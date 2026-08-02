AFP
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'Salah dan merugikan' - agen Vinicius Jr angkat bicara soal kaitan dengan Arsenal dan masa depannya di Real Madrid
Agensi Vini kecam laporan media yang 'tidak profesional'
Agensi yang mewakili Vinicius, Roc Nation Sports International, melontarkan respons pedas terhadap pemberitaan media terbaru seputar klien-klien papan atas mereka. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, organisasi yang didirikan oleh maestro musik Jay-Z itu mengungkapkan frustrasi mendalam terhadap pola pelaporan selama jendela transfer saat ini.
Meski pernyataan itu tidak secara eksplisit menyebut laporan spesifik yang sedang disorot, pernyataan tersebut muncul ketika rumor mengenai potensi hengkangnya pemain internasional Brasil itu dari Santiago Bernabeu telah mencapai titik puncak.
Michael Yormark, presiden Roc Nation Sports International, menyampaikan langsung kekhawatirannya melalui Instagram. "Roc Nation Sports International dan seluruh tim kami tidak bisa tinggal diam ketika media yang tidak profesional dan tidak memahami persoalan menerbitkan informasi palsu dan merugikan demi mencari perhatian," kata Yormark.
"Ini terutama tidak bisa diterima ketika secara pribadi menargetkan klien kami tanpa dasar apa pun. Ini mengganggu, merugikan, dan mencemarkan nama baik. Media dan jurnalis perlu lebih bertanggung jawab."
- Getty Images Sport
Arsenal memantau kebuntuan kontrak
Terlepas dari bantahan tegas dari perwakilannya, Vinicius tetap menjadi topik pembahasan utama di Premier League. Pemain berusia 26 tahun itu memasuki periode akhir dari kontraknya saat ini di ibu kota Spanyol, dan laporan menyebut negosiasi mengenai perpanjangan kontrak menemui kebuntuan yang terlihat jelas.
Ketidakpastian ini telah membuat jajaran petinggi di Emirates Stadium waspada, dengan Arsenal dilaporkan siap mendobrak struktur gaji tradisional mereka dan memanfaatkan hak citra yang menguntungkan untuk mengamankan salah satu talenta elite terbaik di dunia. Arsenal telah memantau dengan cermat situasi Vinicius di Bernabeu.
Ketertarikan Arsenal sudah terdokumentasi dengan baik, meski belum ada negosiasi formal antarklub yang dimulai. Klub London utara itu sangat aktif di bursa transfer, mencari peningkatan kecil yang diperlukan untuk menyalip rival domestik mereka.
Arteta membahas ambisi transfer
Manajer Arsenal Arteta tidak banyak meredam spekulasi, dengan memberikan jawaban menarik saat ditanya tentang kemungkinan merekrut jimat Madrid tersebut. Dalam tur pramusim klub, Arteta secara langsung ditanya soal kaitan itu dan ia menjawab dengan senyuman sebelum membahas strategi klub secara lebih luas.
"Ya, kami sudah aktif berusaha meningkatkan dan mengembangkan tim, itu jelas," jawab Arteta atas pertanyaan besar soal bursa transfer dengan menyoroti keinginan klub untuk terus berkembang.
"Jelas kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti siapa pun yang lain, dan Anda bisa melihat sendiri bursa transfer serta para rival kami, apa yang kami lakukan."
- Getty Images
Mourinho mengandalkan kembalinya Vinicius
Di tengah terus berembusnya rumor Premier League, pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho tetap fokus menatap musim yang akan datang bersama penyerang bintangnya. Manajer asal Portugal itu, yang baru-baru ini kembali ke bangku cadangan Madrid, harus menangani skuad yang terpecah selama pramusim karena libur tambahan yang diberikan kepada para pemain yang tampil pada fase akhir Piala Dunia.
"Saya khawatir karena tidak memiliki semua pemain, dan saya ingin punya tiga pekan latihan bersama yang lain. Itu tidak mungkin," kata Mourinho melalui situs resmi klub. "Pada Senin, Vini Jr, Brahim, dan Bernardo akan datang. Sedikit demi sedikit, sampai para pemain yang bermain di semifinal dan final Piala Dunia tiba, dengan satu-satunya yang bermain di final adalah Cucurella."
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