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Saga akhirnya BERAKHIR! Julian Alvarez membuat keputusan final soal transfer ke Atletico Madrid setelah minat dari Arsenal dan Barcelona
Musim panas yang penuh spekulasi berakhir
Alvarez telah memberi tahu direktur sepakbola Atletico, Mateu Alemany, bahwa ia tidak akan meninggalkan Metropolitano pada musim panas ini. Meski terus dirumorkan akan hengkang, penyerang internasional Argentina itu berkomitmen untuk tetap berada di ibu kota Spanyol setidaknya hingga bursa transfer musim dingin, menurut laporan La Sexta dan La Pizarra de Quintana, via SPORT.
Keputusan itu diambil setelah beberapa bulan yang bergejolak, ketika sang penyerang menarik perhatian besar dari berbagai klub di seluruh Eropa. Arsenal asuhan Mikel Arteta disebut sangat berminat, dengan mengajukan tawaran untuk membujuk sang striker kembali ke Premier League.
Namun, Alvarez memilih menolak semua pendekatan dari Premier League. Striker itu tetap fokus pada mengamankan kepindahan ke Barcelona di masa depan dan tidak bersedia mempertimbangkan destinasi alternatif yang tidak sejalan dengan ambisinya di Catalonia.
- AFP
Marin menutup pintu bagi Barcelona
Sang penyerang sudah menunjukkan perasaannya dengan sangat jelas pada awal musim panas ini, dengan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick. "Hal terbaik untuk semua pihak adalah transfer; saya ingin mewujudkan impian saya," aku Alvarez saat Piala Dunia 2026, yang menandakan niatnya untuk mengupayakan kepindahan.
Namun, Atleti mengambil sikap tanpa kompromi. Akun media sosial klub secara terbuka menyindir situasi tersebut, dengan bercanda menyebut mereka bisa merekrut Lamine Yamal, Pedri, atau Raphinha sebagai respons atas ketertarikan Barcelona yang dilaporkan.
CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin memberikan putusan tegas mengenai saga ini, dengan sepenuhnya menutup kemungkinan kepindahan domestik. "Niat kami, dan impian pribadi saya, adalah dia tetap bersama kami, tetap di Atletico," ujar Marín. "Untuk bersaing di antara tim-tim besar, Anda membutuhkan pemain-pemain hebat, dan Julian adalah salah satunya."
Ia dengan tegas menutup pintu bagi negosiasi apa pun dengan rival mereka di La Liga, dengan menambahkan: "Jika dia merasa tidak cocok berada di Atletico Madrid, kami akan mencari alternatif, tetapi itu tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, Barcelona."
Kebuntuan berisiko tinggi
Situasi ini pada akhirnya berujung pada kebuntuan yang membuat frustrasi bagi semua pihak yang terlibat. Petinggi Atletico secara aktif berupaya melepas Alvarez ke klub Premier League, karena ingin menyingkirkan pemain yang berpotensi tidak termotivasi dari skuad Simeone sebelum tenggat waktu.
Namun, Alvarez tetap pada pendiriannya. Sama seperti klub Madrid itu menegakkan kontraknya untuk menghalangi kepindahan impiannya ke Barcelona, pemain Argentina itu menggunakan komitmen kontraktual yang sama untuk menolak kepindahan ke Inggris. Kini ia akan tetap berada di ibu kota Spanyol, menunggu hingga bursa dibuka kembali.
- Getty Images Sport
Menunggu bursa transfer musim dingin
Alvarez kini harus kembali berintegrasi ke dalam rencana Simeone untuk paruh pertama kampanye La Liga. Menjalani beberapa bulan ke depan akan menuntut profesionalisme mutlak, karena ia perlu menjaga performa dan kebugarannya menjelang Januari. Jika Barcelona bisa menyelesaikan kendala keuangan mereka pada musim dingin, upaya baru untuk merekrut pemain Argentina itu akhirnya bisa terwujud.
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