'Saatnya Berpisah' bagi Robert Lewandowski? Bintang Polandia itu mengisyaratkan pensiun dari tim nasional dengan respons yang penuh kesedihan atas kegagalan di Piala Dunia
Kekalahan yang menyedihkan di Solna
Impian untuk melihat Lewandowski memimpin negaranya di Piala Dunia mendatang pupus secara dramatis pada Selasa malam. Meskipun tampil penuh semangat di bawah asuhan manajer Jan Urban, Polandia harus menelan kekalahan pahit 3-2 dari Swedia. Tim nasional ini telah secara konsisten tampil di turnamen-turnamen besar selama satu dekade, sehingga tersingkirnya mereka kali ini terasa sangat menyakitkan. Tim ini masih mempertahankan harapan mereka hanya lima hari sebelumnya berkat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Albania. Namun, saat peluit akhir berbunyi di Solna, beban momen tersebut langsung menghantam kapten berusia 37 tahun itu.
Pesan-pesan misterius di media sosial
Spekulasi mengenai masa depan sang striker semakin memanas berkat sebuah unggahan yang menyentuh di media sosial. Berbeda dari postingan-postingan olahraga yang biasanya penuh fokus, ia membagikan sebuah Instagram Story yang menampilkan lagu ikonik "Time to Say Goodbye" karya Sarah Brightman dan Andrea Bocelli. Pilihan lagu tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar, di mana banyak di antara mereka menafsirkan lagu tersebut sebagai perpisahan simbolis dari panggung internasional setelah 165 penampilan. Kekalahan di Swedia kemungkinan besar menandai kali terakhir ia akan meninggalkan lapangan dengan kualifikasi Piala Dunia dipertaruhkan.
Kapten masih belum memberikan kepastian mengenai masa depannya
Segera setelah kekalahan tersebut, sang penyerang berbicara kepada stasiun televisi Polandia TVP Sport, mengakui bahwa ia dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kelanjutan kariernya bersama tim nasional. Meskipun ia belum secara resmi mengundurkan diri, kata-katanya mencerminkan nada seorang pria yang berada di persimpangan jalan. Menjelaskan perasaannya secara mendetail, Lewandowski menyatakan: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya harus memikirkan beberapa hal, merenung. Saya belum bisa membuat pernyataan apa pun. Saya akan kembali ke klub, masih ada beberapa pertandingan yang harus saya mainkan. Ada tanda tanya di benak saya dan saya harus menjawabnya sendiri. Ini bukan pernyataan, tapi cara para penggemar mendukung kami dan percaya. Saya tahu ini juga sulit bagi mereka, sama seperti bagi kami. Perasaan terburuk akan datang besok saat kami bangun dan bertanya pada diri sendiri apa yang terjadi kemarin. Itu akan menjadi momen paling sedih, rasa kecewa. Saya tidak ingin hal itu menimpa siapa pun. Kami harus menyadari bahwa kami tidak lolos ke Piala Dunia."
Akhir dari era bersejarah
Kegagalan lolos ke turnamen mendatang menandai perubahan besar bagi sepak bola Polandia. Tim ini secara konsisten lolos ke kompetisi besar sejak Kejuaraan Eropa 10 tahun lalu. Era keemasan itu sebagian besar dibangun berkat rekor 89 gol yang dicetak oleh ikon tim mereka. Tanpa tiket ke ajang bergengsi dunia, transisi ke generasi baru mungkin kini akan dipercepat. Saat sang pemain memproses beban emosional akibat kegagalan di babak playoff, responsnya yang penuh kesedihan mengisyaratkan bahwa akhir kariernya mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan. Jika ini memang pertandingan terakhirnya, ia meninggalkan warisan yang tak tertandingi.