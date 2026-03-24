Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini: "Klub ini akan selalu menjadi rumahku"

Kisah cinta antara Mohamed Salah dan Liverpool akan resmi berakhir pada akhir musim ini. Bintang asal Mesir tersebut, melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, telah mengonfirmasi bahwa ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada The Reds pada akhir musim ini.





Kontrak mantan pemain Roma dan Fiorentina itu sempat diperpanjang pada menit-menit terakhir dan tidak tanpa kontroversi selama musim lalu dengan masa berlaku hingga 30 Juni 2027, namun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk perpisahan lebih awal.