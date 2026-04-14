Keinginan Slot untuk melindungi Ngumoha musim ini sangatlah bisa dimengerti. Semua orang sangat menyadari meningkatnya risiko kelelahan berlebihan dalam sepak bola modern, dan tak ada yang ingin melihat bakat istimewa seperti itu terbebani di usia yang masih sangat muda.

Namun, sudah jelas sejak penampilannya yang memukau sebagai pemain pengganti di Nottingham Forest pada Februari lalu bahwa Liverpool membutuhkan Ngumoha. Dengan usia yang mulai membebani Salah, dan Luis Diaz yang sudah lama hengkang ke Bayern Munich, pemain berusia 17 tahun ini jelas merupakan pemain dengan kemampuan menggiring bola paling berbahaya di skuad Slot, seorang penyerang muda yang tak kenal takut dan selalu langsung mengincar lawan.

"Dia memiliki kualitas istimewa yang jarang ditemui di sepak bola saat ini: menguasai situasi satu lawan satu," kata sang pelatih pada Sabtu. "Dan itulah tepatnya yang dia lakukan saat mencetak golnya, membebaskan bola dengan berputar-putar, lalu menendangnya masuk seperti gaya Mo Salah, menurut saya."

Gol solo yang luar biasa itu juga memicu perbandingan dengan Raheem Sterling muda - terutama karena dia menggeser mantan pemain internasional Inggris itu sebagai pencetak gol termuda Liverpool di Premier League di Anfield - dan tampaknya telah menghilangkan keraguan manajernya untuk memainkannya melawan PSG.

"Saya pikir dia siap," kata Slot. "Sekarang pertanyaannya, tentu saja: apakah dia bisa melakukannya lagi dua hari kemudian? Itu pertanyaan lain. Tapi apakah dia mampu bermain dan tampil di level itu? Ya, karena di awal musim dia adalah pemain muda yang sedang mendapatkan pengalaman bersama tim utama. Tapi sekarang dia adalah pemain yang bisa saya pilih untuk pertandingan apa pun. Jadi, termasuk yang pada Selasa."

Tentu saja ada alternatif lain. Dengan Hugo Ekitike dipastikan kembali ke lini depan, Cody Gakpo, yang tampil cukup baik memimpin lini depan melawan Fulham, bisa kembali ke sayap kiri. Sayangnya, pemain internasional Belanda ini belum menunjukkan performa yang cukup memadai musim ini untuk membenarkan posisinya di starting line-up Slot untuk pertandingan sepenting ini.

Faktanya, ada alasan yang lebih kuat untuk memindahkan Ekitike ke sayap kiri, di mana ia lebih nyaman, guna mengakomodasi masuknya Alexander Isak yang sudah pulih kembali di lini tengah.