Said El Mala siap bergabung dengan klub raksasa Bundesliga setelah menolak tawaran transfer dari Liga Premier

Menurut Sky Germany, persaingan untuk merekrut bintang Koln, El Mala, telah memasuki babak krusial karena pemain remaja tersebut dilaporkan telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Dortmund kepada klubnya saat ini. Meskipun ada minat yang signifikan dari luar negeri, termasuk dari Liga Premier, pemain timnas Jerman U-21 ini dikabarkan "cenderung" memilih pindah ke tim "Black and Yellows".

Sinyal internal dari pihak pemain ini telah menempatkan Dortmund pada posisi yang lebih kuat, meskipun negosiasi dengan Koln tetap menjadi tantangan yang berat. Koln telah mempertahankan sikap tegas sepanjang musim panas ini, melindungi aset berharga mereka yang masih terikat kontrak hingga tahun 2030. Meskipun Dortmund merasa optimis, mereka menyadari bahwa kesenjangan finansial antara kedua klub masih cukup besar.



