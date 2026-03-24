Salah hengkang dari Liverpool: ke mana ia akan berlabuh musim panas ini? MLS, Liga Pro Arab Saudi, tawaran bernilai jutaan dolar dari Barat hingga Timur

Mudah membayangkan masa depan Salah yang jauh dari Eropa, terutama karena peluangnya nyaris nol untuk menghadapi "tim lamanya" Liverpool: sulit membayangkan hal itu terjadi jika ia membela klub-klub besar seperti Barcelona (dengan gaji yang membebani keuangan klub yang selalu menjadi sorotan) atau PSG (yang dalam beberapa tahun terakhir lebih fokus pada pemain muda).

Sudah pada bulan Desember ia hampir saja mengucapkan selamat tinggal setelah meluapkan emosinya terhadap pelatih Slot, yang dengannya ia menyatakan "tidak memiliki hubungan lagi". Mengenai dirinya, beredar rumor yang mengaitkannya dengan Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi di Arab Saudi dan, di belahan dunia lain, San Diego di MLS, Amerika Serikat. Dua arah, ke barat dan ke timur, yang akan memungkinkannya tetap kompetitif bahkan di usia 34 tahun, dalam peran seperti miliknya, sayap, yang membutuhkan ledakan fisik.

Hipotesis lain, di Eropa namun tidak terlalu menonjol, adalah LigaSuper Turki: di Semenanjung Anatolia pun ada klub-klub, terutama di Istanbul, yang mampu membayar gaji fantastis seperti 24 juta euro yang diterima "Faraone" di Liverpool setelah perpanjangan kontrak terakhir hingga 2027, yang ditandatangani pada musim semi 2025. Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas berada di barisan kedua.