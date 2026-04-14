Arne Slot Liverpool PSG GFXGOAL
Saatnya Arne Slot bertindak berani! Manajer Liverpool yang sedang dalam tekanan itu harus menurunkan Rio Ngumoha dan Mohamed Salah saat menghadapi PSG

Liverpool masih bertahan di Liga Champions musim ini. Tentu saja, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tim asuhan Arne Slot dihancurkan oleh Paris Saint-Germain pekan lalu, namun berhasil pulang dari Parc des Princes dengan kekalahan 2-0 yang diakui Jamie Carragher sebagai "hasil yang luar biasa" bagi tim tamu, mengingat perbedaan yang sangat mencolok dalam hal kekompakan dan kepercayaan diri antara kedua tim.

Harus diakui, masih ada perasaan bahwa Liverpool hanya mendapat penundaan hukuman di Paris. PSG tampaknya tidak akan bermain serembot itu lagi pada leg kedua hari Selasa nanti, dan bermain di Anfield pun tidak lagi menakutkan bagi pasukan Luis Enrique, mengingat keberhasilan mereka dalam adu penalti musim lalu di Merseyside.

Namun, segalanya belum sepenuhnya hilang bagi Liverpool. Kelemahan pertahanan tetap menjadi masalah serius, tetapi The Reds tak diragukan lagi memiliki bakat serangan yang mampu mengganggu juara Eropa saat ini. Klopp hanya perlu cukup berani untuk memanfaatkan sepenuhnya senjata yang dimilikinya jika Liverpool ingin melakukan comeback legendaris lainnya di hadapan para pendukung Kop...

    Pengakuan memalukan Slot

    Sejak saat itu, Slot dengan gigih membela taktik yang ia terapkan pada Rabu malam lalu, namun kenyataannya adalah Liverpool dihukum—dan dipermalukan—karena nyaris tak menunjukkan ambisi sama sekali di Paris; keputusannya untuk menurunkan formasi lima bek untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai pelatih kepala 18 bulan lalu pun berujung pada konsekuensi bencana yang sudah bisa diprediksi.

    Bahkan Virgil van Dijk tampak kebingungan saat tim tamu berjuang keras untuk menahan lini depan PSG yang sangat dinamis, yang terus-menerus membuat para pemain Liverpool kehilangan posisi.

    Dari sudut pandang serangan, Florian Wirtz menunjukkan sekilas apa yang bisa ia lakukan saat menguasai bola, tetapi masalahnya adalah The Reds hampir tidak bisa menguasai bola, apalagi mempertahankannya, karena Dominik Szoboszlai dan yang lainnya gagal memahami dengan tepat di mana mereka seharusnya bermain.

    Memang, Liverpool hanya melakukan 190 umpan (PSG 685), hanya memiliki sembilan sentuhan di kotak penalti lawan, dan tidak menciptakan satu pun 'peluang besar' sepanjang malam - konsekuensi tak terhindarkan dari penampilan menyedihkan yang menunjukkan kepasrahan dari Slot, yang, meskipun klaimnya pada Senin lalu, jelas-jelas menginstruksikan para pemainnya untuk bertahan dalam dan membuang waktu sebanyak mungkin saat situasi bola mati dalam upaya putus asa untuk menghindari kekalahan telak di ibu kota Prancis.

    Namun, sinisme dan sikap pengecut seperti itu tidak akan berhasil di Anfield. Para pendukung tidak akan menerimanya. Tapi Slot sendiri tahu bahwa ia telah menempatkan dirinya dalam posisi di mana ia tidak punya pilihan selain bertaruh semuanya - dan itu berarti, setidaknya, memainkan dua pemain yang menghabiskan seluruh leg pertama di bangku cadangan.

    Salah harus diturunkan sebagai starter

    Tentu saja ada alasan yang bisa dikemukakan untuk menepikan Mohamed Salah pada leg pertama. Pemain asal Mesir itu sama sekali belum tampil dalam performa terbaiknya musim ini dan tampak benar-benar kehilangan kepercayaan diri saat timnya dihancurkan di perempat final Piala FA oleh Manchester City akhir pekan lalu.

    Namun, jika beberapa bulan terakhir ini mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa mencoret Salah dari tim tidak akan menyelesaikan masalah apa pun; pada kenyataannya, hal itu justru menambah masalah, karena merampas salah satu ancaman serangan paling berbahaya dari The Reds.

    Terlepas dari semua kesulitan yang dialami Salah musim ini, ia tetap terlibat langsung dalam 20 gol di semua kompetisi dan berperan sangat penting dalam kemenangan gemilang 4-0 atas Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar.

