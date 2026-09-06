Getty Images Sport
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'Sakit' - Xabi Alonso bereaksi atas kekalahan Chelsea dari Arsenal setelah patah hati telat di derby
Alonso merefleksikan rasa sakit dalam derby
Chelsea mengawali pertandingan sore itu dengan sempurna ketika rekrutan musim panas senilai £117 juta, Morgan Rogers, membuka skor hanya dua menit setelah laga dimulai. Namun, gol-gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard membalikkan keadaan untuk keunggulan Arsenal, membuat Alonso merenungkan apa yang mungkin bisa terjadi dalam duel berintensitas tinggi di London utara.
"Ini menyakitkan. Ini menyakitkan karena kekalahan memang harus terasa menyakitkan," kata Alonso kepada Sky Sports setelah peluit akhir. "Ini adalah pertandingan yang sangat intens dengan momen yang berbeda-beda untuk segalanya. Kami punya peluang untuk menyamakan kedudukan. Di babak pertama juga ada beberapa peluang. Tidak pernah senang jika kalah. Setelah kami mencetak gol, ada 15-20 menit ketika kami harus terlalu banyak bertahan dan kami sedikit kesulitan untuk mengendalikan permainan. Setelah itu kami menjalani periode yang lebih baik saat menguasai bola. Secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat intens. Kami bisa melakukan yang lebih baik pada gol kedua karena kebobolan terlalu cepat. Para pemain memberikan segalanya, mencoba segalanya. Ini harus terasa menyakitkan."
- Getty Images Sport
Pendekatan taktis dan bola mati
Meski kalah, Alonso tetap ingin membela pengaturan taktiknya dan pendekatan agresif yang diperlihatkan Chelsea di Emirates. Strategi proaktif itu membuat Chelsea menorehkan sejarah Premier League dengan menjadi tim pertama yang pernah mencetak gol dalam lima menit pembuka pada tiga laga pertama mereka di suatu musim, dan yang pertama mencatat gol-gol awal dalam tiga pertandingan liga beruntun sejak Newcastle United pada Desember 2024. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa timnya masih beradaptasi dengan filosofinya seiring mereka membangun konsistensi jangka panjang.
"Ini soal mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk bersaing sebaik mungkin. Anda perlu mengontrol kelebihan jumlah pemain di sisi kanan. Ini bagian dari permainan untuk memiliki aksi-aksi seperti ini. Kami terus melanjutkan. Ini pertandingan ketiga dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat, sangat panjang. Anda mengambil keputusan, Anda menentukan pendekatan. Kami ingin aktif dan mengambil inisiatif. Terkadang melalui bola mati, terkadang dengan menekan tinggi atau lebih rendah. Saya pikir itulah yang Anda butuhkan untuk bersaing di semua fase. Hari ini kami datang ke sini dengan mencoba bersaing sebaik mungkin, sekarang kami harus terus melanjutkan."
Pelajaran dari Emirates
Kekalahan ini membuat Chelsea berada di posisi keempat dengan enam poin, sementara Arsenal mempertahankan start sempurna mereka di musim ini. Alonso menegaskan bahwa meski hasil tersebut mengecewakan, ia melihat tanda-tanda yang tepat dari skuadnya saat mereka berupaya membangun identitas yang konsisten setelah musim panas dengan investasi besar, setelah menghabiskan hampir £350 juta pada bursa transfer untuk membentuk ulang Stamford Bridge.
"Saya belajar tentang permainan ini, tentang kami, tentang apa yang kami lakukan, apa yang kami mulai," kata sang manajer ketika ditanya soal jarak antara kedua tim. "Para pemain memiliki sikap ini, hasrat ini untuk bersaing dengan lebih baik dari pertandingan ke pertandingan demi menciptakan sesuatu yang kami yakini. Sejauh ini saya senang. Kami ingin memenangi pertandingan, ini adalah tujuan utama."
- Getty Images Sport
Menghadapi cedera skuad
Chelsea terpaksa menjalani derby tanpa sejumlah personel kunci, dan Alonso mengakui bahwa kurangnya kedalaman skuad di area tertentu berperan dalam hasil akhir. Namun, ia menolak menjadikan absennya nama-nama bintangnya sebagai alasan, sembari memuji upaya para pemain yang tampil di starting XI saat Chelsea kini berusaha bangkit ketika menjamu tim promosi baru, Hull City, di Stamford Bridge pada Sabtu.
"Anda harus menghadapi cedera, skuad kehilangan pemain yang cedera. Para pemain yang kami miliki tampil dengan penuh semangat. Hari ini mereka mencoba yang terbaik dan telah memberikan segalanya," tambah Alonso.
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