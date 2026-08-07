Salah Mengubah Aturan Main: Apakah Proyek Saudi Kehilangan Wibawanya di Hadapan Kecerdikan Turki?

Bursa transfer tak lagi sekadar perlombaan antarklub soal siapa yang membayar lebih banyak, karena lanskapnya telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan sebuah proyek kini diukur dari kemampuannya meyakinkan pemain sebelum menggodanya dengan uang.
Mungkin transfer Mohamed Salah ke Trabzon Turki adalah contoh paling jelas dari perubahan ini, setelah klub Turki tersebut berhasil merampungkan transfer yang namanya sempat dikaitkan dengan Liga Saudi, khususnya Al-Ittihad, selama bertahun-tahun.
Kedatangan Salah ke Turki tidak hanya menjadi kemenangan bagi Trabzon, tetapi juga membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih besar: apakah klub-klub Turki mulai mengungguli Arab Saudi dalam pertarungan transfer-transfer besar? Sebab dana besar yang digelontorkan klub-klub Turki, di samping kemampuan mereka menciptakan antusiasme suporter dan nilai pemasaran di sekitar bintang-bintang mereka, membuat persaingan dengan Liga Roshn semakin jelas dari sebelumnya.