Sarr belum bermain di bawah bos baru Pierre Sage, karena masalah selangkangan masih menghambatnya, dengan banyak hubungan yang retak. Apakah kini dia sangat berharap ada pihak yang datang lagi pada jendela transfer Januari?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan penyerang Palace itu, berbicara atas dukungan Freebets.com, sumber untuk ulasan situs taruhan, mengatakan kepada GOAL tentang kisah yang disayangkan: “Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi karena saya hanya berpikir dia memang benar-benar mengalami cedera. Dan saya rasa manajer sudah keluar dan mengatakan dia mengalami cedera. Dia berlatih secara individu. Dia belum siap berlatih bersama skuad.

“Saya paham. Liverpool datang untuk Anda, Anda ingin pindah. Tapi lakukan dengan cara yang benar karena pada akhirnya Anda akan mendapatkan kepindahan itu. Itu yang selalu saya katakan kepada orang-orang. Dan saya tidak tahu apakah dia cedera atau tidak cedera. Jadi saat ini, Palace mengatakan dia cedera. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Palace karena saya mengenal orang-orang di sana. Dia cedera. Dia berlatih secara individu. Jadi kita tunggu saja.

“Jika orang-orang berpikir dia tidak berlatih karena dia ingin mendapatkan kepindahannya, ya, dia kecewa karena dia tidak mendapatkan kepindahannya. Tapi Marc Guehi, berkali-kali dia tidak mendapatkan kepindahannya. [Eberechi] Eze tidak mendapatkan kepindahannya. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan kepindahan Anda. Tangani situasinya dengan cara berbeda.

“Dan saya tahu satu hal, ketua klub pasti akan membiarkan Anda mendapatkan kepindahan itu. Tapi karena Anda datang begitu terlambat dengan tawaran itu, ketua klub tidak bisa membiarkan pencetak gol terbanyak pergi dari klub sepakbola dan membuat klub bertahan dengan sangat tipis untuk tetap di Premier League. Mereka harus menjaga diri mereka sendiri.

“Jadi jika seseorang ingin pindah ke Liverpool, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu karena Liverpool mungkin akan berkata, ‘yah, kami akan mendapatkan [Yankuba] Minteh’, yang merupakan pemain lebih muda. Kepindahannya ke Liverpool mungkin tidak akan terjadi. Yang harus dia lakukan adalah kembali bugar untuk Palace, mencetak gol, lalu membuktikannya kepada orang-orang. Dan kemudian pada Januari, jika semuanya baik-baik saja, dia mungkin akan mendapatkan kepindahan itu.”