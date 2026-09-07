Novak yang tidak percaya dengan hal itu mengatakan: "Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak bintang datang ke Turki, tapi menurut saya ini ideal bagi Liga Turki. Tiket semua pertandingan terjual habis di sana, dan para suporternya fanatik".

Pemain Slovakia dari Jablonec itu melanjutkan: "Richarlison mungkin bintang berikutnya. Ada pembicaraan mengenai kepindahannya ke Trabzonspor. Ada banyak pemain istimewa! Saya sangat senang dan tak sabar untuk bermain melawan Trabzonspor".

Ia menjelaskan: "Saya adalah salah satu pendukung terbesar Trabzonspor dan Fenerbahce, jadi saya berharap yang terbaik untuk mereka".

Novak melanjutkan: "Sebelumnya, Turki sebagian besar merupakan destinasi favorit bagi pemain-pemain yang lebih tua, tapi sekarang kita juga melihat pemain-pemain berusia dua puluhan. Di masa saya, Istanbul umumnya menjadi favorit bagi pemain-pemain veteran. Namun ketika Anda mendatangkan pemain muda, pemain-pemain muda lainnya melihat kepindahannya ke sana, lalu mereka mengikuti jejaknya".

Ia menambahkan: "Sekarang, bahkan pemain-pemain yang lebih muda pun bergabung, dan ini merupakan hal positif bagi Liga Super Turki. Selain itu, Galatasaray dan Fenerbahce lolos ke Liga Champions, dan ini merupakan situasi yang positif bagi keduanya juga".