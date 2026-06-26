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England lineup Panama GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Saatnya Bukayo Saka dan Marcus Rashford! Begini susunan pemain yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris saat menghadapi Panama, saat Three Lions berupaya mengamankan posisi teratas di grup Piala Dunia

FEATURES
World Cup
England
Analysis
Panama vs England
Panama
J. Bellingham
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
A. Gordon
N. Madueke
D. Rice
R. James

Thomas Tuchel jelas tidak ingin berada dalam situasi ini. Setelah laga pembuka turnamen Inggris, di mana The Three Lions cukup mudah mengalahkan Kroasia, diduga sang pelatih asal Jerman itu kini sudah mulai memikirkan rotasi pemain. Lawan terberatnya sudah terlewati, yang berarti kemenangan lain—atas Ghana—akan memastikan posisi puncak klasemen dengan satu pertandingan tersisa. Namun, ia justru harus tetap mengandalkan para pemain andalannya setelah hasil imbang yang sangat mengecewakan melawan The Black Stars.

Untuk lebih jelasnya, tidak semuanya buruk. Tiket ke babak 32 besar sudah di tangan. Grup L masih bisa diraih. Hasil imbang saja sudah cukup untuk finis di posisi pertama. Namun kini, ruang untuk kesalahan sangatlah tipis. Apa yang seharusnya menjadi laga yang mudah di New Jersey kini justru menjadi krusial, dan hasil imbang tanpa gol melawan Ghana telah menanamkan keraguan mengenai kekuatan sebenarnya tim asuhan Tuchel.

Dan meskipun hasil imbang pada pertandingan kedua di turnamen besar sudah menjadi semacam tradisi Inggris yang tidak diinginkan, hal itu tetap membuat The Three Lions rentan terhadap skenario yang tidak mereka inginkan. Apa yang seharusnya menjadi waktu untuk memberi kesempatan kepada pemain cadangan, justru berubah menjadi pertandingan lain di mana—setidaknya pada awalnya—para bintang utama harus turun bermain.

Lalu, apa yang bisa diharapkan di sini? Pertama-tama, Inggris seharusnya menurunkan susunan pemain sekuat mungkin. Awal yang baik, keunggulan yang nyaman di babak kedua, dan rotasi pemain akan disambut baik, meski tidak mutlak diperlukan. Namun, mengambil risiko besar apa pun akan menjadi kelalaian besar dari pihak Tuchel. Dengan demikian, berikut adalah pemain-pemain yang menurut GOAL seharusnya menjadi starter saat menghadapi Panama pada Sabtu malam...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Ya, memang. Jordan Pickford, sejujurnya, sejauh ini belum tampil bagus di turnamen ini. Memang, dia tidak bisa berbuat banyak terhadap kedua gol Kroasia, tapi dia terlihat gugup saat melawan Ghana. Ada satu insiden khusus di mana kiper Inggris itu benar-benar bisa saja diusir dari lapangan. Dia salah mengantisipasi umpan terobosan dan keluar dari garis gawangnya dengan cara yang kurang meyakinkan. Hanya karena Prince Adu yang memulai kontak dengan Pickford, dia terhindar dari kartu merah.

    Di luar itu, dia relatif tidak mendapat tekanan berarti pada hari itu. Namun, dia belum mendapat kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Meski begitu, itu bukan alasan untuk mencadangkannya. Pickford akan menjadi starter.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Kita kembali ke situasi ini lagi: Setelah beberapa pertandingan sepak bola yang cukup bagus, Reece James kini menjadi sumber kekhawatiran karena cedera. Inilah, tentu saja, “siklus James”. Apakah dia bek kanan paling lengkap di timnas Inggris? Tentu saja. Apakah dia juga pemain inti yang paling rentan cedera? Pasti. Ini kombinasi yang benar-benar menyulitkan bagi Tuchel, terutama saat ini.

