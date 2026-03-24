Sebuah bagian dari sejarah yang akan meninggalkan Anfield: hal ini akan terjadi pada akhir musim ini, karena Liverpool dan penyerang asal Mesir Mohamed Salah telah mengumumkan secara bersama-sama bahwa mereka akan berpisah pada akhir musim ini, setelah sembilan tahun di mana mantan pemain Chelsea, Basel, Fiorentina, dan Roma ini telah memenangkan hampir semua gelar yang bisa diraih di kubu merah Merseyside.
Salah hengkang dari Liverpool: ke mana ia akan berlabuh musim panas ini? MLS, Liga Pro Arab Saudi, tawaran bernilai jutaan dolar dari Barat hingga Timur
SIARAN PERS
"Mohamed Salah akan mengakhiri karier gemilangnya bersama Liverpool FC pada akhir musim 2025-26.
Penyerang ini telah mencapai kesepakatan dengan The Reds yang akan memungkinkannya menutup bab luar biasa selama sembilan tahun di Anfield.
Salah menyatakan keinginannya untuk mengumumkan hal ini kepada para penggemar sesegera mungkin, demi menjamin transparansi mengenai masa depannya, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada mereka.
Dibeli dari Roma pada musim panas 2017, pemain bernomor punggung 11 ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah Liverpool, berkontribusi pada perolehan dua gelar Liga Premier, satu Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub FIFA, satu Piala Super UEFA, satu Piala FA, dua Piala Liga, dan satu Community Shield.
Dengan 255 gol dalam 435 penampilan hingga saat ini, pemain asal Mesir ini menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Reds, setelah memenangkan Sepatu Emas Liga Premier sebanyak empat kali, serta berbagai penghargaan individu lainnya.
Dengan masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini, Salah tetap fokus untuk meraih hasil terbaik bagi Liverpool, sehingga saat yang tepat untuk merayakan warisan dan prestasinya secara penuh akan tiba nanti di akhir tahun, saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield."
LANGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA YANG MUNGKIN
Mudah membayangkan masa depan Salah yang jauh dari Eropa, terutama karena peluangnya nyaris nol untuk menghadapi "tim lamanya" Liverpool: sulit membayangkan hal itu terjadi jika ia membela klub-klub besar seperti Barcelona (dengan gaji yang membebani keuangan klub yang selalu menjadi sorotan) atau PSG (yang dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada pemain muda).
Sudah pada bulan Desember ia hampir saja mengucapkan selamat tinggal setelah meluapkan emosinya terhadap pelatih Slot, yang dengannya ia menyatakan "tidak memiliki hubungan lagi". Mengenai dirinya, beredar rumor yang mengaitkannya dengan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi di Arab Saudi dan, di belahan dunia lain, San Diego di MLS, Amerika Serikat. Dua arah, ke barat dan ke timur, yang akan memungkinkannya tetap kompetitif bahkan di usia 34 tahun, dalam peran seperti miliknya, sayap, yang membutuhkan ledakan fisik.
Hipotesis lain, di Eropa namun tidak terlalu menonjol, adalah LigaSuper Turki: di Semenanjung Anatolia pun ada klub-klub, terutama di Istanbul, yang mampu membayar gaji fantastis seperti 24 juta euro yang diterima "Faraone" di Liverpool setelah perpanjangan kontrak terakhir hingga 2027, yang ditandatangani pada musim semi 2025. Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas berada di barisan kedua.