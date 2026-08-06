Ada pemain yang pergi demi uang, ada pula yang pergi demi sebuah proyek, tetapi dalam kasus Mohamed Salah tampaknya ceritanya benar-benar berbeda. Sang Firaun Mesir tidak perlu membuktikan nilai finansialnya, dan tidak harus meyakinkan siapa pun bahwa dirinya masih termasuk salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi ia membutuhkan sesuatu yang lain: merebut kembali takhtanya.

Sejak momen kedatangannya di Trabzon, sudah jelas terlihat bahwa transfer ini melampaui batas perpindahan biasa. Seluruh kota keluar untuk menyambutnya, dan para suporter menciptakan pemandangan luar biasa yang sulit terulang, seolah-olah klub tidak merekrut seorang pesepak bola, melainkan menyambut seorang ikon sepak bola dunia.

Penghormatan semacam ini mungkin tidak akan didapatkan oleh pemain mana pun di usia tiga puluh empat tahun, tetapi hal itu terjadi pada legenda Liverpool dan kapten utama Mesir.