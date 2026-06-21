Saat membicarakan Oliisi, Dembélé, Messi, dan Haaland... Mbappé menyampaikan sejumlah pesan menjelang laga melawan Irak

Mbappé mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Irak: "Saat ini ada budaya yang mendominasi. Tim-tim pemenang selalu menjadi inspirasi bagi sepak bola modern. Tim pemenang selalu benar."

Dia menambahkan, seperti dilansir jaringan "RMC sport" Prancis: "Sejak saya mulai bermain, kami diminta meniru Barcelona dan gaya penguasaan bola mereka, lalu Real Madrid, dan kini Paris Saint-Germain serta gaya tekanan baliknya. Mereka yang menang selalu menginspirasi yang lain."

Ia melanjutkan: “Kami tetap pada pendekatan yang sama. Di lapangan, kami menjadi lebih menyerang dibandingkan pada tahun 2018 dan 2022.”

Dia menambahkan: “Tim ini tetap stabil sejak pelatih (Didier Deschamps) mulai menjabat, dengan bergabungnya para pemain muda berbakat. Jalan di depan masih panjang, tetapi kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Piala Dunia adalah turnamen yang hasilnya tidak dapat diprediksi.”







