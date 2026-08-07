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Salah Mengubah Aturan Main: Apakah Proyek Saudi Kehilangan Wibawanya di Hadapan Kecerdikan Turki?

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Anderson Talisca
N. Kante
V. Osimhen
Mesir
Turki
Arab Saudi
Brasil
Prancis
Nigeria

Transfer Sang Raja Mesir Menjadi Sorotan

Bursa transfer tak lagi sekadar perlombaan antarklub soal siapa yang membayar lebih banyak, karena lanskapnya telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan sebuah proyek kini diukur dari kemampuannya meyakinkan pemain sebelum menggodanya dengan uang.

Mungkin transfer Mohamed Salah ke Trabzon Turki adalah contoh paling jelas dari perubahan ini, setelah klub Turki tersebut berhasil merampungkan transfer yang namanya sempat dikaitkan dengan Liga Saudi, khususnya Al-Ittihad, selama bertahun-tahun.

Kedatangan Salah ke Turki tidak hanya menjadi kemenangan bagi Trabzon, tetapi juga membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih besar: apakah klub-klub Turki mulai mengungguli Arab Saudi dalam pertarungan transfer-transfer besar? Sebab dana besar yang digelontorkan klub-klub Turki, di samping kemampuan mereka menciptakan antusiasme suporter dan nilai pemasaran di sekitar bintang-bintang mereka, membuat persaingan dengan Liga Roshn semakin jelas dari sebelumnya.

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    Salah, transfer yang mengubah segalanya

    Mohamed Salah adalah salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan proyek Liga Arab Saudi sejak tahun 2023, dan Al Ittihad secara khusus muncul sebagai tujuan potensial baginya dalam lebih dari satu kesempatan, namun kesepakatan itu tetap jauh dari kata rampung meski beberapa jendela transfer telah berlalu.

    Kali ini, gambarannya berubah total. Trabzonspor tidak sekadar mengajukan tawaran finansial, tetapi membangun sebuah proyek utuh di sekitar Salah; penyambutan besar-besaran dari suporter, perhatian media yang luas, serta nilai pemasaran yang sangat besar bagi sebuah klub yang biasanya tidak mendapatkan kesempatan untuk merekrut nama sebesar ini.



    Bagi Trabzonspor, Salah bukan sekadar seorang winger yang mencetak dan menciptakan gol, melainkan sebuah merek dagang berjalan. Kehadirannya mampu meningkatkan penjualan jersey, menarik sponsor, menambah jumlah penonton, dan menaikkan nilai iklan, selain memberikan Liga Turki sendiri seorang bintang dunia baru.

    Dan justru di sinilah kesepakatan ini melampaui sekadar angka-angka yang tertera dalam kontrak; sebab Trabzonspor tidak hanya membeli seorang pemain, tetapi membeli sebuah fenomena suporter, media, dan pariwisata yang dampaknya bisa meluas hingga ke luar lapangan.

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  • Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Osimhen dan Sane Jadi Bintang Pertandingan

    Mohamed Salah bukanlah satu-satunya kasus yang mengungkap kemampuan klub-klub Turki dalam bersaing dengan Arab Saudi di pasar para bintang.

    Galatasaray berhasil menuntaskan salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Turki ketika merekrut pemain Nigeria, Victor Osimhen, dari Napoli, meski nama sang pemain sempat dikaitkan dengan Liga Arab Saudi. Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia menolak untuk pindah ke Roshn League dan lebih memilih untuk tetap bertahan di Eropa.

    Klub Turki itu tidak berhenti pada Osimhen saja, tetapi juga berhasil merekrut pemain Jerman, Leroy Sane, sebuah nama yang pada periode sebelumnya turut dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi.

    Adapun Fenerbahce, mereka hadir dengan kuat dalam persaingan ini setelah merekrut Anderson Talisca dari Al-Nassr, dalam sebuah transfer yang menegaskan bahwa klub-klub Turki mampu menarik pemain dari Liga Arab Saudi itu sendiri, dengan gaji besar yang mencapai sekitar 15 juta euro per tahun.

    Klub itu juga mampu menggaet N'Golo Kante dari Al-Ittihad, sebuah langkah lain yang menegaskan bahwa arah pergerakan tidak lagi harus selalu dari Eropa menuju Arab Saudi, melainkan Turki mulai turut ambil bagian dan menyambar nama-nama yang dikaitkan dengan Roshn League.

