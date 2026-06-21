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Saat membicarakan Oliisi, Dembélé, Messi, dan Haaland... Mbappé menyampaikan sejumlah pesan menjelang laga melawan Irak

France vs Iraq
France
Iraq
World Cup
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
L. Messi
E. Haaland
Prancis
Irak
AS
Argentina
Norwegia

Posisi apa yang paling kamu sukai?.. Bintang Real Madrid menjawab

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis dan bintang Real Madrid, berpendapat bahwa tim-tim pemenang selalu menginspirasi orang lain, sambil menyoroti bahwa skuad Les Bleus kini bermain lebih menyerang dibandingkan pada Piala Dunia 2018 dan 2022.

Timnas Prancis sedang bersiap menghadapi Irak pada dini hari Selasa mendatang, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Mbappé tampil gemilang dalam pertandingan pertama melawan Senegal dan mencetak dua gol, sehingga membawa Les Bleus meraih kemenangan dengan skor 3-1.

  • Budaya Saat Ini

    Mbappé mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Irak: "Saat ini ada budaya yang mendominasi. Tim-tim pemenang selalu menjadi inspirasi bagi sepak bola modern. Tim pemenang selalu benar."

    Dia menambahkan, seperti dilansir jaringan "RMC sport" Prancis: "Sejak saya mulai bermain, kami diminta meniru Barcelona dan gaya penguasaan bola mereka, lalu Real Madrid, dan kini Paris Saint-Germain serta gaya tekanan baliknya. Mereka yang menang selalu menginspirasi yang lain."

    Ia melanjutkan: “Kami tetap pada pendekatan yang sama. Di lapangan, kami menjadi lebih menyerang dibandingkan pada tahun 2018 dan 2022.”

    Dia menambahkan: “Tim ini tetap stabil sejak pelatih (Didier Deschamps) mulai menjabat, dengan bergabungnya para pemain muda berbakat. Jalan di depan masih panjang, tetapi kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Piala Dunia adalah turnamen yang hasilnya tidak dapat diprediksi.”



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  • Posisi Favorit

    Mengenai posisi favoritnya, kapten Prancis itu menegaskan: "Saya tidak tahu. Saya merasa dalam kondisi yang baik saat ini, tapi saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan posisi saya."

    Dia menambahkan: “Saya merasa dalam kondisi baik secara mental dan fisik. Posisi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah gaya permainan kami. Kami harus menjadi tim yang mampu memaksakan gaya permainan kami. Saya merasa nyaman di ketiga posisi penyerang.”

    Mbappé bermain sebagai penyerang tengah dalam pertandingan melawan Senegal, namun ia pernah bermain di kedua sayap selama kariernya di klub.


  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisie yang Luar Biasa

    Mbappé melanjutkan pernyataannya: "Saya merasa seperti pemain yang mewakili negaranya di Piala Dunia, dan saya berupaya menorehkan sejarah bagi negara saya. Saya juga menikmati kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen seperti ini."

    Dia menambahkan: “Saya tahu bahwa saya memiliki bakat, tetapi saya tidak berpikir bahwa mencetak dua gol di pertandingan pertama sudah cukup untuk menunjukkan seluruh kemampuan saya di kancah internasional.”

    Mengenai kerja samanya dengan rekan setimnya, Michael Oliisi, ia menjelaskan: “Michael adalah pemain yang luar biasa. Semua orang mengagumi gayanya. Hubungan ini terjalin di antara kami berkat semua pemain penyerang.”

    Dia melanjutkan: “Kami memiliki banyak talenta, dan bisa jadi hari ini giliran pemain ini atau pemain itu yang bersinar. Michael adalah pemain hebat, dia mampu membuat perbedaan di setiap pertandingan.”

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hubungan dengan Dembélé

    Mengenai rekan setimnya, Ousmane Dembélé, bintang Real Madrid itu berkata: “Saya tidak tahu apakah Ousmane kurang menonjol. Saya menonton pertandingan itu dua kali; di babak pertama, dia adalah pemain penyerang terbaik di antara keempatnya.”

