Saga akhirnya BERAKHIR! Julian Alvarez membuat keputusan final soal transfer ke Atletico Madrid setelah minat dari Arsenal dan Barcelona

Alvarez telah memberi tahu direktur sepakbola Atletico, Mateu Alemany, bahwa ia tidak akan meninggalkan Metropolitano pada musim panas ini. Meski terus dirumorkan akan hengkang, penyerang internasional Argentina itu berkomitmen untuk tetap berada di ibu kota Spanyol setidaknya hingga bursa transfer musim dingin, menurut laporan La Sexta dan La Pizarra de Quintana, via SPORT.

Keputusan itu diambil setelah beberapa bulan yang bergejolak, ketika sang penyerang menarik perhatian besar dari berbagai klub di seluruh Eropa. Arsenal asuhan Mikel Arteta disebut sangat berminat, dengan mengajukan tawaran untuk membujuk sang striker kembali ke Premier League.

Namun, Alvarez memilih menolak semua pendekatan dari Premier League. Striker itu tetap fokus pada mengamankan kepindahan ke Barcelona di masa depan dan tidak bersedia mempertimbangkan destinasi alternatif yang tidak sejalan dengan ambisinya di Catalonia.



