Saatnya Arsenal melepas rem: Mikel Arteta tak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan saat The Gunners memburu gol demi perebutan gelar Liga Premier

Namun, Arsenal kini berada dalam situasi yang sangat langka, dengan poin yang sama dengan pemuncak klasemen saat hanya tersisa lima pekan lagi. Ini seperti adu penalti—dan The Gunners berkesempatan mengambil dua tendangan pertama di hadapan para pendukungnya sendiri.

Dalam waktu seminggu, Arsenal akan menjamu Newcastle dan Fulham di Emirates, yang berarti mereka tidak hanya memiliki peluang untuk menjauhkan diri enam poin dari City sebelum rival mereka bertanding berikutnya, tetapi juga dapat meningkatkan selisih gol mereka secara signifikan.

Newcastle sedang dalam kondisi terpuruk, hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan liga terakhir mereka, dan hanya mencatatkan satu clean sheet sejak 18 Januari. Akibatnya, manajer Magpies, Eddie Howe, berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada Arteta menjelang pertandingan Sabtu di utara London.

Rekan Howe di Fulham, Marco Silva, saat ini berada dalam kondisi mental yang jauh lebih baik, di tengah rumor bahwa ia masuk dalam daftar pendek Chelsea untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer permanen klub, namun bukan berarti timnya sedang dalam performa terbaik saat ini. The Cottagers berada di peringkat ke-12 klasemen, hanya dua peringkat dan tiga poin di atas Newcastle, dan memiliki masalah di lini belakang, setelah kebobolan lebih banyak gol (46) daripada Nottingham Forest (45) yang terancam degradasi musim ini.

Tentu saja, apakah Arsenal benar-benar mampu mengalahkan Newcastle dan Fulham, apalagi menghancurkan mereka, masih sangat terbuka untuk diperdebatkan.