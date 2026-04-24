Goal.com
Live
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Saatnya Arsenal melepas rem: Mikel Arteta tak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan saat The Gunners memburu gol demi perebutan gelar Liga Premier

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
FEATURES
Gelandang Arsenal, Declan Rice, dengan tegas mengatakan kepada rekan-rekan setimnya setelah kekalahan di Liga Premier pada Minggu lalu dari rival perebutan gelar, Manchester City, "Ini belum berakhir." Dan dia benar, memang belum. Perebutan gelar masih jauh dari selesai, seperti yang ditunjukkan oleh kemenangan City yang susah payah atas Burnley pada Rabu lalu. Pasukan Pep Guardiola mungkin telah naik ke puncak klasemen berkat kemenangan 1-0 mereka di Turf Moor - namun hanya berdasarkan selisih gol.

Ketika Erling Haaland membuka skor hanya dalam waktu lima menit, sepertinya City akan membangun keunggulan yang cukup besar atas Arsenal dalam hal selisih gol. Dan mereka seharusnya bisa melakukannya; mereka melepaskan 28 tembakan, sembilan di antaranya mengarah ke gawang, namun gagal total untuk menambah gol.

Haaland kesal dengan pertanyaan berulang mengenai arti pentingnya pemborosan City dalam wawancara pasca-pertandingannya, menekankan bahwa meraih tiga poin adalah satu-satunya hal yang penting dalam situasi tersebut - dan dia benar dalam skema besarnya.

Namun, hanya mencetak satu gol melawan Burnley adalah peluang yang terlewatkan yang tak diragukan lagi akan memberi Arsenal sedikit dorongan di titik terendah musim mereka sejauh ini. Pertanyaannya sekarang, tentu saja, adalah apakah mereka memiliki keberanian yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang mereka sendiri guna menjauhkan diri dari City...

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    'Berusaha meraih kemenangan tipis 1-0'

    Arsenal jelas berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Persaingan perebutan gelar seharusnya sudah berakhir; pasukan Mikel Arteta sempat unggul 10 poin lebih dari sebulan yang lalu, dan digadang-gadang sebagai calon peraih empat gelar. Namun, kekalahan beruntun di liga, ditambah kekalahan di final Carabao Cup melawan City, serta kekalahan mengejutkan di perempat final Piala FA dari tim Championship, Southampton, telah memunculkan keraguan yang sudah tak asing lagi mengenai kekuatan mental Arsenal - atau ketiadaan kekuatan tersebut.

    Tekanan tetap sangat besar pada Arteta dan para pemainnya untuk membuktikan diri mampu memenangkan trofi besar - dan menghindari aib yang akan menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepak bola.

    Namun, dengan cara yang aneh, situasi berbahaya namun masih bisa diselamatkan yang mereka hadapi mungkin justru membantu mereka melewati garis finis, karena tim yang menurut Wayne Rooney dengan tepat telah menghabiskan musim ini "berusaha meraih kemenangan 1-0" dengan gaya klasik George Graham kini tidak punya banyak pilihan selain menyerang habis-habisan.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tim netral mendukung City

    Ada banyak alasan mengapa para penonton netral belum bisa menyukai tim asuhan Arteta: ketergantungan pada situasi bola mati, taktik mengulur waktu, trik-trik ala TikTok yang hanya terlihat di lapangan latihan, serta pemanfaatan protokol gegar otak yang sinis, dan sebagainya. Namun, rasa frustrasi merupakan faktor yang cukup besar di balik hal ini.

    Arsenal memiliki kelompok pemain yang menarik dan relatif muda - namun mereka sebagian besar memainkan gaya sepak bola yang membosankan dan kuno. The Gunners sangat menyenangkan untuk ditonton saat berada dalam performa terbaiknya beberapa tahun lalu, tetapi mereka menjadi sulit untuk ditonton karena keputusan Arteta yang sangat disengaja untuk mengadopsi konservatisme dan kontrol dalam upaya yang semakin putus asa untuk meraih kesuksesan.

    Akibatnya, mereka telah menjauhkan penggemar biasa sedemikian rupa sehingga sebagian besar penggemar sepak bola Inggris justru lebih suka melihat City, juara beruntun yang dituduh melanggar lebih dari 115 aturan keuangan Liga Premier, finis di posisi pertama untuk ketujuh kalinya dalam sembilan musim karena pemain seperti Rayan Cherki adalah perwakilan yang memukau dari 'The Beautiful Game'.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mentalitas pertarungan

    Namun, Arsenal kini berada dalam situasi yang sangat langka, dengan poin yang sama dengan pemuncak klasemen saat hanya tersisa lima pekan lagi. Ini seperti adu penalti—dan The Gunners berkesempatan mengambil dua tendangan pertama di hadapan para pendukungnya sendiri.

    Dalam waktu seminggu, Arsenal akan menjamu Newcastle dan Fulham di Emirates, yang berarti mereka tidak hanya memiliki peluang untuk menjauhkan diri enam poin dari City sebelum rival mereka bertanding berikutnya, tetapi juga dapat meningkatkan selisih gol mereka secara signifikan.

    Newcastle sedang dalam kondisi terpuruk, hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan liga terakhir mereka, dan hanya mencatatkan satu clean sheet sejak 18 Januari. Akibatnya, manajer Magpies, Eddie Howe, berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada Arteta menjelang pertandingan Sabtu di utara London.

