"Saat itu aku agak kehilangan kendali": Tom Bischof menceritakan momen spesialnya bersama FC Bayern

Di klub lamanya, TSG Hoffenheim, Bischof biasanya bermain sebagai gelandang tengah. Di Munich, Kompany lebih sering menempatkannya sebagai bek sayap karena persaingan yang ketat di posisi gelandang bertahan tengah yang diisi oleh Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Leon Goretzka.

"Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya sekarang bermain sebagai bek kiri atau kanan," kata Bischof. "Saya rasa, saya bisa sangat membantu tim dengan posisi itu. Awalnya saya sedikit kesulitan menerimanya. Terutama pada satu atau dua pertandingan pertama, lalu saya melakukan beberapa pembicaraan dengan Joshua Kimmich misalnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan mendapat kesempatan. Hal itu membuahkan hasil dan saya sangat senang bahwa sekarang saya juga bisa membantu di sisi kiri dan berkontribusi bagi tim."

Kimmich pun pernah pindah ke FC Bayern saat masih muda sebagai gelandang, namun awalnya ditempatkan sebagai bek sayap. Kini, ia menjadi wakil kapten dan menjadi andalan di lini tengah.