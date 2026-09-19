Getty Images Sport
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'Saatnya mulai khawatir!' - Joe Cole dan Steven Gerrard memperingatkan Tottenham bakal menghadapi pertarungan degradasi lagi setelah start terburuk sepanjang sejarah mereka di Premier League
Start terburuk sepanjang masa bagi pasukan De Zerbi
Awal sulit Tottenham Hotspur pada musim baru mencapai titik terendah baru pada Sabtu ketika mereka menelan kekalahan kandang 3-2 dari Aston Villa. Hasil itu berarti klub London utara tersebut mencatat start terburuk sepanjang sejarahnya dalam kampanye Premier League, dengan hanya meraih dua poin dari lima pertandingan pembuka.
Rentetan performa buruk itu terjadi setelah musim panas dengan pengeluaran besar yang ditujukan untuk menjauhkan tim dari dasar klasemen, menyusul dua finis beruntun di posisi ke-17. Namun, investasi besar tersebut belum juga berbuah hasil di lapangan, membuat De Zerbi langsung berada di bawah tekanan. Pelatih asal Italia itu ditugaskan membangkitkan skuad yang terlihat kurang percaya diri dan terekspos secara taktik saat menghadapi lawan-lawan papan atas.
- Getty Images Sport
Cole mempertanyakan perekrutan musim panas
Berbicara kepada TNT Sports, mantan gelandang Chelsea dan West Ham Joe Cole tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap situasi terkini di Tottenham Hotspur Stadium. Ia menyatakan bahwa strategi rekrutmen klub itu cacat dan status mereka sebagai langganan kasta tertinggi sama sekali belum aman, meski musim panas ini menghabiskan lebih dari £300 juta untuk perekrutan nama-nama besar, termasuk Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, dan Omar Marmoush.
Namun, Spurs kesulitan mengubah investasi besar itu menjadi hasil di lapangan. Gol-gol telat dari Conor Gallagher dan Van Hecke menjadi yang pertama bagi tim di kampanye liga musim ini, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kemunduran lain bagi tim yang dibentuk untuk menjauh dari finis peringkat ke-17 musim lalu. "Mereka membayar terlalu mahal untuk setiap pemain yang mereka beli musim panas ini. Anda tidak bisa menyingkirkan kemungkinan mereka berada di dalam atau sekitar pertarungan degradasi. Mereka tidak mencetak gol, dan mereka terlihat sangat lemah di lini belakang," kata Cole.
Cole secara khusus menyoroti kelengahan pertahanan saat kalah dari Villa, dengan menunjuk kesulitan van Hecke dalam membendung Nicolas Jackson. Ia menambahkan: "Van Hecke memang mencetak gol, tetapi dia harus kecewa dengan penampilannya. Saya tahu cara bermain mereka membuat para bek tengah rentan, tetapi itulah alasan Anda membeli bek tengah yang bisa menghadapi duel satu lawan satu seperti itu. Saya tahu Jackson merepotkan, tetapi untuk gol itu, performanya tidak cukup baik. Saya pikir mereka punya masalah nyata dengan, lupakan dulu soal mencetak gol, mereka juga terlihat rapuh. Jika digabungkan, itu hanya mengarah pada satu kesimpulan. Ini akan menjadi musim yang panjang bagi Tottenham."
Gerrard mengidentifikasi kegagalan sistemik
Mantan kapten Liverpool Steven Gerrard menggemakan sentimen tersebut, dengan mengungkapkan kekhawatirannya sendiri terhadap masa depan Spurs di divisi ini. Tim London utara itu menjalani awal kampanye yang suram, dengan satu-satunya kemenangan mereka sejauh ini datang lewat kemenangan 5-1 atas Charlton Athletic pada putaran kedua Carabao Cup, kompetisi yang kemudian mereka tinggalkan pada putaran ketiga setelah kalah dari Liverpool. Meski Gerrard mengakui ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan pada skuad, ia berpendapat bahwa masalah mendasar di kedua ujung lapangan masih belum terselesaikan.
Menganalisis kedalaman skuad, Gerrard berkomentar: "Mereka telah memperbaiki beberapa area. Ruang mesin lini tengah lebih kuat dengan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur. Itu lini tengah yang kuat. Conor Gallagher bisa saja menjadi starter. Saya rasa lini tengah bukan masalah besar. Mereka lemah dan rapuh di lini belakang, serta kebobolan terlalu banyak gol. Bola panjang lurus? Jika dua bek tengah Anda tidak bisa mengatasinya, Anda akan punya masalah. Itu perlu diperbaiki."
- AFP
Mencari pencetak gol
Di luar rapuhnya lini pertahanan, absennya sumber gol yang bisa diandalkan menjadi sorotan utama. Meski memiliki talenta kreatif di sepertiga akhir, Tottenham kekurangan predator tradisional yang mampu membalikkan keadaan demi keuntungan mereka.
Legenda Liverpool itu menutup analisanya dengan peringatan keras untuk para pendukung Tottenham, dengan menekankan bahwa arah mereka saat ini tidak bisa dipertahankan. Gerrard berkata: 'Mereka tidak punya predator, mereka tidak punya pencetak gol. Saya mengatakan itu dengan penuh hormat karena mereka punya pemain-pemain bagus, pemain-pemain menarik, di lini depan. Tapi siapa yang akan mencetak 20 gol? Jika Anda tidak punya itu, dan Anda kebobolan di lini belakang, mungkin sudah waktunya para fans Tottenham mulai khawatir.'
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