    Faktanya, tidak ada opsi yang lebih baik di sayap kanan, dan meskipun hal itu mungkin lebih mencerminkan kelemahan rekrutmen Liverpool daripada keunggulan abadi Salah, pemain berusia 33 tahun itu juga memberikan pengingat tepat waktu tentang kemampuannya dalam mencetak gol melalui tendangan pertama yang indah melawan Fulham, yang langsung mengembalikan senyum di wajahnya menjelang apa yang, setidaknya untuk saat ini, merupakan pertandingan terpenting yang tersisa baginya sebagai pemain Liverpool.

    Terlepas dari masalah apa pun di antara mereka, Klopp harus memberikan kesempatan kepada Salah untuk menulis satu bab lagi yang gemilang dalam kisah yang sudah menjadi legenda.

    Mungkin saja Nuno Mendes yang luar biasa mampu mengimbangi permainan Salah, tetapi memilih pemain dengan jumlah gol terbanyak ketiga dalam sejarah Liverpool setidaknya akan membuat pelatih asal Portugal itu berpikir dua kali untuk terus menerus menyerang ke depan di setiap kesempatan - yang setidaknya akan mengurangi sebagian tekanan pada siapa pun yang diturunkan Slot sebagai bek kanan.

    Kecepatan Frimpong sangat penting

    Memilih antara Joe Gomez atau Jeremie Frimpong sebenarnya merupakan salah satu keputusan terbesar yang harus diambil Slot menjelang kedatangan PSG. Keduanya memang tampil sebagai starter pada leg pertama, tetapi salah satu dari mereka harus digeser, mengingat Liverpool dipastikan akan kembali menggunakan formasi empat bek untuk pertandingan yang wajib dimenangkan ini.

    Pilihan Slot akan memberi kita gambaran langsung tentang bagaimana ia bermaksud menghadapi pertandingan ini dan Gomez jelas akan menjadi pilihan yang lebih aman karena meskipun bek tengah serba bisa ini tidak menawarkan banyak hal dalam hal serangan (selain lemparan jauh), ia adalah bek yang sangat kompeten saat dalam kondisi bugar sepenuhnya.

    Namun, jika Gomez akan bermain, ia sebaiknya ditempatkan di posisi favoritnya bersama Van Dijk, menggantikan Ibrahima Konate yang performanya sangat tidak konsisten, yang beruntung tidak memberikan bukan satu, melainkan dua penalti di Paris.

    Frimpong mungkin rentan tertinggal posisi dan sering membuat frustrasi dengan umpan terakhirnya, tetapi dia mungkin pemain tercepat di skuad Liverpool yang relatif lambat, artinya dia memiliki kecepatan cukup untuk menghadapi Desire Doue sekaligus menjadi opsi serangan yang fantastis saat overlap untuk Salah yang mulai melambat.

    Keduanya sebenarnya belum banyak bermain bersama musim ini, terutama karena masalah cedera pemain asal Belanda itu, tetapi mereka bekerja sama dengan baik saat melawan Fulham - dan tidak ada pemain lain di lapangan yang menciptakan lebih banyak peluang daripada Frimpong (tiga).

    Kesimpulannya: Kecepatan Frimpong membuat kehadirannya mutlak diperlukan saat menghadapi tim yang dipenuhi pemain sayap berkecepatan tinggi.

    Pengalaman lebih penting daripada antusiasme?

    Karena Milos Kerkez tidak diturunkan selama pertandingan melawan Fulham, asumsi yang wajar adalah bahwa pemain asal Hongaria itu sedang diistirahatkan untuk laga leg kedua melawan PSG — dan itu masuk akal, mengingat ada keraguan mengenai kemampuannya untuk bermain tiga kali dalam waktu seminggu.

    Namun, akan ada godaan untuk tetap mempertahankan Andy Robertson sebagai bek kiri. Pemain asal Skotlandia yang akan hengkang itu tampak lebih seperti dirinya yang dulu saat melawan Fulham, melesat ke depan di setiap kesempatan serta bertahan dengan tekad yang gigih seperti biasanya.

    Selain itu, meskipun Robertson dikenal sebagai sosok yang temperamental, kemungkinan besar ia akan menghadapi pertandingan besar ini dengan kepala yang lebih dingin daripada Kerkez, yang terkadang tampak terlalu bersemangat untuk menonjolkan diri dalam pertandingan.

    Namun, yang mungkin lebih penting dari segalanya, Rio Ngumoha mungkin juga akan lebih diuntungkan dengan dukungan pemain berpengalaman seperti Robertson daripada Kerkez yang bersemangat namun tidak konsisten - dan memaksimalkan potensi remaja ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemikiran Slot saat ini.


    Liverpool membutuhkan Ngumoha

    Keinginan Slot untuk melindungi Ngumoha musim ini sangatlah bisa dimengerti. Semua orang sangat menyadari meningkatnya risiko kelelahan berlebihan dalam sepak bola modern, dan tak ada yang ingin melihat bakat istimewa seperti itu terbebani di usia yang masih sangat muda.

