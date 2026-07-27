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Said El MalaGetty
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Said El Mala siap bergabung dengan klub raksasa Bundesliga setelah menolak tawaran transfer dari Liga Premier

S. El Mala
Borussia Dortmund
Bundesliga
Brentford
Premier League

Borussia Dortmund mendapat dorongan besar dalam upaya mereka untuk mendatangkan Said El Mala setelah sang pemain dilaporkan telah menunjukkan kesediaannya untuk pindah ke Westfalenstadion. Pemain sayap berusia 19 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta paling diminati di Jerman berkat penampilan gemilangnya yang menonjol di Bundesliga.

  • El Mala mendesak agar pindah ke Westfalenstadion

    Menurut Sky Germany, persaingan untuk merekrut bintang Koln, El Mala, telah memasuki babak krusial karena pemain remaja tersebut dilaporkan telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Dortmund kepada klubnya saat ini. Meskipun ada minat yang signifikan dari luar negeri, termasuk dari Liga Premier, pemain timnas Jerman U-21 ini dikabarkan "cenderung" memilih pindah ke tim "Black and Yellows".

    Sinyal internal dari pihak pemain ini telah menempatkan Dortmund pada posisi yang lebih kuat, meskipun negosiasi dengan Koln tetap menjadi tantangan yang berat. Koln telah mempertahankan sikap tegas sepanjang musim panas ini, melindungi aset berharga mereka yang masih terikat kontrak hingga tahun 2030. Meskipun Dortmund merasa optimis, mereka menyadari bahwa kesenjangan finansial antara kedua klub masih cukup besar.


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  • Nils-Ole BookGetty Images

    Kebuntuan finansial antara klub-klub masih berlanjut

    Terlepas dari preferensi pribadi sang pemain, kesepakatan penuh mengenai biaya transfer belum tercapai karena Köln bersikeras meminta harga yang lebih tinggi. Upaya terbaru Dortmund telah membuat mereka mengajukan tawaran senilai hingga €42 juta, yang mencakup jaminan €26 juta beserta berbagai bonus yang terkait dengan performa. Namun, Köln dengan cepat menolak proposal ini, mengingat mereka sebelumnya telah menerima tawaran sebesar €50 juta dari Brentford pada awal jendela transfer ini.

    Spekulasi mengenai struktur pasti tawaran Dortmund membanjiri media Jerman, dengan beberapa laporan menyebutkan biaya dasar sebesar €34 juta sementara yang lain mengklaim bahwa jumlah yang dijamin lebih rendah.

    Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, baru-baru ini menanggapi rumor tersebut dengan menggambarkan angka-angka yang beredar di media sebagai “segudang informasi palsu.”

  • Mengabaikan godaan Liga Premier

    Perjalanan El Mala hingga saat ini diwarnai oleh minat dari beberapa klub ternama di Liga Premier, namun kepindahannya ke Inggris belum juga terwujud.

    Brentford sempat terlihat akan menyelesaikan transfer dengan nilai rekor klub setelah menyepakati paket senilai €45 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus tambahan pada awal musim panas ini.

    Keputusan sang pemain sayap untuk memilih tetap bertahan di Bundesliga bersama Dortmund merupakan pukulan telak bagi klub-klub Inggris yang ingin merekrut talenta terbaik Jerman. Dengan memilih BVB, El Mala tampaknya memprioritaskan platform yang dikenal mampu mengembangkan pemain muda berbakat menjadi bintang kelas dunia.

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  • Said El Malagetty

    Bintang pendatang baru tetap fokus

    Meskipun kisah transfernya terus mendominasi berita utama, penampilan El Mala di lapangan telah menjelaskan mengapa ia saat ini menjadi rebutan senilai €50 juta.

    Selama musim pertamanya yang penuh di Bundesliga, ia mencatatkan 13 gol dan lima assist yang mengesankan, serta tampil dalam seluruh 34 pertandingan liga.

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