‘Saatnya memikirkan ulang segalanya’ - Pelatih Argentina menanggapi rumor pengunduran diri Lionel Messi dan Emi Martinez dari tim nasional, sementara para juara Piala Dunia itu mempertimbangkan opsi-opsi setelah kekalahan di final 2026

Setelah kembali ke kampung halamannya di Pujato menyusul kekalahan Argentina 1-0 dari Spanyol dalam final Piala Dunia hari Minggu, Scaloni berbicara kepada TyC Sports untuk membantah berbagai rumor. Sementara sebagian besar skuad menikmati parade dengan bus terbuka di Buenos Aires, Messi langsung menuju Rosario.

Ketika ditanya mengenai spekulasi di media sosial terkait pidato viral dari Messi, Scaloni menjawab: "Saya tidak mengikuti media sosial. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak paham apa yang Anda bicarakan." Ia dengan tegas membantah adanya konflik internal: "Saya tidak percaya dengan pertanyaan Anda. Kami sedang menempuh jalan yang berbeda, teman-teman."

Scaloni menambahkan: “Yang penting adalah para pemain telah memberikan segalanya, mereka telah menunjukkan karakter dengan seragam ini dan mari kita pertahankan itu. Semoga besok, ketika seorang pemain harus bergabung dengan Tim Nasional, dia memberikan hal yang sama. Karena ini adalah sebuah sinyal.”