Dampak dari skenario investasi itu kini sudah merambah ke pengadilan. UEFA telah melayangkan gugatan hukum terhadap FIFA, Infantino, dan para investor yang diusulkan, yang membuat FIFA menuduh UEFA menjalankan kampanye fitnah berkelanjutan terhadap pemimpinnya. Ceferin juga mengecam keputusan kontroversial Infantino yang menganugerahkan FIFA Peace Prize kepada Donald Trump tahun lalu, seraya menyoroti bahwa penghargaan itu dibuat tanpa masukan dari dewan.

"Lalu pemimpin politik yang sama menelepon saat kompetisi terbesar di dunia sedang berlangsung untuk mengeluhkan sebuah keputusan di lapangan," tambahnya. "Peraturannya mengatakan satu hal, telepon berdering, keputusannya berubah. Berapa kali itu harus terjadi di klub Anda sebelum dewan mengatakan cukup?

"Nah, teman-teman saya, saya pikir sudah waktunya untuk mengatakan cukup. Sepak bola tidak membutuhkan kaisar dan tidak ada tempat bagi para abdi istana. Kita yang mengelola permainan ini datang dan pergi. Kita adalah penjaga, bukan pemilik. Sepak bola bukan untuk dijual. Bukan hari ini. Bukan besok. Tidak akan pernah."