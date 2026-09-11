PSV Eindhoven memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan di Philips Stadion. Tim Ukraina itu unggul secara kontroversial pada masa injury time babak pertama lewat Gleiker Mendoza setelah Sergino Dest terkena tekel keras di lini tengah.

Didorong rasa frustrasi, PSV langsung merespons setelah jeda. Armando Obispo mengirim umpan tarik yang akurat, memungkinkan Dest mengatur waktu larinya ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol penyeimbang.

Meski tuan rumah menekan pada akhir laga, kedua tim pada akhirnya harus puas berbagi poin.