Didirikan pada 2017 di Baku, Sabah merupakan salah satu kekuatan baru yang sedang naik daun dalam sepak bola Azerbaijan. Setelah melesat cepat dari divisi kedua ke Premyer Liqası, klub ini mulai menegaskan diri sebagai salah satu protagonis, dengan meraih gelar nasional pertamanya pada musim 2025-26 serta dua Piala Azerbaijan secara beruntun.





Titik balik itu datang justru dalam beberapa tahun terakhir, ketika Sabah mampu menghentikan dominasi Qarabağ dan berjaya baik di liga maupun di piala. Sebuah keberhasilan yang mengukuhkan pertumbuhan klub dan juga menarik sorotan di kancah internasional.





Klub asal Baku itu sudah memiliki pengalaman di kompetisi UEFA, dengan dua kali tampil di Conference League. Lompatan kualitas itu datang tepat hari ini, dalam apa yang akan dikenang sebagai tanggal bersejarah, 25 Agustus 2026, ketika Sabah menulis halaman terpenting dalam perjalanan mudanya: setelah menyingkirkan The New Saints, KuPS, dan Aarhus di babak kualifikasi serta Hapoel Be’er Sheva di play-off, mereka untuk pertama kalinya merebut tiket ke fase liga Champions League.





Sebuah pendakian impresif bagi klub yang baru lahir sembilan tahun lalu dan kini siap menapaki untuk pertama kalinya panggung paling prestisius dalam sepak bola Eropa.