    Besiktas pun sebelumnya telah bergerak untuk mendapatkan nama-nama kelas dunia, di antaranya Dele Alli, yang sebelumnya dikaitkan dengan Al-Hilal, sehingga daftar transfer yang membuat perbandingan antara kedua pasar itu menjadi lebih nyata pun kian meluas.

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    Bukan perang uang, melainkan perang proyek

    Ironisnya, Arab Saudi masih memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar, terutama setelah Dana Investasi Publik mengakuisisi sejumlah klub besar, serta masuknya perusahaan-perusahaan dan investasi raksasa ke sektor olahraga.

    Namun uang saja tidak lagi cukup. Pemain berusia 34 tahun seperti Salah, atau bintang yang sedang berada di puncak performanya seperti Osimhen, mungkin mencari faktor-faktor lain selain gaji; kompetisi Eropa, tekanan suporter, atmosfer bersejarah, partisipasi di turnamen-turnamen besar, dan nilai yang bisa ditambahkan sebuah klub bagi perjalanan kariernya.

    Turki memiliki seluruh perangkat itu sekaligus. Liga di sana bukan sekadar kompetisi lokal, melainkan gerbang menuju Liga Champions Eropa dan Liga Europa, dan klub-klub besarnya memiliki basis suporter historis yang sangat besar, sementara kota-kota seperti Istanbul dan Trabzon menjadi faktor daya tarik tambahan bagi para pemain dan keluarga mereka.

    Karena itu, ketika klub-klub Turki masuk ke dalam negosiasi dengan seorang pemain kelas dunia, mereka tidak hanya menawarkan uang, tetapi menjual sebuah pengalaman yang utuh.

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  • Kelicikan Turki memasuki pertempuran

    Salah satu penyebab paling menonjol dari kesuksesan Turki dalam periode terakhir adalah berkembangnya cara pengelolaan negosiasi itu sendiri.

    Klub-klub Turki menjadi lebih mampu menyodorkan tawaran yang memadukan gaji tinggi, proyek olahraga, peran utama, serta nilai kepopuleran dan komersial pemain, dengan memanfaatkan keinginan sejumlah bintang untuk tetap bertahan di dalam Eropa.

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    Sebaliknya, tampaknya klub-klub Arab Saudi dituntut untuk mengembangkan perangkat negosiasi mereka, terutama setelah nama "Arab Saudi" saja tidak lagi cukup untuk memastikan sebuah transfer apa pun, seberapa besar pun nilai tawaran yang diberikan.

    Persaingan menjadi lebih cerdas, agen kini bertanya soal proyek sebelum gaji, pemain bertanya soal perannya sebelum nilai kontrak, dan klub bertanya soal keuntungan komersial sebelum membayar puluhan juta.

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    Apakah proyek Saudi kehilangan wibawanya?

    Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa proyek Saudi kehilangan wibawanya karena satu atau beberapa transfer, sebab Liga Roshn masih memiliki nama-nama kelas dunia, dan kekuatan finansialnya masih termasuk yang terbesar di dunia.

    Namun apa yang terjadi di Turki merupakan alarm sesungguhnya, karena Arab Saudi berhasil pada tahap pertama menarik para bintang dengan kekuatan finansial yang luar biasa, dan tahap berikutnya menuntut sesuatu yang lebih besar: membangun sebuah liga yang membuat pemain ingin datang ke sana bahkan sebelum ia melihat nilai kontraknya.



    Transfer Salah ke Trabzon menegaskan bahwa uang bukan lagi satu-satunya faktor penentu, dan bahwa klub-klub Turki mulai mengetahui cara berinvestasi pada sejarah, suporter, posisi Eropa, dan nilai komersial mereka guna menciptakan tawaran yang sulit ditolak.

    Dan mungkin pesan terpenting bagi Arab Saudi sudah jelas: persaingan tidak lagi soal siapa yang membayar lebih banyak, melainkan soal siapa yang memiliki proyek paling meyakinkan.

    Jika klub-klub Liga Roshn memahami persamaan ini sejak dini, maka kekuatan finansial Saudi akan menjadi lebih berbahaya ketika bergabung dengan kekuatan pemasaran, dukungan suporter, dan sisi olahraga.

    Adapun jika taruhannya tetap bertumpu pada uang semata, maka pasar Turki bisa menemukan dirinya berada di hadapan peluang nyata untuk mengubah keseimbangan kekuatan dalam transfer para bintang.