    Tino Livramento adalah pemain cadangan yang lebih dari sekadar layak, tetapi dia meninggalkan pemusatan latihan karena cedera betis. Tuchel memilih untuk mendatangkan seorang bek tengah sebagai gantinya. Dan kini, barisan pertahanan Inggris terlihat agak tipis. Mungkinkah ini kesempatan bagi Djed Spence untuk membuktikan dirinya di sisi pertahanan yang lain? Mungkin saja. Namun, untuk saat ini, James akan menjadi starter jika dia fit. Dan itu selalu menjadi 'jika' yang sangat besar.

  • CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa, kamu benar-benar beruntung, sangat beruntung. Jangan salah paham: Konsa seharusnya memberikan penalti saat melawan Ghana. Bahwa dia tidak melakukannya adalah keajaiban kecil. Dia benar-benar menabrak Prince Kwabena Adu di kotak penalti, mengenai lutut sang penyerang dan sama sekali tidak mendekati bola. Carlos Queiroz bercanda mengatakan bahwa "VAR sedang minum kopi", dan pasti karena itu melewatkan insiden tersebut. Terlepas dari candaan itu, itu adalah momen ceroboh dari seorang bek yang biasanya cukup tenang.

    Namun di luar itu, penampilannya cukup rapi. Konsa belum sepenuhnya meyakinkan di turnamen ini — ia juga sedikit lambat bereaksi pada salah satu gol Kroasia. Namun, ini bukan saatnya panik. Sedikit kepercayaan akan sangat membantu.

  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Ini adalah keputusan besar pertama yang sesungguhnya. Eksperimen dengan John Stones sama sekali tidak berhasil saat melawan Kroasia. Stones, meski dulu sangat penting bagi Inggris di turnamen-turnamen sebelumnya, belum cukup sering bermain untuk membenarkan penampilannya di Piala Dunia. Ia kesulitan sepanjang pertandingan dan tampak jauh berbeda dari bek yang ia tunjukkan pada tahun 2023.

    Guehi menjadi penggantinya dalam laga melawan Ghana, dan ia menampilkan performa yang memuaskan. Sejujurnya, penampilannya cukup biasa-biasa saja. Ia mengoper bola dengan cukup akurat, mengambil keputusan yang tepat, dan posisinya kokoh. Mungkin akan ada beberapa keraguan terkait distribusi bolanya yang terlalu menghindari risiko, tetapi ia bermain rapi. Itulah yang dibutuhkan Inggris — untuk saat ini.

  • Djed SpenceGetty

    LB: Djed Spence

    Keputusan untuk menurunkan Spence sebagai bek kiri pada pertandingan terakhir cukup mengejutkan beberapa pihak. Nico O'Reilly memang mengalami satu atau dua momen yang kurang meyakinkan di lini pertahanan saat melawan Kroasia, tetapi tidak ada satu pun aksi pertahanannya yang secara inheren layak untuk dicoret. Meski demikian, Tuchel tetap mencoretnya dari susunan pemain, dan Spence tampil memuaskan. Ia sering naik ke depan pada waktu yang tepat, serta mengisi ruang-ruang setengah dengan cara yang tepat.

    Hal ini seharusnya cukup untuk membuatnya tetap dipertahankan — meskipun hal ini mungkin sedikit tidak adil bagi O'Reilly. Tentu saja, ada skenario alternatif, yaitu jika James tidak bisa bermain. Dalam hal itu, Spence akan berpindah ke sisi kanan dan O'Reilly akan menggantikannya. Bagaimanapun juga, pemain asal Spurs ini tampaknya telah memberikan dirinya peluang bagus untuk kembali menjadi starter.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Rice terlihat berjalan melintasi zona campuran dengan perban tebal di betisnya setelah pertandingan melawan Ghana, dan tampak kesulitan selama 10 menit terakhir pertandingan itu sendiri. Hal itu terjadi setelah pernyataan mengkhawatirkan dari Tuchel pasca pertandingan pertama Inggris, ketika ia mengakui bahwa Rice sedang mengalami cedera lain.

