Saat membicarakan Oliisi, Dembélé, Messi, dan Haaland... Mbappé menyampaikan sejumlah pesan menjelang laga melawan Irak

Mengenai rekan setimnya, Ousmane Dembélé, bintang Real Madrid itu berkata: “Saya tidak tahu apakah Ousmane kurang menonjol. Saya menonton pertandingan itu dua kali; di babak pertama, dia adalah pemain penyerang terbaik di antara keempatnya.”
Dia menambahkan: “Sedangkan di babak kedua, saya dan Michael yang menjadi penentu, tapi dia juga berperan penting. Ousmane sangat tenang; dia adalah pemenang Ballon d’Or, dan mendapat kepercayaan penuh dari tim serta staf pelatih.”
Dia menambahkan: “Dia tahu betul bagaimana timnas Prancis bekerja. Kita tidak boleh lupa bahwa dia mengalami cedera di akhir musim. Dia akan pulih dan menjadi pemain yang menentukan bagi kami.”
Dia melanjutkan: “Mungkin saya bisa memperbaiki interaksi langsung saya dengan Othman di lapangan. Ketika saya melihat keempat penyerang itu, saya tidak melihat ada pemain yang tidak selaras.”
Dia melanjutkan: “Di babak pertama, kami melakukan banyak kesalahan teknis, dan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Kami tampil penuh semangat. Beberapa pemain sedang menjalani pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, jadi ada sedikit ketegangan.”