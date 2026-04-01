Segera setelah kekalahan tersebut, sang penyerang berbicara kepada stasiun televisi Polandia TVP Sport, mengakui bahwa ia dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kelanjutan kariernya bersama tim nasional. Meskipun ia belum secara resmi mengundurkan diri, kata-katanya mencerminkan nada seorang pria yang berada di persimpangan jalan. Menjelaskan perasaannya secara mendetail, Lewandowski menyatakan: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya harus memikirkan beberapa hal, merenung. Saya belum bisa membuat pernyataan apa pun. Saya akan kembali ke klub, masih ada beberapa pertandingan yang harus saya mainkan. Ada tanda tanya di benak saya dan saya harus menjawabnya sendiri. Ini bukan pernyataan, tapi cara para penggemar mendukung kami dan percaya. Saya tahu ini juga sulit bagi mereka, sama seperti bagi kami. Perasaan terburuk akan datang besok saat kami bangun dan bertanya pada diri sendiri apa yang terjadi kemarin. Itu akan menjadi momen paling sedih, rasa kecewa. Saya tidak ingin hal itu menimpa siapa pun. Kami harus menyadari bahwa kami tidak lolos ke Piala Dunia."