Wakil Azerbaijan, Sabah FK Baku, mengalahkan wakil Israel, Be'er Sheva, dengan skor 5-2 setelah perpanjangan waktu pada leg kedua playoff Liga Champions dan, setelah kalah 2-1 pada leg pertama, lolos ke League Phase kompetisi antarklub utama di benua Eropa. Laga hari ini digelar di Bank Respublika Arena, di Masazır, stadion kecil berkapasitas 13.000 penonton.
Tim Israel memulai dengan baik dan sudah unggul setelah sepuluh menit lewat Zlatanovic, tetapi pada akhir babak pertama gol penyeimbang datang melalui Nwachukwu. Babak kedua dibuka dengan Mizrahi yang pada menit ke-61 kembali membawa Be'er Sheva unggul; pada menit ke-74 tuan rumah kembali menyamakan kedudukan lewat Rakhmonaliyev. Namun pada akhir pertandingan petaka datang bagi tim tamu: saat waktu normal habis, Mutallimov mencetak gol pembalik keadaan yang membawa kedua tim ke perpanjangan waktu. Di sana tim Israel runtuh dan wakil Azerbaijan memanfaatkannya untuk berpesta gol lewat Mbina dan Mickels, menutup laga dengan skor 5-2.