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‘Saatnya memikirkan ulang segalanya’ - Pelatih Argentina menanggapi rumor pengunduran diri Lionel Messi dan Emi Martinez dari tim nasional, sementara para juara Piala Dunia itu mempertimbangkan opsi-opsi setelah kekalahan di final 2026
Membantah rumor dan memuji kekompakan tim
Setelah kembali ke kampung halamannya di Pujato menyusul kekalahan Argentina 1-0 dari Spanyol dalam final Piala Dunia hari Minggu, Scaloni berbicara kepada TyC Sports untuk membantah berbagai rumor. Sementara sebagian besar skuad menikmati parade dengan bus terbuka di Buenos Aires, Messi langsung menuju Rosario.
Ketika ditanya mengenai spekulasi di media sosial terkait pidato viral dari Messi, Scaloni menjawab: "Saya tidak mengikuti media sosial. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak paham apa yang Anda bicarakan." Ia dengan tegas membantah adanya konflik internal: "Saya tidak percaya dengan pertanyaan Anda. Kami sedang menempuh jalan yang berbeda, teman-teman."
Scaloni menambahkan: “Yang penting adalah para pemain telah memberikan segalanya, mereka telah menunjukkan karakter dengan seragam ini dan mari kita pertahankan itu. Semoga besok, ketika seorang pemain harus bergabung dengan Tim Nasional, dia memberikan hal yang sama. Karena ini adalah sebuah sinyal.”
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Menghadapi kepedihan akibat kekalahan
Scaloni mengapresiasi para penggemar yang menyambut skuad di dekat Bandara Ezeiza, dengan menyatakan: "Sambutan itu sangat mengesankan. Memang sulit menerima kenyataan bahwa kami tidak menang, itu jelas. Karena kami memiliki DNA pemenang, penting bagi kami untuk menyadari bahwa kami tidak menang dan bahwa dalam kekalahan pun kami tetap bermartabat. Hal-hal positif juga bisa dipetik dari kekalahan."
Sementara itu, Messi menggemakan perasaan ini di Instagram setelah menangis tersedu-sedu di Stadion MetLife. “Rasa sakitnya sangat besar dan luka ini akan sulit untuk sembuh,” tulisnya. “Di sisi positifnya: dengan pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan keadaan dengan memberikan segalanya dan yang akan selamanya terukir dalam ingatan, dengan dukungan seluruh negara yang, bersama kerja keras dan usaha kelompok ini, membawa kami untuk sekali lagi berada di antara yang terbaik di dunia.”
Meninjau Kembali Masa Depan dan Kontroversi Bendera
Mengingat masa depan Emiliano Martinez dan Messi di level internasional yang masih belum pasti, Scaloni ditanya mengenai kelangsungan jabatannya sendiri. "Setelah turnamen seperti ini yang berjalan seperti biasa, saya rasa seseorang mulai mempertimbangkan kembali berbagai hal," akunya.
"Sampai Desember kami masih di sini. Hal terpenting dari semua ini adalah bagaimana segala sesuatunya terjadi. Orang-orang memahami bahwa tim telah memberikan segalanya dan apa yang terjadi selanjutnya... yang terpenting selalu adalah Argentina. Baik saya masih menjabat atau tidak, yang terpenting adalah persatuan ini, ikatan ini." Scaloni juga menanggapi bendera kontroversial yang dikibarkan setelah kemenangan di semifinal atas Inggris, dengan menegaskan: "Saya tidak tahu apa-apa, mereka tidak memberi tahu kami apa pun. Saya melihatnya seperti Anda."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina?
Messi kini akan beristirahat bersama keluarganya sebelum kembali bertugas bersama Inter Miami. Untuk tim nasional, Argentina dijadwalkan menjalani dua pertandingan persahabatan antara 21 September dan 6 Oktober. Pertandingan-pertandingan mendatang ini akan memberikan kejelasan apakah para bintang senior atau Scaloni sendiri yang akan terus mewakili negara tersebut dalam perjalanan menuju turnamen berikutnya.
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