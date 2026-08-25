Sabah FK, sejarah dan profil klub muda Azerbaijan yang untuk pertama kalinya lolos ke League Phase Liga Champions

Klub Azerbaijan, Sabah FK Baku, mengalahkan wakil Israel, Be'er Sheva, dengan skor 5-2 setelah perpanjangan waktu dalam leg kedua play-off Liga Champions dan, setelah kalah 2-1 pada leg pertama, lolos ke League Phase kompetisi antarklub utama di Eropa. Sabah biasanya bermain di Bank Respublika Arena, di Masazır, stadion kecil berkapasitas 13.000 penonton, sementara pertandingan hari ini digelar di Tofiq Bahramov Republican Stadium, di Baku, di hadapan 30.000 penonton.
Tim asal Israel memulai dengan baik dan setelah sepuluh menit sudah unggul berkat gol Zlatanovic, tetapi menjelang akhir babak pertama gol penyeimbang hadir lewat Nwachukwu. Babak kedua dibuka dengan Mizrahi yang pada menit ke-61 kembali membawa Be'er Sheva unggul; pada menit ke-74 tuan rumah kembali menyamakan kedudukan lewat Rakhmonaliyev. Namun, di akhir pertandingan petaka datang bagi tim tamu: saat waktu normal usai, Mutallimov mencetak gol pembalik keadaan yang membawa kedua tim ke perpanjangan waktu. Di sana tim Israel runtuh dan wakil Azerbaijan memanfaatkannya untuk berpesta gol berkat Mbina dan Mickels, menutup laga dengan skor 5-2.