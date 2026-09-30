AFP
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'Saatnya mengatakan cukup' - bos UEFA Aleksander Ceferin menuntut Gianni Infantino mundur dalam serangan brutal terhadap presiden FIFA
Perang saudara sepakbola kian memanas
Ceferin telah mengintensifkan kampanyenya untuk menyingkirkan Infantino dari kekuasaan setelah pidato keras di sidang European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen. Hubungan antara kedua pemimpin itu runtuh bulan lalu karena proposal FIFA yang sangat kontroversial.
Infantino dilaporkan berencana untuk menjual saham di kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. Pengungkapan ini langsung memicu perang saudara sengit dalam sepakbola global. UEFA, yang didukung konfederasi di Asia dan Amerika Utara, menuntut pergantian kepemimpinan segera. Sementara itu, badan pengatur di Afrika dan Amerika Selatan dengan tegas bersekutu dengan Infantino.
- Getty
Kaisar telanjang FIFA
Berbicara kepada para eksekutif senior klub, Ceferin menggunakan dongeng Baju Baru Kaisar untuk menyindir Infantino. Ia menepis klaim-klaim terbaru FIFA soal transparansi, dengan menegaskan bahwa kata-kata yang memudahkan tidak bisa menyamarkan realitas yang tidak nyaman.
"Mungkin pesan moral dari kisah ini adalah kata-kata yang memudahkan tidak bisa mengubah realitas yang tidak nyaman," kata Ceferin, seperti dikutip The Athletic. "Kini sepakbola dunia baru-baru ini mendengar beberapa kata yang sangat memudahkan: pengembangan, demokratisasi, konsultasi, kata-kata yang sebenarnya digunakan untuk menggambarkan kebalikannya.
"Menjual sebagian masa depan sepakbola tidak menjadi pengembangan hanya karena Anda mengatakan itu adalah pengembangan. Menyodorkan sesuatu yang sudah jadi kepada asosiasi-asosiasi nasional tidak menjadi demokratisasi hanya karena Anda menyebutnya demokratisasi, sebesar apa pun ceknya. Dan kerahasiaan tidak menjadi konsultasi hanya karena Anda menyebutnya konsultasi."
Pertarungan di pengadilan dan hadiah politik
Dampak dari skenario investasi itu kini sudah merambah ke pengadilan. UEFA telah melayangkan gugatan hukum terhadap FIFA, Infantino, dan para investor yang diusulkan, yang membuat FIFA menuduh UEFA menjalankan kampanye fitnah berkelanjutan terhadap pemimpinnya. Ceferin juga mengecam keputusan kontroversial Infantino yang menganugerahkan FIFA Peace Prize kepada Donald Trump tahun lalu, seraya menyoroti bahwa penghargaan itu dibuat tanpa masukan dari dewan.
"Lalu pemimpin politik yang sama menelepon saat kompetisi terbesar di dunia sedang berlangsung untuk mengeluhkan sebuah keputusan di lapangan," tambahnya. "Peraturannya mengatakan satu hal, telepon berdering, keputusannya berubah. Berapa kali itu harus terjadi di klub Anda sebelum dewan mengatakan cukup?
"Nah, teman-teman saya, saya pikir sudah waktunya untuk mengatakan cukup. Sepak bola tidak membutuhkan kaisar dan tidak ada tempat bagi para abdi istana. Kita yang mengelola permainan ini datang dan pergi. Kita adalah penjaga, bukan pemilik. Sepak bola bukan untuk dijual. Bukan hari ini. Bukan besok. Tidak akan pernah."
- Getty Images
Perburuan kursi kepresidenan FIFA
Terlepas dari gelombang penolakan keras tersebut, Infantino tetap bertekad mengamankan masa jabatan keempat selama empat tahun sebagai presiden FIFA. Saat ini ia dijadwalkan mencalonkan diri kembali pada kongres badan sepak bola dunia itu Maret mendatang di Maroko.
Untuk saat ini, Infantino akan maju tanpa lawan untuk jabatan tertinggi tersebut. UEFA dan sekutu internasional mereka tengah mati-matian mencari kandidat yang layak untuk menantangnya dalam pemungutan suara.
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