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Sakit, hasil, dan negeri impian! Dari cedera ke gol, Dest bangkit kembali saat Sano mewujudkan fantasi masa kecilnya
PSV bangkit untuk meraih satu poin di kandang
PSV Eindhoven memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan di Philips Stadion. Tim Ukraina itu unggul secara kontroversial pada masa injury time babak pertama lewat Gleiker Mendoza setelah Sergino Dest terkena tekel keras di lini tengah.
Didorong rasa frustrasi, PSV langsung merespons setelah jeda. Armando Obispo mengirim umpan tarik yang akurat, memungkinkan Dest mengatur waktu larinya ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol penyeimbang.
Meski tuan rumah menekan pada akhir laga, kedua tim pada akhirnya harus puas berbagi poin.
- ANP
Pemain terbaik pertandingan, Dest mengakui perasaan pahit
Dest, yang meraih penghargaan Player of the Match berkat penebusannya lewat gol, mengakui bahwa skuad merasa kecewa karena gagal mengamankan tiga poin penuh. Bek sayap Amerika Serikat itu menyoroti kesulitan taktis yang dihadapi PSV saat berusaha membongkar pertahanan rapat Shakhtar pada periode pembuka.
Ia mencatat bahwa meski performa mereka meningkat signifikan pada babak kedua, hasil akhirnya tetap terasa tidak memuaskan.
"Kami tidak bisa menembus pertahanan mereka," jelas Dest. "Mereka terorganisasi dengan baik. Mungkin tempo kami terlalu rendah, tetapi ceritanya berbeda pada babak kedua. Meskipun ini hasil imbang melawan tim yang bagus, kami merasa sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan lebih, jadi dalam hal itu rasanya pahit."
Sano mewujudkan impian masa kecil pada debutnya
Bagi gelandang Kodai Sano, laga tersebut menjadi tonggak pribadi yang sangat besar karena ia menjalani debut resminya di kompetisi antarklub elite Eropa. Pemain timnas Jepang itu merefleksikan perjalanannya menuju level tertinggi sambil mengakui area taktis yang harus dibenahi PSV ke depan.
Ia memuji kedisiplinan pertahanan Shakhtar karena membatasi opsi serangan PSV sepanjang pertandingan.
"Saat saya masih kecil, saya memimpikannya," ungkap Sano. "Untuk pertama kalinya, saya bangga pada diri saya sendiri. Saya sangat senang mengenakan seragam ini dan saya rasa saya sudah beradaptasi dengan cukup baik, tetapi sulit bagi kami untuk menciptakan peluang dan kami perlu berkembang."
- ANP
Juara Belanda berupaya meningkatkan performa di Eropa
Setelah laga pembuka mereka usai, PSV kini mengalihkan fokus untuk mempertajam pergerakan menyerang dan tempo permainan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dest dan Sano sama-sama menekankan bahwa membangun konsistensi akan sangat penting jika juara Belanda itu ingin lolos dari fase liga.
Tim asuhan Peter Bosz akan berupaya melanjutkan penampilan yang membaik pada babak kedua ketika mereka kembali menjalani tugas di kompetisi domestik dan Eropa.
Skuad itu tetap percaya diri bahwa pelajaran yang dipetik dari hasil imbang tersebut akan membantu mereka menyempurnakan pendekatan untuk tantangan-tantangan yang ada di depan.
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