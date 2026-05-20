"Seandainya saya tahu sebelumnya, saya pasti langsung menandatanganinya," kata pemain serba bisa berusia 20 tahun itu kepada Sky. Bischof berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain rotasi penting di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Dalam 37 penampilan, ia bermain selama 1.654 menit dan mencetak tiga gol serta tiga assist. "Secara umum, saya sebenarnya sangat puas karena saya telah belajar banyak. Saya menjadi lebih serba bisa."
"Saat itu aku agak kehilangan kendali": Tom Bischof menceritakan momen spesialnya bersama FC Bayern
Di klub lamanya, TSG Hoffenheim, Bischof biasanya bermain sebagai gelandang tengah. Di Munich, Kompany lebih sering menempatkannya sebagai bek sayap karena persaingan yang ketat di posisi gelandang bertahan tengah yang diisi oleh Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Leon Goretzka.
"Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya sekarang bermain sebagai bek kiri atau kanan," kata Bischof. "Saya rasa, saya bisa sangat membantu tim dengan posisi itu. Awalnya saya sedikit kesulitan menerimanya. Terutama pada satu atau dua pertandingan pertama, lalu saya melakukan beberapa pembicaraan dengan Joshua Kimmich misalnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan mendapat kesempatan. Hal itu membuahkan hasil dan saya sangat senang bahwa sekarang saya juga bisa membantu di sisi kiri dan berkontribusi bagi tim."
Kimmich pun pernah pindah ke FC Bayern saat masih muda sebagai gelandang, namun awalnya ditempatkan sebagai bek sayap. Kini, ia menjadi wakil kapten dan menjadi andalan di lini tengah.
Tom Bischof tentang gol pertamanya untuk FC Bayern di Allianz Arena
Dengan penampilan pertamanya di Liga Champions, Bischof telah mewujudkan "mimpi masa kecilnya". "Saat itu, sangat penting bagi saya untuk mencetak satu gol lagi di kandang sendiri, untuk merasakan sensasi itu," katanya. Setelah mencetak dua gol dalam kemenangan tandang 3-2 melawan SC Freiburg pada awal April, Bischof mencetak gol pertamanya di Allianz Arena pada pertandingan terakhir musim ini saat mengalahkan 1. FC Köln 5-1. "Saya rasa itu terlihat jelas, saya sedikit kehilangan kendali. Tapi saya harus melepaskan semua emosi itu. Itu masih menjadi tujuan besar bagi saya."
Pada Sabtu ini, ia akan menghadapi VfB Stuttgart bersama FC Bayern di final DFB-Pokal. Sementara itu, belum jelas apakah ia akan masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia. "Dalam pikiran dan perasaan saya, saya telah melakukan segalanya untuk itu, termasuk mempersiapkan diri dengan baik," kata Bischof. "Akan menjadi mimpi jika bisa ikut serta." Pada hari Kamis pukul 13.00, Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann akan mengumumkan skuadnya secara resmi.