    Singkatnya, ia mengalami cedera setelah musim yang panjang. Namun, Inggris membutuhkannya di tim. Ia mungkin adalah pemain terpenting mereka. Dan dalam pertandingan yang tiba-tiba menjadi sangat penting ini, Rice harus turun bermain.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Selamat kepada pemain senilai £116 juta! Dilaporkan pada Kamis sore bahwa Elliot Anderson akan resmi bergabung dengan Manchester City—sebuah kepindahan yang sudah lama dirumorkan—setelah Piala Dunia, dan ini merupakan transfer yang memang pantas didapatkan oleh seorang gelandang tengah tangguh yang masih memiliki banyak potensi untuk ditunjukkan. Ia tampaknya memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di Etihad, terutama dengan kualitas pemain-pemain di sekelilingnya.

    Dan sampai saat itu tiba, ia memiliki tim yang cukup solid untuk diperkuat bersama timnas Inggris. Anderson adalah sosok pengikat yang ideal dalam tim ini, pelengkap sempurna bagi Rice dan Jude Bellingham yang menjaga agar segalanya berjalan lancar. Spektakuler? Tidak juga. Sangat efektif? Tentu saja.

  • Jude Bellingham(C)Getty Images

    CAM: Jude Bellingham

    Nggak, belum perlu menekan tombol "Morgan Rogers" — setidaknya belum saat ini. Bellingham masuk menggantikan Rogers di babak kedua saat melawan Ghana, dan langkah itu tampak agak tidak adil saat itu. Bellingham adalah pemain penentu kemenangan, dan meskipun penampilannya naik-turun, dia seharusnya tetap berada di lapangan sepanjang waktu.

    Jadi, ya, meskipun penampilannya melawan Ghana bukanlah yang terbaik, tidak perlu mengubah apa pun — terutama setelah penampilannya melawan Kroasia.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Mari kita bahas perubahannya. Tuchel sempat menyiratkan bahwa Saka mungkin sudah siap untuk menghadapi Ghana. Oleh karena itu, cukup mengejutkan bahwa ia tidak diturunkan sebagai starter. Yang lebih mengherankan lagi, ia tidak dimasukkan saat jeda babak pertama, mengingat Inggris kesulitan menembus pertahanan Black Stars. Namun, dalam laga ini—di mana tiga poin hampir pasti dibutuhkan—pemain Arsenal tersebut seharusnya mendapat kesempatan bermain penuh pertamanya.

  • Harry Kane England 2026Getty/GOAL

    CF: Harry Kane

    Harry Kane gagal memanfaatkan peluang emas saat melawan Ghana. Hal itu tidak akan terulang lagi. Hal ini tidak perlu dijelaskan, apalagi dianalisis secara berlebihan. Klaim bahwa Inggris 'terlalu bergantung padanya' juga cukup tidak masuk akal. Dia adalah pemain terbaik mereka dan dia pasti akan mencetak gol. Titik.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Marcus Rashford

    Ada alasan yang cukup meyakinkan untuk memasukkan Rashford dalam skuad menjelang laga melawan Ghana. Ia mencetak gol saat melawan Kroasia, dan tampil dinamis saat masuk sebagai pemain pengganti. Pada akhirnya, Anthony Gordon yang dipilih, terutama karena kecerdasan taktisnya dalam bertahan dan etos kerjanya yang tinggi.

    Di sini, Inggris mungkin membutuhkan pemain yang sedikit lebih tajam. Pilihannya 50/50, dan tidak ada jawaban yang benar-benar salah. Namun, mungkin inilah saatnya Rashy. Ada juga skenario alternatif di mana Rogers diturunkan sebagai starter di sini. Namun, dia terlalu banyak menghalangi ruang gerak lawan. Jadi, berikan saja kesempatan kepada Rashford.

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