Saya sangat menantikan untuk bermain melawan Trabzonspor"

Pemain asal Slowakia Filip Novak, yang sebelumnya pernah bermain bersama Trabzonspor dan Fenerbahce, memberikan komentar terkait transfer-transfer besar yang belakangan terjadi di Liga Super Turki.

Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio melakukan wawancara dengan Novak, bek kiri berusia 36 tahun tersebut, yang di dalamnya ia berkomentar mengenai transfer-transfer "kelas dunia" terbaru di Liga Turki, di mana ia mengungkapkan kekagumannya terhadap besarnya nama-nama yang berdatangan ke kompetisi tersebut.

Mohamed Salah dan Fabinho pindah ke Trabzonspor, Romelu Lukaku ke Fenerbahce, Leao ke Galatasaray, serta Vlahovic dan Trossard ke Besiktas, pada musim panas ini.



  • Inilah bintang berikutnya yang akan datang ke Liga Turki

    Novak yang tidak percaya akan hal itu mengatakan: "Saya tidak memahami apa yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak bintang datang ke Turki, tetapi saya rasa itu sangat cocok untuk Liga Turki. Tiket semua pertandingan terjual habis di sana, dan para suporternya fanatik."

    Pemain Jablonec asal Slovakia (di divisi kelima) itu melanjutkan: "Richarlison mungkin akan menjadi bintang berikutnya. Ada pembicaraan tentang kepindahannya ke Trabzonspor. Ada banyak pemain istimewa! Saya sangat senang dan menantikan dengan penuh semangat untuk bermain melawan Trabzonspor."

    Ia menjelaskan: "Saya adalah salah satu pendukung fanatik Trabzonspor dan Fenerbahçe, jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka."

    Novak melanjutkan: "Dulu, Turki umumnya menjadi tujuan favorit bagi para pemain yang lebih tua, tetapi kini kita juga melihat pemain-pemain berusia dua puluhan. Di masa saya, Istanbul umumnya disukai oleh para pemain veteran. Namun ketika kamu mengontrak seorang pemain muda, pemain-pemain muda lainnya melihat kepindahannya ke sana, lalu mereka mengikuti jejaknya."

    Ia menambahkan: "Kini, bahkan pemain-pemain yang lebih muda ikut bergabung, dan ini merupakan hal positif bagi Liga Super Turki. Selain itu, Galatasaray dan Fenerbahçe lolos ke Liga Champions Eropa, dan itu juga merupakan situasi yang positif bagi keduanya."

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  • Osimhen jadi titik balik!

    Ia menegaskan: "Osimhen mengubah bursa transfer, dan kepindahannya ke Galatasaray menjadi titik balik. Pemain Nigeria itu membuka pintu bagi pemain-pemain lain yang datang ke Turki setelahnya. Leao, di usia 27, dan Vlahovic, di usia 26, bergabung dengan liga Turki."

    Ia melanjutkan pembicaraannya: "Ya, saya benar-benar berpikir demikian. Osimhen adalah pemain muda hebat pertama yang pergi ke sana. Ia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia, dan masih tetap begitu. Saya tidak tahu siapa yang terbaik, dan saya tidak mengikuti berita transfer secara dekat, tetapi saya hanya mengikuti bursa transfer."

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  • Novak mengungkapkan keterkejutannya atas banyaknya transfer yang melibatkan nama-nama besar yang belakangan ini berbondong-bondong menuju Liga Turki, dengan mengatakan: "Segalanya mulai lepas kendali. Saya memeriksa Twitter (X) setiap hari, dan melihat siapa yang akan bergabung dengan tim, dan semuanya adalah nama-nama gemilang".

    Ia menutup: "Greenwood adalah pemain yang luar biasa, saya menyaksikannya di Prancis. Ia mencetak banyak gol dan merupakan pemain kelas atas. Ia juga salah satu nama besar", sebagaimana dilansir surat kabar Hurriyet Turki.

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