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Diterjemahkan oleh

Salah dan Misi Merebut Kembali Takhta: Skenario Bersejarah yang Mengembalikan Sang Raja ke Puncak Eropa

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Mesir
Turki
Inggris

Kesepakatan yang mengungkap sisi-sisi lain

Ada pemain yang pergi demi uang, ada pula yang pergi demi sebuah proyek, tetapi dalam kasus Mohamed Salah tampaknya ceritanya benar-benar berbeda. Sang Firaun Mesir tidak perlu membuktikan nilai finansialnya, dan tidak harus meyakinkan siapa pun bahwa dirinya masih termasuk salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi ia membutuhkan sesuatu yang lain: merebut kembali takhtanya.

Sejak momen kedatangannya di Trabzon, sudah jelas terlihat bahwa transfer ini melampaui batas perpindahan biasa. Seluruh kota keluar untuk menyambutnya, dan para suporter menciptakan pemandangan luar biasa yang sulit terulang, seolah-olah klub tidak merekrut seorang pesepak bola, melainkan menyambut seorang ikon sepak bola dunia.

Penghormatan semacam ini mungkin tidak akan didapatkan oleh pemain mana pun di usia tiga puluh empat tahun, tetapi hal itu terjadi pada legenda Liverpool dan kapten utama Mesir.

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    Lebih dari Sekadar Tawaran Finansial

    Tidak diragukan lagi bahwa aspek finansial memainkan peran penting dalam keputusan ini, karena kontrak besar dan keuntungan pemasaran yang besar sulit untuk diabaikan. Namun, mereduksi kesepakatan ini hanya pada uang semata tampaknya tidak adil terhadap kenyataan.

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    Salah dan agennya menyadari bahwa fase saat ini membutuhkan lingkungan yang berbeda; sebuah tempat yang memberinya kepercayaan penuh dan menampilkannya kembali sebagai bintang utama, jauh dari tekanan harian yang ia alami dalam beberapa bulan terakhir bersama Liverpool.

    Musim lalu, setiap hasil negatif berubah menjadi kesempatan untuk mengkritik Salah, meskipun hanya beberapa bulan sebelumnya ia adalah pemain terbaik di Liga Inggris, dan salah satu alasan terpenting Liverpool meraih gelar Premier League.


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    Runtuhnya Sang Raja, Bukan Akhir dari Sebuah Legenda

    Pembicaraan mengenai berakhirnya karier sepak bola Mohamed Salah adalah hal yang tidak meyakinkan, sebab apa yang terjadi pada musim terakhirnya bersama Liverpool bukanlah keruntuhan dari sisi teknis, melainkan lebih merupakan hasil alami dari sebuah lingkungan di mana sang pemain kehilangan dukungan yang selama ini biasa ia dapatkan.

    Dari seorang bintang yang memanggul timnya di atas pundaknya, menjadi pemain yang di mata banyak orang dianggap bertanggung jawab atas setiap kegagalan, gambaran itu berubah dengan sangat cepat.

    Seiring meningkatnya tekanan dari media dan suporter, penampilannya pun mulai menurun, bukan karena kualitasnya menghilang, melainkan karena kondisi yang ada tidak lagi mendukung kualitas itu untuk muncul.

    Karena itu, saya berpandangan bahwa Salah tidak kehilangan bakatnya, melainkan kehilangan ruang yang memungkinkan bakat tersebut untuk tampil.

  • Mengapa memilih Trabzon?

    Salah sebenarnya bisa memilih tujuan yang lebih bergengsi di atas kertas, baik di Serie A Italia maupun Liga Inggris, bahkan mungkin klub-klub yang lebih besar di dalam Turki, tetapi ia memilih tempat yang benar-benar memberinya apa yang ia butuhkan.

    Di Trabzon, ia akan menjadi bintang utama tanpa ada yang menyainginya, dan akan mendapatkan dukungan suporter yang memandangnya sebagai proyek bersejarah bagi klub, bukan sekadar transfer baru.

    Ia juga akan menjauh dari tekanan berat yang menyertai persaingan di level tertinggi sepak bola Eropa, tanpa kehilangan semangat tantangan atau persaingan.

    Dan jika ditambah dengan tawaran finansial yang besar, menjadi mudah untuk memahami alasan Salah yakin dengan langkah ini, karena semua syarat telah terpenuhi.

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    Perjalanan Merebut Kembali Takhta

    Langkah ini tampaknya bukan akhir dari perjalanan karier Mohamed Salah, melainkan justru bisa menjadi awal dari babak baru dalam kariernya. Sebab jika ia berhasil mengembalikan level permainan dan kepercayaan dirinya, tidak akan mengherankan bila ia kembali lagi ke salah satu klub papan atas Eropa, sekalipun hanya untuk satu musim saja.

    Karena itulah, apa yang dilakukan Salah hari ini tampaknya bukan sebuah pelarian dari puncak, melainkan sebuah upaya cerdas untuk merebut kembali jalan menuju ke sana. Sebab para raja terkadang bisa tersandung, tetapi mereka tidak kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali.

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