    Rekan Howe di Fulham, Marco Silva, saat ini berada dalam kondisi mental yang jauh lebih baik, di tengah rumor bahwa ia masuk dalam daftar pendek Chelsea untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer permanen klub, namun bukan berarti timnya sedang dalam performa terbaik saat ini. The Cottagers berada di peringkat ke-12 klasemen, hanya dua peringkat dan tiga poin di atas Newcastle, dan memiliki masalah di lini belakang, setelah kebobolan lebih banyak gol (46) daripada Nottingham Forest (45) yang terancam degradasi musim ini.

    Tentu saja, apakah Arsenal benar-benar mampu mengalahkan Newcastle dan Fulham, apalagi menghancurkan mereka, masih sangat terbuka untuk diperdebatkan.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    Alasan untuk optimis

    Kepercayaan diri tim jelas telah terkikis selama rentetan empat kekalahan Arsenal dalam enam pertandingan di semua kompetisi, dengan penampilan yang penuh kegelisahan dalam kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang melawan Bournemouth menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.

    Namun, meski juara Liga Premier tujuh kali, Roy Keane, tidak setuju dengan pernyataan Micah Richards bahwa ada beberapa hal positif yang bisa dipetik Arsenal dari kekalahan hari Minggu di Etihad, rekan sesama pakar Sky Sports-nya itu memang ada benarnya. Tim tamu menunjukkan semangat bertanding yang lebih besar daripada yang diharapkan banyak orang, dan meski satu-satunya gol mereka adalah hadiah dari Gigi Donnarumma, mereka menciptakan cukup banyak peluang di babak kedua untuk setidaknya meraih satu poin.

    Namun, jika ada yang bisa disimpulkan, Arsenal terlalu terbuka di Etihad. Lebih dari sekali, mereka berisiko kebobolan melalui serangan balik - sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun sebelum kick-off. Asumsi yang dapat dimengerti adalah bahwa Arteta yang menghindari risiko akan menginstruksikan timnya untuk bermain bertahan dengan harapan mengamankan hasil imbang yang bahkan diakui Guardiola akan memastikan gelar juara.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengambil inisiatif

    Tantangannya, karenanya, adalah bagi manajer Arsenal untuk menemukan keseimbangan yang tepat saat menghadapi Newcastle. The Gunners tak perlu bermain terlalu agresif — The Magpies memang memiliki beberapa pemain yang bisa membahayakan lewat serangan balik, terutama Anthony Gordon — namun tuan rumah harus langsung mengambil inisiatif sejak awal dan mempertahankan intensitas tinggi sepanjang sisa pertandingan.

    Mendapatkan waktu istirahat selama seminggu seharusnya membantu, karena pemain kunci seperti Rice dan Martin Zubimendi terlihat kelelahan dalam beberapa pekan terakhir, sementara laga melawan Fulham, yang berada di antara dua pertandingan Liga Champions yang berpotensi melelahkan melawan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone, merupakan pertandingan yang jauh lebih berbahaya daripada pertemuan dengan Newcastle.

    Namun, pada kenyataannya, masalah Arsenal lebih bersifat mental daripada fisik.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Liga Premier Baru'

    Rice baru-baru ini mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan kritik terhadap gaya permainan Arsenal — namun hal ini sebenarnya patut menjadi perhatian, karena bisa membuat mereka kehilangan gelar juara. Sudah lama menjadi konsensus umum bahwa The Gunners terlalu berhati-hati, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar. Seperti yang dikatakan mantan bek kanan Manchester United, Gary Neville, sejak bulan Agustus lalu, Arteta tampaknya lebih fokus untuk menghindari kekalahan daripada benar-benar memenangkan pertandingan.

    Keane juga menyoroti bahwa mereka berusaha mengendalikan "ritme pertandingan melalui tendangan bebas dan membangun serangan dari belakang" - dan hal itu berjalan baik bagi mereka sepanjang sebagian besar musim ini. Namun, pendekatan pragmatis semacam itu biasanya hanya akan membawa Anda sejauh itu, terutama ketika Anda tidak memiliki pemain yang terbukti mampu membawa kemenangan di skuad, dan tidak terlalu mengejutkan melihat Arsenal kesulitan di tahap krusial musim ini.

    Mereka pernah berada di posisi ini sebelumnya, dan gagal melewati garis finis. City asuhan Guardiola, sebaliknya, belum pernah gagal meraih gelar liga setelah memimpin klasemen setelah 33 putaran. Dalam hal itu, mengandalkan City untuk kehilangan poin sebenarnya merupakan taktik yang lebih berisiko daripada membiarkan timnya bermain dengan kebebasan yang lebih besar.

    Arteta sendiri mengatakan bahwa "Premier League yang baru" telah dimulai setelah kekalahan akhir pekan lalu di Etihad - dan liga ini akan lebih menghargai sikap positif daripada pragmatisme. Skor '1-0 untuk Arsenal' tidak akan cukup lagi.

    Namun, jika Arteta akhirnya melepas rem sepenuhnya, The Gunners dapat merebut kembali inisiatif - dan keunggulan - dalam perebutan gelar yang sangat ketat ini.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW