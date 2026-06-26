Saatnya Bukayo Saka dan Marcus Rashford! Begini susunan pemain yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris saat menghadapi Panama, saat Three Lions berupaya mengamankan posisi teratas di grup Piala Dunia

Untuk lebih jelasnya, tidak semuanya buruk. Tiket ke babak 32 besar sudah di tangan. Grup L masih bisa diraih. Hasil imbang saja sudah cukup untuk finis di posisi pertama. Namun kini, ruang untuk kesalahan sangatlah tipis. Apa yang seharusnya menjadi laga yang mudah di New Jersey kini justru menjadi krusial, dan hasil imbang tanpa gol melawan Ghana telah menanamkan keraguan mengenai kekuatan sebenarnya tim asuhan Tuchel.

Dan meskipun hasil imbang pada pertandingan kedua di turnamen besar sudah menjadi semacam tradisi Inggris yang tidak diinginkan, hal itu tetap membuat The Three Lions rentan terhadap skenario yang tidak mereka inginkan. Apa yang seharusnya menjadi waktu untuk memberi kesempatan kepada pemain cadangan, justru berubah menjadi pertandingan lain di mana—setidaknya pada awalnya—para bintang utama harus turun bermain.

Lalu, apa yang bisa diharapkan di sini? Pertama-tama, Inggris seharusnya menurunkan susunan pemain sekuat mungkin. Awal yang baik, keunggulan yang nyaman di babak kedua, dan rotasi pemain akan disambut baik, meski tidak mutlak diperlukan. Namun, mengambil risiko besar apa pun akan menjadi kelalaian besar dari pihak Tuchel. Dengan demikian, berikut adalah pemain-pemain yang menurut GOAL seharusnya menjadi starter saat menghadapi Panama pada Sabtu malam...