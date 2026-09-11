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루이스 홀 (Lewis Hall)Getty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Saga berakhir? Target Man Utd, Lewis Hall, menandatangani kontrak jangka panjang baru di Newcastle untuk mengakhiri pembicaraan transfer ke Old Trafford

L. Hall
Newcastle United
Manchester United
Premier League

Newcastle United secara resmi mengumumkan bahwa Lewis Hall telah menandatangani kontrak jangka panjang baru di St James' Park, yang secara efektif mengakhiri harapan Manchester United untuk membujuk sang bek pindah ke Old Trafford. Pemain internasional Inggris berusia 22 tahun itu menjadi target utama Manchester United saat mereka berupaya mengatasi krisis yang terus berlanjut di sektor kiri.

  • Newcastle amankan masa depan jangka panjang Hall

    Upaya United untuk memburu tambahan kekuatan di lini belakang menemui hambatan besar setelah Newcastle mengonfirmasi bahwa Hall telah mengikat masa depannya dengan klub. Pemain berbakat berusia 22 tahun itu, yang dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam permainan Newcastle United, telah menandatangani kontrak yang, menurut ESPN, akan membuatnya bertahan di Tyneside hingga 2031.

    Bek muda itu mengungkapkan kebanggaannya yang besar setelah memperpanjang masa baktinya di bawah sorotan lampu St James' Park. "Saya sangat senang," kata Hall kepada situs resmi Newcastle. "Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Merupakan sebuah kehormatan besar bisa bermain untuk klub ini dan mewakili para suporter. Saya tahu betapa besar artinya ini bagi mereka. Basis penggemar dan dukungan yang kami dapatkan di sini, baik di St James' Park maupun saat tandang, adalah yang terbaik di liga menurut pendapat saya. Bisa menghadirkan kebahagiaan di wajah mereka adalah hal besar bagi saya.

    "Jelas saya memiliki hubungan keluarga dengan klub ini, yang sangat penting bagi kami semua. Salah satu alasan utama saya bermain adalah untuk membuat keluarga saya bangga, dan saya tahu betapa besar artinya bagi mereka melihat saya bermain untuk Newcastle United."





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    Rencana transfer Carrick digagalkan

    Bagi United dan manajer Michael Carrick, perkembangan ini menjadi kemunduran besar dalam upaya mereka membangun kembali skuad. Manchester United telah mengidentifikasi mantan pemain Chelsea itu sebagai target utama mereka untuk mengisi kekosongan di sisi kiri, terutama karena opsi senior di posisi tersebut terlihat semakin menipis. Laporan baru-baru ini menyebut Newcastle dengan tegas menolak pendekatan untuk Hall pada awal musim panas ini, dan kontrak baru ini secara efektif mengakhiri harapan yang masih tersisa untuk membawanya ke Old Trafford dalam waktu dekat.

    Kontrak bek itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 2029, tetapi Newcastle bergerak cepat untuk mengikat jasanya lebih lama lagi demi menangkal minat dari rival-rival di Premier League. Hall tetap optimistis dengan arah klub, dengan menambahkan: "Ini adalah tempat yang sangat bagus. Sangat menyenangkan melihat bagaimana kami memulai musim ini, terutama dengan Gaffer baru dan staf pelatih yang datang, dan saya pikir kami bisa terus melangkah untuk meraih hal-hal yang sangat besar."


  • Membangun inti baru di Tyneside

    Keputusan untuk memberi Hall kontrak baru merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari Newcastle untuk mempertahankan daya saing mereka setelah beberapa kepergian besar pada musim panas. Dengan pemain seperti Bruno Guimarães, Sandro Tonali, dan Anthony Gordon meninggalkan klub, jajaran petinggi merasa penting untuk mempertahankan talenta-talenta domestik mereka yang sedang berkembang.

    Ross Wilson, direktur olahraga Newcastle, mengatakan awal pekan ini: "Jika Anda ingin menjadi klub yang sukses di Premier League, Anda harus memperdagangkan pemain dan jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan menjadi klub yang sukses di Premier League." Dengan mengamankan Hall, Newcastle telah memastikan bahwa salah satu aset mereka yang paling menjanjikan tidak lagi tersedia di pasar, memaksa Manchester United mencari opsi lain untuk memperkuat lini pertahanan saat jendela transfer Januari mendekat.


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    Dilema lini belakang di Old Trafford

    Kegagalan Manchester United mendapatkan target utama mereka membuat Carrick menghadapi dilema besar dalam menentukan pilihan. Klub saat ini sedang menghadapi kurangnya kedalaman di posisi bek kiri, dengan sangat bergantung pada Luke Shaw, yang rekam jejak cederanya tetap menjadi kekhawatiran menahun bagi staf pelatih. Meski United aktif di bursa transfer dengan mendatangkan pemain seperti Andrey Santos dan Youri Tielemans, posisi bek kiri masih menjadi lubang mencolok dalam skuad yang di sisi lain terus membaik.

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