Bintang Mesir Mohamed Salah menegaskan bahwa kepindahannya ke Trabzonspor merupakan pencarian tantangan baru setelah perjalanan luar biasa bersama Liverpool, sembari menekankan bahwa ambisinya tidak berubah meski telah meraih berbagai gelar dan rekor, dan bahwa tujuan utamanya adalah memimpin tim untuk meraih trofi, khususnya di level Eropa.
Salah berbicara dalam wawancara panjang pertamanya dengan kanal resmi klub Trabzonspor melalui "YouTube" mengenai alasan pemilihan klub Turki tersebut, serta sambutan suporter yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Ia juga mengenang masa kecilnya yang penuh kesulitan, mengungkapkan hubungannya dengan Liverpool, serta pesan-pesannya kepada suporter klub barunya.