    Namun, sudah jelas sejak penampilannya yang memukau sebagai pemain pengganti di Nottingham Forest pada Februari lalu bahwa Liverpool membutuhkan Ngumoha. Dengan usia yang mulai membebani Salah, dan Luis Diaz yang sudah lama hengkang ke Bayern Munich, pemain berusia 17 tahun ini jelas merupakan pemain dengan kemampuan menggiring bola paling berbahaya di skuad Slot, seorang penyerang muda yang tak kenal takut dan selalu langsung mengincar lawan.

    "Dia memiliki kualitas istimewa yang jarang ditemui di sepak bola saat ini: menguasai situasi satu lawan satu," kata sang pelatih pada Sabtu. "Dan itulah tepatnya yang dia lakukan saat mencetak golnya, membebaskan bola dengan berputar-putar, lalu menendangnya masuk seperti gaya Mo Salah, menurut saya."

    Gol solo yang luar biasa itu juga memicu perbandingan dengan Raheem Sterling muda - terutama karena dia menggeser mantan pemain internasional Inggris itu sebagai pencetak gol termuda Liverpool di Premier League di Anfield - dan tampaknya telah menghilangkan keraguan manajernya untuk memainkannya melawan PSG.

    "Saya pikir dia siap," kata Slot. "Sekarang pertanyaannya, tentu saja: apakah dia bisa melakukannya lagi dua hari kemudian? Itu pertanyaan lain. Tapi apakah dia mampu bermain dan tampil di level itu? Ya, karena di awal musim dia adalah pemain muda yang sedang mendapatkan pengalaman bersama tim utama. Tapi sekarang dia adalah pemain yang bisa saya pilih untuk pertandingan apa pun. Jadi, termasuk yang pada Selasa."

    Tentu saja ada alternatif lain. Dengan Hugo Ekitike dipastikan kembali ke lini depan, Cody Gakpo, yang tampil cukup baik memimpin lini depan melawan Fulham, bisa kembali ke sayap kiri. Sayangnya, pemain internasional Belanda ini belum menunjukkan performa yang cukup memadai musim ini untuk membenarkan posisinya di starting line-up Slot untuk pertandingan sepenting ini.

    Faktanya, ada alasan yang lebih kuat untuk memindahkan Ekitike ke sayap kiri, di mana ia lebih nyaman, guna mengakomodasi masuknya Alexander Isak yang sudah pulih kembali di lini tengah.

    Faktor penentu hasil pertandingan

    Namun, Slot kemungkinan besar akan menyimpan Isak sebagai cadangan untuk babak kedua — yang sejujurnya merupakan langkah cerdas, mengingat waktu bermain sang pemain Swedia yang terbatas — dan menempatkan Wirtz di sisi kiri lini depan.

    Tentu saja ada manfaat dari pendekatan semacam itu. Liverpool tidak ingin membuat lini tengah mereka terbuka - yang bisa dibilang merupakan area terkuat PSG - jadi kita mungkin akan melihat Szoboszlai di posisi No. 10, tepat di depan Alexis Mac Allister dan Ryan Gravenberch di poros lini tengah.

    Meskipun demikian, meski The Reds tidak boleh bertindak gegabah, mereka harus berani — dan itu berarti menempatkan Wirtz di posisi terbaiknya, sekaligus membebaskan Ngumoha di sayap kiri.

    Dengan visi permainan yang luar biasa dan teknik yang luar biasa, Wirtz menghubungkan permainan seperti tidak ada yang lain di tim Slot, dan meskipun umpan tersebut jauh dari kata brilian, umpan yang akhirnya membuat Ngumoha memecah kebuntuan melawan Fulham setelah serangkaian gerakan step-over itu secara mencolok disajikan oleh pemain paling kreatif Liverpool.

    Kedua calon bintang ini perlu diberi waktu sebanyak mungkin untuk menimbulkan kerusakan maksimal melawan PSG, karena jika The Reds ingin mengalahkan juara Eropa, mereka harus menyerang dengan segala yang mereka miliki.

    Ini bukan waktunya untuk setengah-setengah—atau berlama-lama. Liverpool harus bermain all-out sejak peluit pertama, dan itu berarti mengorbankan sebagian kontrol yang disukai Slot demi mengadopsi sedikit kekacauan yang pernah diusung pendahulunya, Jurgen Klopp.

    Cara terbaik untuk menciptakan suasana kekacauan itu adalah dengan memasukkan Ngumoha ke dalam skema. Dia adalah kartu as Liverpool, sosok yang tak terduga dari sudut pandang PSG, seorang pemain yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan dan telah mengangkat sebagian negativitas di Anfield melalui penampilannya akhir pekan lalu.

    Seperti yang ditekankan Steve Nicol setelah kemenangan atas Fulham, di musim yang dipenuhi negativitas tanpa henti, The Reds telah putus asa "mencari hal-hal positif - dan Ngumoha adalah hal positif. Dia menakuti para bek". Harapannya adalah Slot tidak akan ragu untuk memainkannya sejak awal pada Selasa malam.

