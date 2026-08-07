Salah Mengubah Aturan Main: Apakah Proyek Saudi Kehilangan Wibawanya di Hadapan Kecerdikan Turki?

Mohamed Salah bukanlah satu-satunya kasus yang mengungkap kemampuan klub-klub Turki dalam bersaing dengan Arab Saudi di pasar para bintang.

Galatasaray berhasil menuntaskan salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Turki ketika merekrut pemain Nigeria, Victor Osimhen, dari Napoli, meski nama sang pemain sempat dikaitkan dengan Liga Arab Saudi. Bahkan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia menolak untuk pindah ke Roshn League dan lebih memilih untuk tetap bertahan di Eropa.

Klub Turki itu tidak berhenti pada Osimhen saja, tetapi juga berhasil merekrut pemain Jerman, Leroy Sane, sebuah nama yang pada periode sebelumnya turut dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi.

Adapun Fenerbahce, mereka hadir dengan kuat dalam persaingan ini setelah merekrut Anderson Talisca dari Al-Nassr, dalam sebuah transfer yang menegaskan bahwa klub-klub Turki mampu menarik pemain dari Liga Arab Saudi itu sendiri, dengan gaji besar yang mencapai sekitar 15 juta euro per tahun.

Klub itu juga mampu menggaet N'Golo Kante dari Al-Ittihad, sebuah langkah lain yang menegaskan bahwa arah pergerakan tidak lagi harus selalu dari Eropa menuju Arab Saudi, melainkan Turki mulai turut ambil bagian dan menyambar nama-nama yang dikaitkan dengan Roshn League.

Besiktas pun sebelumnya telah bergerak untuk mendapatkan nama-nama kelas dunia, di antaranya Dele Alli, yang sebelumnya dikaitkan dengan Al-Hilal, sehingga daftar transfer yang membuat perbandingan antara kedua pasar itu menjadi lebih nyata pun kian meluas.