GOAL
Diterjemahkan oleh
Saatnya Erling Haaland 'tetap rendah hati': Man City membutuhkan striker andalannya untuk menghilangkan cap 'gagal di laga besar' agar masih punya harapan mengalahkan Arsenal di final Carabao Cup
Tiga tembakan tepat sasaran
Bukan hanya minimnya gol atau assist di Wembley yang menjadi kekhawatiran menjelang final hari Minggu. Ia hanya melepaskan sembilan tembakan dalam enam penampilannya, dengan hanya tiga tembakan yang mengarah ke gawang dan satu tembakan yang membentur tiang gawang. Kunjungan pertama Haaland ke Wembley terjadi pada semifinal Piala FA 2023 melawan Sheffield United dan meskipun ada perbedaan kualitas yang sangat besar, ia tidak mampu berkontribusi saat Riyad Mahrez mencetak semua gol dalam kemenangan 3-0 tersebut.
Final melawan Manchester United bulan berikutnya berlangsung lebih ketat, namun Haaland tampil tenang dan Ilkay Gundogan justru mencuri perhatian. Ia mengalami kekalahan pertamanya di Wembley pada Community Shield 2023, ditarik keluar saat skor imbang 1-1 dan tidak ikut serta dalam adu penalti yang dimenangkan oleh The Gunners.
Ia cedera saat semifinal Piala FA 2024 melawan Chelsea dan kemudian tampil kurang menonjol lagi di final saat United membalas kekalahan mereka dari tahun sebelumnya dan menciptakan kejutan. Haaland setidaknya mencetak gol dalam Community Shield melawan United di pertandingan berikutnya, namun itu hanya terjadi dalam adu penalti.
Dia mengalami cedera pada semifinal musim lalu melawan Nottingham Forest, namun kembali tepat waktu untuk final melawan Crystal Palace.
Mengalihkan tanggung jawab atas sanksi
Namun, itu bisa dibilang kekecewaan terbesarnya sejauh ini, karena City harus menelan kekalahan mengejutkan terbesar dalam final Piala FA sejak dikalahkan Wigan pada 2013. Dan yang paling parah, Haaland enggan mengambil tendangan penalti, sehingga Omar Marmoush yang maju dan tendangannya berhasil ditepis oleh Dean Henderson.
Wayne Rooney tidak menahan diri dalam mengkritik pemain Norwegia itu setelah apa yang ia anggap sebagai kelalaian tugas yang tak termaafkan. "Erling Haaland adalah penyerang kelas dunia, tetapi ketika kita berbicara tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tidak mungkin mereka akan membiarkan bola itu lepas," katanya.
"Itulah yang membedakan kedua pemain ini dari Erling Haaland atau Kylian Mbappe dan semua pemain lainnya. Mereka egois dan ingin mencetak gol di setiap pertandingan. Ketika Haaland melewatkan peluang, saya pikir Anda bisa melihat bahwa hal itu memengaruhinya dan memang berdampak padanya. Mungkin pikiran untuk mengambil tendangan penalti di Wembley mungkin terlalu berat baginya. Anda tidak pernah tahu, dia adalah manusia."
Tidak ada gol dalam delapan final
Haaland kemudian mengakui: "Saya seharusnya tidak memberikan bola itu kepada pemain baru. Jadi, semua tanggung jawab ada pada saya. Saya yang menempatkannya dalam situasi ini. Saya punya firasat baik tentang dia. Tapi seharusnya saya yang mengambilnya sendiri."
Namun, bukan hanya di bawah lengkungan Wembley saja Haaland memiliki kebiasaan aneh kehilangan ketajaman mencetak gol yang biasanya dimilikinya. Dia gagal mencetak gol dalam delapan final yang dia mainkan bersama City, termasuk saat gagal mencetak gol di Community Shield 2022 di Leicester, final Liga Champions 2023 di Istanbul, dan Super Cup di Yunani pada tahun yang sama.
Hal ini membuatnya mendapat julukan yang tidak diinginkan sebagai pemain yang gugup di pertandingan besar, meskipun rekornya di pertandingan-pertandingan penting di Liga Premier tidak seburuk yang digambarkan oleh sebagian orang.
