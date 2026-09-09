Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Salah diberi nasihat' - saga Ismaila Sarr & Jean-Philippe Mateta membingungkan legenda Crystal Palace Clinton Morrison setelah kaitan transfer Liverpool & klaim kontrak yang aneh
- Getty/GOAL
Sarr dilaporkan menolak berlatih di tengah kaitan dengan Liverpool
Sarr, yang sebelumnya mencuri perhatian bersama Watford, kembali ke sepakbola Inggris pada 2024 setelah menjalani masa semusim di Marseille. Ia mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu, saat Palace menambahkan trofi Conference League ke koleksi FA Cup dan Community Shield mereka.
Winger berusia 28 tahun itu mencetak gol untuk Senegal di Piala Dunia 2026 dan nilainya melonjak hingga memicu spekulasi soal kepindahan bernilai besar ke Anfield. Sarr ingin mewujudkan kepindahan tersebut dan dilaporkan sempat menolak berlatih pada satu titik saat menunggu Palace menerima tawaran. Tidak ada kesepakatan yang pernah tercapai.
Bagaimana saga Sarr di Selhurst Park akan berlangsung?
Sarr belum bermain di bawah bos baru Pierre Sage, karena masalah selangkangan masih menghambatnya, dengan banyak hubungan yang retak. Apakah kini dia sangat berharap ada pihak yang datang lagi pada jendela transfer Januari?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan penyerang Palace itu, berbicara atas dukungan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL tentang kisah yang disayangkan: “Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi karena saya hanya berpikir dia memang benar-benar mengalami cedera. Dan saya rasa manajer sudah keluar dan mengatakan dia mengalami cedera. Dia berlatih secara individu. Dia belum siap berlatih bersama skuad.
“Saya paham. Liverpool datang untuk Anda, Anda ingin pindah. Tapi lakukan dengan cara yang benar karena pada akhirnya Anda akan mendapatkan kepindahan itu. Itu yang selalu saya katakan kepada orang-orang. Dan saya tidak tahu apakah dia cedera atau tidak cedera. Jadi saat ini, Palace mengatakan dia cedera. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Palace karena saya mengenal orang-orang di sana. Dia cedera. Dia berlatih secara individu. Jadi kita tunggu saja.
“Jika orang-orang berpikir dia tidak berlatih karena dia ingin mendapatkan kepindahannya, ya, dia kecewa karena dia tidak mendapatkan kepindahannya. Tapi Marc Guehi, berkali-kali dia tidak mendapatkan kepindahannya. [Eberechi] Eze tidak mendapatkan kepindahannya. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan kepindahan Anda. Tangani situasinya dengan cara berbeda.
“Dan saya tahu satu hal, ketua klub pasti akan membiarkan Anda mendapatkan kepindahan itu. Tapi karena Anda datang begitu terlambat dengan tawaran itu, ketua klub tidak bisa membiarkan pencetak gol terbanyak pergi dari klub sepakbola dan membuat klub bertahan dengan sangat tipis untuk tetap di Premier League. Mereka harus menjaga diri mereka sendiri.
“Jadi jika seseorang ingin pindah ke Liverpool, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu karena Liverpool mungkin akan berkata, ‘yah, kami akan mendapatkan [Yankuba] Minteh’, yang merupakan pemain lebih muda. Kepindahannya ke Liverpool mungkin tidak akan terjadi. Yang harus dia lakukan adalah kembali bugar untuk Palace, mencetak gol, lalu membuktikannya kepada orang-orang. Dan kemudian pada Januari, jika semuanya baik-baik saja, dia mungkin akan mendapatkan kepindahan itu.”
- Getty
Apakah Liverpool perlu mempertimbangkan Sarr pada bursa transfer Januari?
Liverpool, yang masih berminat pada winger Brighton Minteh, menambahkan pemenang Liga Champions senilai £123 juta ($167 juta) Bradley Barcola ke dalam skuad mereka sepanjang musim panas, bersama talenta muda Spanyol Victor Munoz. Mereka mempertahankan jasa Cody Gakpo dan berharap dapat memberikan menit bermain reguler kepada wonderkid berusia 18 tahun Rio Ngumoha.
Dengan semua itu diperhitungkan, apakah mereka masih akan melirik Sarr saat pergantian tahun? Morrison menambahkan: “Saya tahu mereka menginginkan pemain sisi kanan. Dan pilihan nomor satu mereka adalah Minteh. Dan Brighton menolak mereka. Mereka mengajukan tawaran £65 juta.
“Saya tahu Sarr menginginkan kepindahan ke sana, saya paham, ini Liverpool Football Club. Semua orang akan ingin pergi ke Liverpool. Tetapi kepindahan itu belum terjadi sekarang. Dan hal terbaik yang harus dilakukan adalah menundukkan kepala, memulihkan kebugaran, dan memainkan peran besar agar Palace tampil baik musim ini.”
Mateta mengklaim bahwa tahun terakhir dalam kontraknya tidak sah
Bintang menonjol lain di Selhurst Park yang memunculkan banyak sorotan tak diinginkan adalah penyerang bertubuh besar Mateta. Pemain internasional Prancis itu, yang nyaris bergabung dengan raksasa Serie A AC Milan pada Januari, mengklaim bahwa perpanjangan 12 bulan yang telah diaktifkan dalam kontraknya tidak sah.
Ketika ditanya soal situasi yang agak aneh itu, Morrison lalu berkata: “Saya tidak melihat hal itu dari JP. Dan saya mengenalnya dengan sangat baik. Jadi ini situasi yang aneh. Saya merasa dia mendapat nasihat yang buruk. Sesederhana itu, dia orang yang baik. Saya sangat menghargai JP. Dan saya merasa dia mendapat nasihat yang buruk.
“Tapi satu hal tentang JP adalah dia sedang cedera saat ini. Dia seharusnya kembali dalam sepekan atau beberapa pekan. Saat dia kembali, dia akan memberikan segalanya untuk klub itu. Seperti yang Anda lihat musim lalu, ketika ada banyak spekulasi bahwa dia akan pergi, dia bisa saja ke AC Milan. Jelas, itu tidak terjadi karena tes medis. Dia kembali, mencetak gol di final Liga Konferensi Eropa.
“Jadi jelas, ada dua pemain yang mungkin membuat frustrasi fans Palace saat ini, Sarr dan Mateta. Tapi saya tetap berpikir mereka adalah dua pemain yang akan memberi dampak besar bagi klub ketika mereka kembali.”
- Getty
Mateta dan Sarr sama-sama terbuka untuk tantangan baru
Mateta telah mencetak 62 gol untuk Palace dalam 203 penampilan, setelah bergabung dengan klub itu pada Januari 2021. Kini ia berusia 29 tahun dan akan meyakini bahwa ia masih punya satu kepindahan besar lagi, serta tantangan baru, dalam kariernya.
Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang Sarr, yang perlu memaksimalkan periode performa terbaiknya saat ini, tetapi Palace tidak akan tunduk pada tekanan jika syarat yang ditawarkan tidak sesuai bagi mereka. Menarik untuk melihat apa yang akan dibawa bursa transfer 2027.
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