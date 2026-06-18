"Saat mencari gol, kamu butuh Cristiano" - Roberto Martinez membela keputusannya untuk tetap memainkan Ronaldo dalam laga imbang Portugal melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia, meskipun CR7 hanya melakukan 25 sentuhan bola

Antusiasme mencapai puncaknya di Texas saat Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 132 hari. Namun, pencapaian bersejarah tersebut tak berbuah keajaiban di lapangan, karena bintang Al-Nassr itu kesulitan memberikan pengaruh pada jalannya pertandingan. Sementara Lionel Messi telah menetapkan standar dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair sehari sebelumnya, Ronaldo justru terpinggirkan dan terisolasi sepanjang sebagian besar pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo.

Statistik dari pertandingan tersebut menggambarkan gambaran yang sangat suram bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu. Opta melaporkan bahwa Ronaldo hanya mencatat 25 sentuhan bola selama 90 menit, angka terendahnya sepanjang karier dalam pertandingan turnamen besar di mana ia bermain penuh. Selain itu, kegagalan mencetak gol di Houston memperpanjang puasa golnya menjadi 10 pertandingan berturut-turut di turnamen internasional besar tanpa mencetak gol, sebuah rentetan yang mencakup 33 tembakan dan 11 upaya ke gawang.