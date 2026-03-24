CM Grafica Salah Liverpool 2025 26 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Salah akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini: "Klub ini akan selalu menjadi rumahku"

Setelah 9 tahun, pesan perpisahan yang diunggah di media sosial.

Kisah cinta antara Mohamed Salah dan Liverpool akan resmi berakhir pada akhir musim ini. Bintang asal Mesir tersebut, melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, telah mengonfirmasi bahwa ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada The Reds pada akhir musim ini.


Kontrak mantan pemain Roma dan Fiorentina itu sempat diperpanjang pada menit-menit terakhir dan tidak tanpa kontroversi selama musim lalu dengan masa berlaku hingga 30 Juni 2027, namun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk perpisahan lebih awal.

  • "AKU AKAN MENINGGALKAN LIVERPOOL"

    Pada bagian pertama video pengumuman tersebut, Salah mengonfirmasi kepergiannya pada akhir tahun: "Halo semuanya. Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya: saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini".


    Dengan klub, telah dicapai kesepakatan untuk pemutusan kontrak secara damai yang semula akan berakhir pada 30 Juni 2027, yang akan diakhiri satu tahun lebih awal.

  • "INI AKAN SELALU MENJADI RUMAH SAYA"

    "Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah membayangkan betapa mendalamnya klub ini, kota ini, dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan sekadar tim sepak bola. Ini adalah gairah. Ini adalah sejarah. Ini adalah semangat. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata kepada mereka yang bukan bagian dari klub ini."

  • "KITA TELAH BERJUANG DAN MENANG BERSAMA-SAMA"

    "Kami telah merayakan begitu banyak kemenangan. Kami telah meraih trofi-trofi paling bergengsi. Dan kami telah berjuang bersama di momen paling penting dalam hidup kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari klub ini selama saya berada di sini, terutama rekan-rekan setim, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Dan kepada para pendukung: tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkannya. Dukungan yang kalian tunjukkan pada saat-saat terbaik dalam karier saya dan kenyataan bahwa kalian selalu ada di sisi saya pada saat-saat tersulit. Itu adalah sesuatu yang takkan pernah saya lupakan dan akan selalu saya bawa bersama saya."

