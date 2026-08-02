Agensi yang mewakili Vinicius, Roc Nation Sports International, melontarkan respons pedas terhadap pemberitaan media terbaru seputar klien-klien papan atas mereka. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, organisasi yang didirikan oleh maestro musik Jay-Z itu mengungkapkan frustrasi mendalam terhadap pola pelaporan selama jendela transfer saat ini.

Meski pernyataan itu tidak secara eksplisit menyebut laporan spesifik yang sedang disorot, pernyataan tersebut muncul ketika rumor mengenai potensi hengkangnya pemain internasional Brasil itu dari Santiago Bernabeu telah mencapai titik puncak.

Michael Yormark, presiden Roc Nation Sports International, menyampaikan langsung kekhawatirannya melalui Instagram. "Roc Nation Sports International dan seluruh tim kami tidak bisa tinggal diam ketika media yang tidak profesional dan tidak memahami persoalan menerbitkan informasi palsu dan merugikan demi mencari perhatian," kata Yormark.

"Ini terutama tidak bisa diterima ketika secara pribadi menargetkan klien kami tanpa dasar apa pun. Ini mengganggu, merugikan, dan mencemarkan nama baik. Media dan jurnalis perlu lebih bertanggung jawab."



