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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

Diterjemahkan oleh

Salah dalam wawancara panjang: Szoboszlai terpesona, dan ini mimpi saya bersama Trabzon

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor vs Genclerbirligi
Trabzonspor
Genclerbirligi
Super Lig
Mesir
Turki

Bintang Mesir angkat bicara ke segala arah

Bintang Mesir Mohamed Salah menegaskan bahwa kepindahannya ke Trabzonspor merupakan pencarian tantangan baru setelah perjalanan luar biasa bersama Liverpool, sembari menekankan bahwa ambisinya tidak berubah meski telah meraih berbagai gelar dan rekor, dan bahwa tujuan utamanya adalah memimpin tim untuk meraih trofi, khususnya di level Eropa.

Salah berbicara dalam wawancara panjang pertamanya dengan kanal resmi klub Trabzonspor melalui "YouTube" mengenai alasan pemilihan klub Turki tersebut, serta sambutan suporter yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Ia juga mengenang masa kecilnya yang penuh kesulitan, mengungkapkan hubungannya dengan Liverpool, serta pesan-pesannya kepada suporter klub barunya.

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  • Ambisi adalah rahasia keberlanjutan

    Mohamed Salah membuka pembicaraannya dengan menegaskan bahwa motivasi dan ambisi merupakan dua faktor terpenting dalam perjalanan kariernya di dunia sepakbola, seraya menjelaskan bahwa ia telah belajar sejak kecil bahwa kesuksesan tidak akan tercapai tanpa adanya dorongan yang terus-menerus.

    Bintang Mesir itu mengatakan bahwa ia telah meraih banyak hal selama tahun-tahun yang telah berlalu, tetapi ia tengah mencari tantangan baru yang mendorongnya untuk terus berkembang, dan hal itu ia temukan dalam proyek Trabzonspor, seraya mengungkapkan harapannya untuk meraih gelar-gelar, terutama gelar juara Eropa, di samping bersaing memperebutkan gelar liga.

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  • Apa yang dia lakukan setelah panggilan dari Trabzon?

    Salah mengungkap reaksi pertamanya setelah mengetahui ketertarikan Trabzonspor untuk merekrutnya, seraya menegaskan bahwa ia langsung mulai mencari tahu tentang kota tersebut dan tempat-tempat terbaik yang ada di dalamnya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah bermain di kota-kota yang mencintai sepak bola seperti Liverpool dan Fiorentina, dan ia yakin bahwa klub-klub yang berada di kota yang hidup dengan sepak bola memiliki atmosfer yang benar-benar berbeda dari klub-klub yang berada di ibu kota. Karena itu, ia merasa sangat antusias sejak saat pertama, bahkan ia juga mencari tahu restoran-restoran terbaik di kota tersebut.

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  • Presiden klub meyakinkan saya, dan inilah yang membuat saya tertarik

    Kapten timnas Mesir berbicara tentang peran yang dimainkan presiden klub dalam merampungkan transfer tersebut, menegaskan bahwa hal yang paling menarik perhatiannya adalah ambisi besar dan proyek yang ingin dibangun klub selama tahun-tahun mendatang.

    Ia menambahkan bahwa ucapan presiden klub mengenai kecintaan dan dukungan suporter tetap terngiang dalam benaknya, namun ia tidak menyangka akan melihatnya dalam bentuk seperti ini, sebelum ia dikejutkan oleh sambutan luar biasa begitu tiba di bandara, lalu di stadion.

    Ia menyebutkan bahwa hal yang paling meyakinkannya untuk pindah adalah keinginan manajemen yang jelas untuk bersaing memperebutkan gelar dan meraih prestasi bersama tim.

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  • Sambutan bersejarah yang tak pernah ia duga

    Salah mengakui bahwa sambutan yang ia terima di Trabzon merupakan salah satu momen paling mengharukan dalam kariernya, meskipun ia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang emosional secara alamiah.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa ada sesuatu yang selama ini kurang menjadi lengkap ketika ia melihat para suporter di bandara, seraya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menyangka hal itu akan terjadi, baik di bandara maupun di dalam stadion.

    Ia menambahkan bahwa sambutan seperti ini sangat langka, terlebih karena para suporter merayakan kedatangannya dengan cara seperti itu sebelum ia memainkan satu pertandingan pun dengan seragam tim, sehingga membuatnya merasa sangat bahagia dan terharu.

  • Seluruh dunia menyaksikan penyambutan itu

    Salah mengungkapkan bahwa mantan rekan-rekannya di Liverpool dan sejumlah besar temannya menghubunginya setelah menyaksikan sambutan dari para suporter.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya masih menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain Liverpool, di antaranya Dominik Szoboszlai, seraya menegaskan bahwa semuanya mengatakan kepadanya bahwa mereka belum pernah melihat seorang pemain mendapatkan sambutan seperti ini sebelum menjalani pertandingan pertamanya bersama klub barunya.

    Dia menuturkan bahwa cuplikan video tersebut tersebar secara luas di internet hingga disaksikan oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia.

