Sabah FK, sejarah dan profil klub muda Azerbaijan yang untuk pertama kalinya lolos ke League Phase Liga Champions

Didirikan pada 2017 di Baku, Sabah adalah salah satu kekuatan baru yang sedang muncul dalam sepak bola Azerbaijan. Setelah melesat cepat dari divisi kedua ke Premyer Liqası, klub ini mulai menegaskan diri sebagai salah satu protagonis, dengan berhasil meraih gelar nasional pertamanya pada musim 2025-26 dan dua Piala Azerbaijan secara beruntun.





Titik baliknya datang justru dalam beberapa tahun terakhir, ketika Sabah mampu memutus dominasi Qarabağ dan berjaya baik di liga maupun di piala. Kesuksesan ini mengukuhkan pertumbuhan klub dan juga menyorotkan perhatian pada mereka di level internasional.





Klub asal Baku itu sudah memiliki pengalaman di kompetisi UEFA, dengan dua kali tampil di Conference League. Lompatan kualitas itu datang tepat hari ini, dalam apa yang akan dikenang sebagai tanggal bersejarah, 25 Agustus 2026, ketika Sabah menulis halaman terpenting dalam perjalanan mudanya: setelah menyingkirkan The New Saints, KuPS, dan Aarhus di babak kualifikasi serta Hapoel Be’er Sheva di play-off, mereka untuk pertama kalinya memastikan tempat di fase liga Champions League.





Pendakian yang mengesankan bagi sebuah klub yang baru berdiri sembilan tahun lalu dan kini siap tampil untuk pertama kalinya di panggung paling bergengsi dalam sepak bola Eropa.



