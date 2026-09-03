Salah mengungkap reaksi pertamanya setelah mengetahui ketertarikan Trabzonspor untuk merekrutnya, seraya menegaskan bahwa ia langsung mulai mencari tahu tentang kota tersebut dan tempat-tempat terbaik yang ada di dalamnya.

Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah bermain di kota-kota yang mencintai sepak bola seperti Liverpool dan Fiorentina, dan ia yakin bahwa klub-klub yang berada di kota yang hidup dengan sepak bola memiliki atmosfer yang benar-benar berbeda dari klub-klub yang berada di ibu kota. Karena itu, ia merasa sangat antusias sejak saat pertama, bahkan ia juga mencari tahu restoran-restoran terbaik di kota tersebut.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"