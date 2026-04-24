Saatnya Arsenal melepas rem: Mikel Arteta tak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan saat The Gunners memburu gol demi perebutan gelar Liga Premier

Ketika Erling Haaland membuka skor hanya dalam waktu lima menit, sepertinya City akan membangun keunggulan yang cukup besar atas Arsenal dalam hal selisih gol. Dan mereka seharusnya bisa melakukannya; mereka melepaskan 28 tembakan, sembilan di antaranya mengarah ke gawang, namun gagal total untuk menambah gol.
Haaland kesal dengan pertanyaan berulang mengenai arti pentingnya pemborosan City dalam wawancara pasca-pertandingannya, menekankan bahwa meraih tiga poin adalah satu-satunya hal yang penting dalam situasi tersebut - dan dia benar dalam skema besarnya.
Namun, hanya mencetak satu gol melawan Burnley adalah peluang yang terlewatkan yang tak diragukan lagi akan memberi Arsenal sedikit dorongan di titik terendah musim mereka sejauh ini. Pertanyaannya sekarang, tentu saja, adalah apakah mereka memiliki keberanian yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang mereka sendiri guna menjauhkan diri dari City...