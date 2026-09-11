Upaya United untuk memburu tambahan kekuatan di lini belakang menemui hambatan besar setelah Newcastle mengonfirmasi bahwa Hall telah mengikat masa depannya dengan klub. Pemain berbakat berusia 22 tahun itu, yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam permainan Newcastle United, telah menandatangani kontrak yang, menurut ESPN, akan membuatnya bertahan di Tyneside hingga 2031.

Bek muda itu mengungkapkan kebanggaannya yang besar setelah memperpanjang masa baktinya di bawah sorotan lampu St James' Park. "Saya sangat senang," kata Hall kepada situs resmi Newcastle. "Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Merupakan sebuah kehormatan besar bisa bermain untuk klub ini dan mewakili para suporter. Saya tahu betapa besar artinya ini bagi mereka. Basis penggemar dan dukungan yang kami dapatkan di sini, baik di St James' Park maupun saat tandang, adalah yang terbaik di liga menurut pendapat saya. Bisa menghadirkan kebahagiaan di wajah mereka adalah hal besar bagi saya.

"Jelas saya memiliki hubungan keluarga dengan klub ini, yang sangat penting bagi kami semua. Salah satu alasan utama saya bermain adalah untuk membuat keluarga saya bangga, dan saya tahu betapa besar artinya bagi mereka melihat saya bermain untuk Newcastle United."