Tingkat keberhasilan 69% melawan 'Enam Besar'
Dalam 35 pertandingan melawan 'Enam Besar', ia telah mencetak 24 gol dan 10 assist. Angka tersebut hanya sedikit di bawah satu kontribusi gol per pertandingan, sementara jika hanya dihitung dari gol saja, tingkat akurasi tendangannya mencapai 69 persen.
Angka ini hanya terlihat buruk jika dibandingkan dengan rekor keseluruhan Haaland untuk City, di mana ia memiliki tingkat keberhasilan mencetak gol sebesar 82%. Tidak banyak penggemar City yang akan meragukan rekornya melawan United, misalnya, setelah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam tujuh pertandingan liga melawan rival terbesar City. Melawan Arsenal, rekornya adalah lima gol dan dua assist dalam tujuh pertandingan.
Ia sering kesulitan melawan Liverpool, namun musim ini ia mencetak gol di kedua pertandingan dan memicu comeback dramatis baru-baru ini dengan assist untuk Bernardo Silva, sehingga ia memiliki tiga gol dan satu assist dalam enam pertandingan.
Melawan Chelsea, ia mencetak empat gol dan dua assist, sementara ia memiliki rekor yang sama dalam pertandingan melawan Tottenham, termasuk mencetak dua gol dalam pertandingan penentuan pada Mei 2024.
"Dia akan membungkammu"
Rekor Haaland melawan Real Madrid di Liga Champions, secara statistik, juga tidak terlalu buruk, dengan empat gol dalam delapan pertandingannya—meski dengan catatan penting bahwa ia hanya dua kali berada di pihak pemenang dan hanya sekali mencetak gol.
Itu terjadi pada pertandingan fase grup pada bulan Desember yang telah sepenuhnya tertutupi oleh kekalahan agregat 5-1 pekan lalu di babak 16 besar, yang merupakan eliminasi ketiga berturut-turut City di tangan juara 15 kali tersebut.
Dalam 14 pertandingan sistem gugur Liga Champions, ia telah mencetak 11 gol, meskipun lima golnya melawan RB Leipzig di babak 16 besar pada 2023 sangat membantu.
Guardiola selalu memperingatkan agar tidak terlalu membesar-besarkan masa paceklik gol seorang striker, terutama jika menyangkut Haaland.
"Terhadap pencetak gol terbanyak atau striker yang mencetak banyak gol, jangan mengkritik karena dia akan membungkam Anda, itu pasti," kata Guardiola pada 2024. "Cepat atau lambat, dia akan kembali mencetak gol. Tentu saja, jika saya harus memilih satu [pemain untuk mencetak gol], saya memilih dia.”
Topik yang sedang ramai dibicarakan
Menyentuh tema yang serupa, Sergio Aguero mengatakan bulan lalu: "Masalahnya, Haaland telah memanjakan semua orang. Setiap musim ia mencetak gol semakin banyak, jadi ketika ia tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, ia pun dipertanyakan."
Perlu juga diingat apa yang dia katakan sendiri menjelang final Liga Champions 2023 ketika ditanya tentang penutup musimnya yang kurang memuaskan. Baginya, ini semua soal sudut pandang. "Kamu bisa menganggapnya sebagai satu gol dalam tujuh pertandingan," kata Haaland sambil tersenyum nakal. "Atau 52 gol dalam 52 pertandingan dan delapan assist, kurasa."
Namun jelas bahwa jika Arsenal mengangkat trofi Carabao Cup di Wembley pada Minggu malam dan Haaland masih belum mencetak gol setelah pertandingan ketujuhnya di kandang sepak bola Inggris, maka reputasinya sebagai pemain yang gugup di pertandingan besar akan menjadi bahan pembicaraan semua orang.
Seperti yang dia katakan kepada Arsenal dua tahun lalu, kini saatnya Haaland tetap rendah hati dan mengakhiri reputasi itu sekali dan untuk selamanya, serta akhirnya menambahkan Wembley ke dalam daftar panjang stadion yang telah dia taklukkan.
Iklan