Chelsea mengawali pertandingan sore itu dengan sempurna ketika rekrutan musim panas senilai £117 juta, Morgan Rogers, membuka skor hanya dua menit setelah laga dimulai. Namun, gol-gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard membalikkan keadaan untuk keunggulan Arsenal, membuat Alonso merenungkan apa yang mungkin bisa terjadi dalam duel berintensitas tinggi di London utara.

"Ini menyakitkan. Ini menyakitkan karena kekalahan memang harus terasa menyakitkan," kata Alonso kepada Sky Sports setelah peluit akhir. "Ini adalah pertandingan yang sangat intens dengan momen yang berbeda-beda untuk segalanya. Kami punya peluang untuk menyamakan kedudukan. Di babak pertama juga ada beberapa peluang. Tidak pernah senang jika kalah. Setelah kami mencetak gol, ada 15-20 menit ketika kami harus terlalu banyak bertahan dan kami sedikit kesulitan untuk mengendalikan permainan. Setelah itu kami menjalani periode yang lebih baik saat menguasai bola. Secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat intens. Kami bisa melakukan yang lebih baik pada gol kedua karena kebobolan terlalu cepat. Para pemain memberikan segalanya, mencoba segalanya. Ini harus terasa menyakitkan."