  • Duel melawan Liverpool akan berbeda

    Mengenai kemungkinan menghadapi Liverpool di masa depan dengan mengenakan seragam Trabzonspor, Salah menegaskan bahwa hal itu akan sangat sulit baginya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menghabiskan sembilan tahun di klub Inggris tersebut, dan menjalin hubungan yang istimewa dengan kota serta para suporternya, sehingga perasaannya akan bercampur aduk jika ia harus berhadapan dengan mantan timnya.

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  • Kisah anak yang menaiki 4 bus

    Salah pun mengenang awal kariernya di dunia sepak bola, mengingat kembali perjalanan hariannya menuju tempat latihan ketika ia harus naik empat bus.

    Ia menegaskan bahwa sosok anak kecil itu masih ada dalam dirinya hingga sekarang, seraya menjelaskan bahwa ambisinya tidak berubah, dan ia masih percaya bahwa seseorang tidak akan mampu mencapai puncak tanpa adanya tujuan jelas yang mendorongnya bekerja setiap hari.

    Ia menambahkan bahwa ambisi inilah alasan sebenarnya di balik kepindahannya ke Trabzon, karena ia ingin meraih pencapaian baru untuk melengkapi perjalanan kariernya.

  • Ibuku Dulu Takut dengan Sepakbola

    Kapten timnas Mesir berbicara mengenai peran keluarganya dalam perjalanan kariernya, mengungkapkan bahwa ibunya sebenarnya tidak menginginkannya menjadi pesepakota profesional karena kekhawatirannya terhadap dirinya.

    Ia menjelaskan bahwa sang ibu merasa terganggu karena ia meninggalkan rumah pada pagi hari dan baru kembali pada larut malam, sementara sang ibu memandang bahwa masa depannya belum terjamin.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa ayahnya mendukungnya sejak awal, sedangkan ibunya juga mendukungnya namun didorong oleh rasa cemas dan khawatir terhadap dirinya. Ia menuturkan bahwa dirinya tidak merasakan penderitaan apa pun pada masa itu karena ia menikmati setiap momen yang dilaluinya di dalam lapangan.

  • Bagaimana ia menghadapi kesulitan?

    Salah menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dari masalah, melainkan lebih memilih untuk menghadapinya dan mencari solusinya.

    Ia menuturkan bahwa banyak orang lari dari krisis karena tampak sulit, tetapi ia belajar sepanjang kariernya bahwa memahami masalah adalah langkah pertama menuju penyelesaiannya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya banyak bekerja untuk mengembangkan kepribadiannya dan menghilangkan beberapa sifat negatif, yang membantunya beradaptasi dengan berbagai budaya setelah bermain di Mesir, Swiss, Italia, dan Inggris, dan kini di Turki.

  • "Saya ingin meraih apa yang belum pernah diraih pemain Mesir mana pun"

    Mohamed Salah menegaskan bahwa salah satu impian terbesarnya ketika meninggalkan Mesir adalah meraih pencapaian yang belum pernah diraih pemain Mesir sebelumnya.

    Ia mengatakan bahwa dirinya merasa bangga ketika melihat anak-anak menimba harapan dari perjalanan kariernya, baik di dalam Mesir maupun di berbagai penjuru Afrika. Ia menilai hal itu memberinya perasaan yang lebih besar dibandingkan gelar juara apa pun, karena ia melihat apa yang telah diraihnya kini menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

  • Hal yang paling ia rindukan di Mesir

    Mengenai hal-hal yang paling ia rindukan di Mesir, Salah menegaskan bahwa itu bukan soal makanan, melainkan lebih kepada suasana khas Mesir itu sendiri.

    Ia menjelaskan bahwa ia menyukai selera humor yang menjadi ciri khas orang Mesir, dan menikmati sekadar duduk di balkon rumahnya atau di dalam mobil untuk memperhatikan orang-orang serta cara mereka berinteraksi satu sama lain, seraya menegaskan bahwa sekadar menghirup udara Mesir memberinya perasaan yang istimewa.

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  • Pesan untuk Mohamed Salah kecil

    Kapten timnas Mesir mengatakan bahwa jika ia bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya sendiri di awal perjalanan kariernya, ia akan mengatakan kepadanya bahwa semua kesulitan yang ia lalui pantas untuk diperjuangkan, karena hal itu telah mengantarkannya menuju perjalanan karier yang luar biasa dan pencapaian-pencapaian besar, seraya menegaskan bahwa ia merasa bangga dengan setiap tahapan yang telah ia jalani.

    Ia juga mengungkapkan bahwa satu-satunya kebiasaannya sebelum pertandingan sejak awal kariernya hingga saat ini adalah menelepon ibunya sebelum setiap laga, seraya menegaskan bahwa ia tidak pernah berhenti melakukan hal tersebut selama hampir 20 tahun.

  • "Mimpi": Pesan terakhir untuk para suporter Trabzon

    Salah menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada para suporter Trabzonspor, meminta mereka untuk mendukung tim sepanjang musim, terutama di masa-masa sulit.

    Ia menegaskan bahwa seluruh pemain akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka demi meraih gelar, seraya menyebut bahwa ia bermimpi membahagiakan para suporter dengan meraih gelar Eropa, di samping bersaing dengan kuat untuk gelar liga, sambil menekankan bahwa dukungan suporter akan menjadi elemen mendasar untuk mewujudkan hal ini

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