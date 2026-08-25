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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sabah FK, sejarah dan profil klub muda Azerbaijan yang untuk pertama kalinya lolos ke League Phase Liga Champions

Sabah FK
Sabah FK vs Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Champions League Qualification

Untuk pertama kalinya setelah menang 5-2 atas Be'er Sheva

Klub Azerbaijan, Sabah FK Baku, mengalahkan wakil Israel, Be'er Sheva, dengan skor 5-2 setelah perpanjangan waktu dalam leg kedua play-off Liga Champions dan, setelah kalah 2-1 pada leg pertama, lolos ke League Phase kompetisi antarklub utama di Eropa. Sabah biasanya bermain di Bank Respublika Arena, di Masazır, stadion kecil berkapasitas 13.000 penonton, sementara pertandingan hari ini digelar di Tofiq Bahramov Republican Stadium, di Baku, di hadapan 30.000 penonton.


Tim asal Israel memulai dengan baik dan setelah sepuluh menit sudah unggul berkat gol Zlatanovic, tetapi menjelang akhir babak pertama gol penyeimbang hadir lewat Nwachukwu. Babak kedua dibuka dengan Mizrahi yang pada menit ke-61 kembali membawa Be'er Sheva unggul; pada menit ke-74 tuan rumah kembali menyamakan kedudukan lewat Rakhmonaliyev. Namun, di akhir pertandingan petaka datang bagi tim tamu: saat waktu normal usai, Mutallimov mencetak gol pembalik keadaan yang membawa kedua tim ke perpanjangan waktu. Di sana tim Israel runtuh dan wakil Azerbaijan memanfaatkannya untuk berpesta gol berkat Mbina dan Mickels, menutup laga dengan skor 5-2.

  • SABAH FK: PROFIL KLUB

    Didirikan pada 2017 di Baku, Sabah adalah salah satu kekuatan baru yang sedang muncul dalam sepak bola Azerbaijan. Setelah melesat cepat dari divisi kedua ke Premyer Liqası, klub ini mulai menegaskan diri sebagai salah satu protagonis, dengan berhasil meraih gelar nasional pertamanya pada musim 2025-26 dan dua Piala Azerbaijan secara beruntun.


    Titik baliknya datang justru dalam beberapa tahun terakhir, ketika Sabah mampu memutus dominasi Qarabağ dan berjaya baik di liga maupun di piala. Kesuksesan ini mengukuhkan pertumbuhan klub dan juga menyorotkan perhatian pada mereka di level internasional.


    Klub asal Baku itu sudah memiliki pengalaman di kompetisi UEFA, dengan dua kali tampil di Conference League. Lompatan kualitas itu datang tepat hari ini, dalam apa yang akan dikenang sebagai tanggal bersejarah, 25 Agustus 2026, ketika Sabah menulis halaman terpenting dalam perjalanan mudanya: setelah menyingkirkan The New Saints, KuPS, dan Aarhus di babak kualifikasi serta Hapoel Be’er Sheva di play-off, mereka untuk pertama kalinya memastikan tempat di fase liga Champions League.


    Pendakian yang mengesankan bagi sebuah klub yang baru berdiri sembilan tahun lalu dan kini siap tampil untuk pertama kalinya di panggung paling bergengsi dalam sepak bola Eropa.


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