    Dia menambahkan: “Sedangkan di babak kedua, saya dan Michael yang menjadi penentu, tapi dia juga berperan penting. Ousmane sangat tenang; dia adalah pemenang Ballon d’Or, dan mendapat kepercayaan penuh dari tim serta staf pelatih.”

    Dia menambahkan: “Dia tahu betul bagaimana timnas Prancis bekerja. Kita tidak boleh lupa bahwa dia mengalami cedera di akhir musim. Dia akan pulih dan menjadi pemain yang menentukan bagi kami.”

    Dia melanjutkan: “Mungkin saya bisa memperbaiki interaksi langsung saya dengan Othman di lapangan. Ketika saya melihat keempat penyerang itu, saya tidak melihat ada pemain yang tidak selaras.”

    Dia melanjutkan: “Di babak pertama, kami melakukan banyak kesalahan teknis, dan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Kami tampil penuh semangat. Beberapa pemain sedang menjalani pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, jadi ada sedikit ketegangan.”



  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persaingan dengan Messi

    Mengenai pertandingan internasional ke-100-nya (melawan Irak), Mbappé mengatakan: "Saya selalu senang bermain untuk tim nasional; tidak ada yang lebih hebat dari tim nasional. Ini adalah angka bersejarah, terutama di Piala Dunia, tetapi hasilnya lah yang paling penting."

    Mengenai rekor Miroslav Klose dan Lionel Messi dalam mencetak gol di Piala Dunia (16 gol – rekor): “Saya tahu Leo akan mencetak gol, dia selalu mencetak gol. Sedangkan saya, saya masih tertinggal darinya.”

    Dia melanjutkan: “Saya tidak akan berada di sini saat berusia 40 tahun, kalian pasti sudah mengusir saya sebelum itu (tertawa). Saya tidak memikirkan masa depan yang jauh, saya ingin menikmati Piala Dunia ini.”

    Mbappé kini telah mencetak 14 gol di Piala Dunia, setelah mencetak dua gol melawan Senegal, namun Messi berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, menyamai rekor Klose, setelah mencetak hat-trick melawan Aljazair pada pertandingan pertama.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aku tidak memikirkan Haaland saat ini

    Mbappé melanjutkan konferensi persnya dengan mengatakan: "Messi adalah pemain terbaik, bersama Cristiano, itu sudah jelas. Saya hanya berusaha membantu tim saya memenangkan Piala Dunia sekali lagi. Sisanya hanyalah perbincangan di kalangan jurnalis."

    Ia menambahkan: “Saya tidak memikirkan Haaland saat ini; mungkin mereka yang memikirkan kami, tapi saya sedang memikirkan Irak.”

    Timnas Prancis akan memainkan pertandingan ketiganya di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Norwegia yang dipimpin oleh Erling Haaland, Jumat malam mendatang.

  • Pemisah air... dan bermain di Amerika

    Mbappé mengungkapkan pandangannya mengenai jeda minum di Piala Dunia 2026 dengan mengatakan: "Terkadang, jika tim saya sedang mendominasi, hal itu mengganggu keseimbangan."

    Dia melanjutkan: “Namun, jika cuacanya panas, saya senang. Para pemain tidak perlu ditanya pendapatnya, karena kami terus berubah. Semua orang mengeluh ketika ada peraturan baru. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya dalam jangka panjang.”

    Mengenai masa depannya setelah pensiun dari sepak bola, ia menjelaskan: “Saya tidak selalu berpikir untuk menjadi pelatih; saya hanyalah seorang pencinta permainan ini, saya suka memahami detail terkecil dan terus belajar.”

    Ia menambahkan: “Amerika Serikat memiliki budaya yang berbeda dari budaya kita. Saya selalu menyukai budaya ini, di mana ambisi tidak mengenal batas. Apakah saya akan mengunjunginya sebelum akhir karier saya? Mungkin, saya tidak tahu. David (Beckham, pemilik Inter Miami) sering membicarakan hal itu dengan saya (sambil tersenyum).”


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