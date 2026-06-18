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"Saat mencari gol, kamu butuh Cristiano" - Roberto Martinez membela keputusannya untuk tetap memainkan Ronaldo dalam laga imbang Portugal melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia, meskipun CR7 hanya melakukan 25 sentuhan bola
Ronaldo memecahkan rekor, namun gagal mencetak gol
Antusiasme mencapai puncaknya di Texas saat Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 132 hari. Namun, pencapaian bersejarah tersebut tak berbuah keajaiban di lapangan, karena bintang Al-Nassr itu kesulitan memberikan pengaruh pada jalannya pertandingan. Sementara Lionel Messi telah menetapkan standar dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair sehari sebelumnya, Ronaldo justru terpinggirkan dan terisolasi sepanjang sebagian besar pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo.
Statistik dari pertandingan tersebut menggambarkan gambaran yang sangat suram bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu. Opta melaporkan bahwa Ronaldo hanya mencatat 25 sentuhan bola selama 90 menit, angka terendahnya sepanjang karier dalam pertandingan turnamen besar di mana ia bermain penuh. Selain itu, kegagalan mencetak gol di Houston memperpanjang puasa golnya menjadi 10 pertandingan berturut-turut di turnamen internasional besar tanpa mencetak gol, sebuah rentetan yang mencakup 33 tembakan dan 11 upaya ke gawang.
- AFP
Martinez menjelaskan alasan di balik keputusan untuk mempertahankan CR7
Meskipun Portugal gagal mencetak gol penentu kemenangan melawan tim asal Afrika tersebut, Martinez memilih untuk tidak mengganti kaptennya. Mantan manajer Everton dan timnas Belgia itu menegaskan bahwa kehadiran Ronaldo saja sudah memberikan keunggulan taktis yang harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan setimnya.
"Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbaik di dunia sepak bola dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol," kata Martinez kepada wartawan setelah pertandingan. "Bagi kami di momen-momen seperti ini, pengalaman Cristiano di kotak penalti sangat penting. Cara dia menarik perhatian para bek itu penting, cara kami memanfaatkan ruang kosong itu penting. Dan setiap pemain memiliki tanggung jawab atau keunggulan masing-masing di lapangan. Dan jelas, ketika Anda membutuhkan gol, Anda harus memiliki Cristiano."
Penampilan yang tidak terkoordinasi karena Portugal kurang tajam di depan gawang
Seleccao mendominasi penguasaan bola dengan angka yang mengejutkan, yakni 75,4%, namun mereka justru menyelesaikan pertandingan dengan jumlah tembakan yang lebih sedikit daripada DR Kongo. Ini merupakan anomali bersejarah; belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1966 ada tim yang menguasai bola sedemikian tinggi dalam pertandingan Piala Dunia namun kalah dalam hal jumlah tembakan dari lawan mereka. João Neves sempat membawa tim favorit ini unggul lebih dulu, tetapi mereka gagal memanfaatkan momentum tersebut, hingga akhirnya membiarkan Yoane Wissa mencetak gol penyama kedudukan bersejarah melalui sundulan.
Martinez menegaskan bahwa kesalahan tidak semata-mata terletak pada ujung tombak serangannya, melainkan pada umpan-umpan yang diberikan oleh lini tengah dan pemain sayap. “Setiap pemain memiliki tanggung jawab atau kontribusi kualitasnya masing-masing di lapangan,” tambahnya.
- Getty Images
Tegangan semakin memuncak menjelang laga melawan Uzbekistan
Dengan nilai xG hanya 0,64 dibandingkan dengan 0,82 milik Kongo Demokratik, Portugal beruntung bisa pulang dari Houston dengan membawa satu poin. Hasil ini semakin memanaskan perdebatan mengenai apakah Ronaldo yang berusia 41 tahun masih menjadi sosok yang tepat untuk memimpin lini depan tim nasional yang dipenuhi talenta penyerang muda. Seiring berjalannya turnamen, sorotan terhadap loyalitas Martinez terhadap kapten veteran tersebut kemungkinan akan semakin meningkat, terutama dengan rival-rival di Grup K, Uzbekistan dan Kolombia, yang sudah menanti di belakang layar.