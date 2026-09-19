Berbicara kepada TNT Sports, mantan gelandang Chelsea dan West Ham Joe Cole tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap situasi terkini di Tottenham Hotspur Stadium. Ia menyatakan bahwa strategi rekrutmen klub itu cacat dan status mereka sebagai langganan kasta tertinggi sama sekali belum aman, meski musim panas ini menghabiskan lebih dari £300 juta untuk perekrutan nama-nama besar, termasuk Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, dan Omar Marmoush.

Namun, Spurs kesulitan mengubah investasi besar itu menjadi hasil di lapangan. Gol-gol telat dari Conor Gallagher dan Van Hecke menjadi yang pertama bagi tim di kampanye liga musim ini, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kemunduran lain bagi tim yang dibentuk untuk menjauh dari finis peringkat ke-17 musim lalu. "Mereka membayar terlalu mahal untuk setiap pemain yang mereka beli musim panas ini. Anda tidak bisa menyingkirkan kemungkinan mereka berada di dalam atau sekitar pertarungan degradasi. Mereka tidak mencetak gol, dan mereka terlihat sangat lemah di lini belakang," kata Cole.

Cole secara khusus menyoroti kelengahan pertahanan saat kalah dari Villa, dengan menunjuk kesulitan van Hecke dalam membendung Nicolas Jackson. Ia menambahkan: "Van Hecke memang mencetak gol, tetapi dia harus kecewa dengan penampilannya. Saya tahu cara bermain mereka membuat para bek tengah rentan, tetapi itulah alasan Anda membeli bek tengah yang bisa menghadapi duel satu lawan satu seperti itu. Saya tahu Jackson merepotkan, tetapi untuk gol itu, performanya tidak cukup baik. Saya pikir mereka punya masalah nyata dengan, lupakan dulu soal mencetak gol, mereka juga terlihat rapuh. Jika digabungkan, itu hanya mengarah pada satu kesimpulan. Ini akan menjadi musim yang panjang bagi Tottenham."