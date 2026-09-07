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Salah, Osimhen, dan Lukaku? Eks Pemain Fenerbahce: Aku Tak Percaya Apa yang Terjadi di Turki!

Konyaspor vs Trabzonspor
Konyaspor
Trabzonspor
Super Lig
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Champions League
M. Salah
V. Osimhen
R. Leao
D. Vlahovic
L. Trossard
Fabinho
F. Novak
R. Lukaku
Turki
Italia
Mesir
Nigeria
Portugal
Serbia
Belgia
Brasil
Ceko

"Saya sangat menantikan untuk bermain melawan Trabzonspor"

Pemain Slovakia, Filip Novak, yang sebelumnya pernah bermain bersama Trabzonspor dan Fenerbahce, mengomentari transfer-transfer besar yang belakangan ini terjadi di Liga Super Turki.

Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio melakukan wawancara dengan Novak, bek kiri berusia 36 tahun itu, yang selama wawancara tersebut mengomentari transfer-transfer "kelas dunia" terbaru di Liga Turki, di mana ia mengungkapkan keterkejutannya terhadap besarnya nama-nama yang berdatangan ke kompetisi tersebut.

Mohamed Salah dan Fabinho pindah ke Trabzonspor, Romelu Lukaku ke Fenerbahce, Leao ke Galatasaray, serta Vlahovic dan Trossard ke Besiktas, pada musim panas ini.



  • Inilah bintang berikutnya yang akan datang ke Liga Turki

    Novak yang tidak percaya dengan hal itu mengatakan: "Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak bintang datang ke Turki, tapi menurut saya ini ideal bagi Liga Turki. Tiket semua pertandingan terjual habis di sana, dan para suporternya fanatik".

    Pemain Slovakia dari Jablonec itu melanjutkan: "Richarlison mungkin bintang berikutnya. Ada pembicaraan mengenai kepindahannya ke Trabzonspor. Ada banyak pemain istimewa! Saya sangat senang dan tak sabar untuk bermain melawan Trabzonspor".

    Ia menjelaskan: "Saya adalah salah satu pendukung terbesar Trabzonspor dan Fenerbahce, jadi saya berharap yang terbaik untuk mereka".

    Novak melanjutkan: "Sebelumnya, Turki sebagian besar merupakan destinasi favorit bagi pemain-pemain yang lebih tua, tapi sekarang kita juga melihat pemain-pemain berusia dua puluhan. Di masa saya, Istanbul umumnya menjadi favorit bagi pemain-pemain veteran. Namun ketika Anda mendatangkan pemain muda, pemain-pemain muda lainnya melihat kepindahannya ke sana, lalu mereka mengikuti jejaknya".

    Ia menambahkan: "Sekarang, bahkan pemain-pemain yang lebih muda pun bergabung, dan ini merupakan hal positif bagi Liga Super Turki. Selain itu, Galatasaray dan Fenerbahce lolos ke Liga Champions, dan ini merupakan situasi yang positif bagi keduanya juga".

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  • Osimhen jadi titik balik!

    Ia menegaskan: "Osimhen mengubah bursa transfer, dan kepindahannya ke Galatasaray menjadi titik balik. Pemain asal Nigeria itu membuka pintu bagi pemain-pemain lain yang datang ke Turki setelahnya. Leao, di usia 27, dan Vlahovic, di usia 26, bergabung ke Liga Turki."

    Ia melanjutkan: "Ya, saya sangat yakin akan hal itu. Osimhen adalah pemain muda hebat pertama yang pergi ke sana. Ia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia, dan masih demikian hingga kini. Saya tidak tahu siapa yang terbaik, dan saya tidak mengikuti berita transfer secara dekat, saya hanya memantau bursa transfer saja."

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  • Situasi mulai lepas kendali

    Novak mengungkapkan keterkejutannya atas banyaknya transfer yang melibatkan nama-nama terkenal yang berdatangan belakangan ini ke Liga Turki, seraya berkata: "Segalanya mulai lepas kendali. Saya memeriksa Twitter (X) setiap hari, dan saya melihat siapa yang akan bergabung dengan tim, dan semuanya adalah nama-nama besar."

    Ia menutup: "Greenwood pemain yang hebat, saya menyaksikannya di Prancis. Ia mencetak banyak gol dan merupakan pemain kelas atas. Ia juga salah satu nama besar," sebagaimana dilaporkan surat kabar Hurriyet Turki.

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