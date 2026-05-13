Tren bahwa kapten FC Bayern berusia 40 tahun itu belum akan mengakhiri kariernya dan akan memperpanjang kontraknya selama satu tahun sudah ada sejak lama. Sky melaporkan pada akhir April bahwa Neuer telah menyampaikan keinginannya kepada jajaran petinggi klub untuk tetap menjadi penjaga gawang Munich hingga setelah musim panas, sementara surat kabar Abendzeitung Munich bahkan menyebutkan telah tercapai kesepakatan. Pada hari Rabu, Sky dan pakar transfer Fabrizio Romano secara serempak melaporkan bahwa keputusan tersebut kini telah final.
Saatnya mengambil keputusan besar! Manuel Neuer akan memperpanjang kontraknya bersama FC Bayern München - perdebatan sengit kembali memanas
Neuer dilaporkan telah menyetujui pemotongan gajinya yang diperkirakan mencapai 20 juta euro bruto per tahun dan kabarnya akan menandatangani kontrak sebelum pertandingan terakhir Bundesliga musim ini pada Sabtu melawan 1. FC Köln. Seminggu kemudian, final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart akan digelar.
Pihak berwenang FC Bayern telah beberapa kali menegaskan dalam beberapa waktu terakhir bahwa keputusan untuk memperpanjang kerja sama selama satu tahun lagi pada akhirnya bergantung pada Neuer sendiri. Presiden Kehormatan Uli Hoeneß, misalnya, menekankan dalam podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse": "Jadi, secara pribadi, jika terserah saya, kami akan berusaha mempertahankannya selama satu tahun lagi."
Jonas Urbig tetap menjadi kiper cadangan dan akan bergantian secara teratur dengan Neuer seperti pada musim ini, meskipun Neuer akan lebih banyak berperan sebagai mentor bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Konon, ada kesepakatan yang jelas mengenai hal ini. Dua pertandingan resmi menjelang akhir musim, Urbig telah mencatatkan 21 penampilan. Sven Ulreich kemungkinan akan tetap menjadi kiper nomor tiga, yang perpanjangan kontraknya juga kabarnya akan segera dilakukan. Di belakangnya, pemain binaan klub Leonard Prescott mulai menonjol dan mungkin akan dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman bermain.
Manuel Neuer: Kembalinya ke timnas Jerman pun kembali menjadi topik pembicaraan
Neuer telah membuktikan berkali-kali musim ini bahwa ia masih bisa memberikan kontribusi besar bagi Bayern dalam pertandingan-pertandingan besar. Hampir setiap penampilannya yang gemilang kembali memicu perdebatan mengenai kembalinya ia ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 2026. Padahal, situasinya sudah jelas sejak berbulan-bulan lalu.
Pemain berpengalaman ini telah berulang kali menyatakan tidak ingin menarik kembali keputusannya untuk pensiun dari timnas Jerman. "Kita tidak perlu membicarakan topik ini," katanya misalnya setelah penampilannya yang gemilang melawan Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions. "Kita tidak membicarakan timnas sekarang. Saya sudah menyampaikan pendapat saya dan sekarang fokus pada FC Bayern."
Pelatih timnas Julian Nagelsmann telah lama memilih Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim sebagai pengganti, menyusul cedera berulang yang dialami Marc-Andre ter Stegen, calon penerus Neuer. "Manu telah pensiun atas kemauannya sendiri, hal itu telah ia ulangi berkali-kali, dan oleh karena itu tidak masuk akal untuk terus mendiskusikannya," tegas pelatih timnas tersebut.
Namun, kotak yang sebenarnya telah ditutup oleh para tokoh utama itu dibuka kembali pada hari Selasa. Majalah kicker berspekulasi bahwa Neuer akan masuk dalam daftar yang berisi 55 nama, termasuk setidaknya lima penjaga gawang, yang harus diserahkan kepada FIFA sejak Senin. Sebenarnya tidak ada petunjuk konkret dalam laporan tersebut, dan Nagelsmann pun sejauh ini belum memberikan indikasi bahwa ia mungkin akan memanggil kembali Neuer. Namun, sudah pernah terjadi bahwa ia suka saja mengeluarkan kelinci dari topi di panggung besar. Pada Desember 2023, pelatih timnas Jerman itu menyebut kembalinya Toni Kroos sebagai "ide yang menarik" di acara Sportstudio - sang pengatur serangan itu memang benar-benar kembali untuk Euro 2024 di kandang.
Keputusan tersebut pada awalnya juga ada di tangan Neuer sendiri, apakah ia ingin kembali mengenakan lambang elang di dadanya. Di sisi lain, Nagelsmann harus menyadari bahwa kembalinya Neuer juga akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tim nasional. Baumann tiba-tiba akan menjadi nomor dua, meskipun ia telah dijanjikan posisi starter sejak lama.
Manuel Neuer: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 36 Gol yang kebobolan 39 Pertandingan tanpa kebobolan 11