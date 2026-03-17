Keduanya adalah Dayot Upamecano dan Konrad Laimer, yang masing-masing terancam skorsing akibat kartu kuning yang telah mereka terima dalam kompetisi saat ini. Sementara bek tengah asal Prancis itu telah mengumpulkan dua kartu kuning, pemain asal Austria itu bahkan sudah mengumpulkan empat kartu kuning (skorsing berlaku jika mengumpulkan tiga atau lima kartu kuning).
"Saat ini memang pertimbangan yang masuk akal": Apakah dua bintang FC Bayern München sama sekali tidak akan diturunkan saat melawan Atalanta Bergamo?
Jika keduanya kembali mendapat kartu kuning saat melawan Atalanta dan FC Bayern pada saat yang sama memastikan lolos ke perempat final, mereka akan diskors dalam pertandingan melawan Manchester City atau Real Madrid.
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Bergamo, Kompany menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk tidak membiarkan hal itu terjadi: "Saat ini, itu memang pertimbangan yang logis," jawabnya saat ditanya apakah Upamecano dan Laimer akan lebih baik duduk di bangku cadangan untuk menghindari risiko.
Kompany: "Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya banyak pilihan"
"Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya banyak pilihan. Siapa yang tidak akan mempertimbangkannya? Begitulah adanya. Faktanya, jika mereka mendapat kartu kuning besok, mereka akan diskors pada pertandingan berikutnya. Namun, jika memang diperlukan, ya begitulah. Tidak ada pertimbangan khusus soal itu," kata pelatih juara Bundesliga Jerman tersebut.
Siapa yang bisa menggantikan Upamecano dan Laimer dalam tim, Kompany tidak menjelaskannya. Di lini pertahanan tengah, Min-Jae Kim telah berulang kali menjadi pengganti, pemain asal Korea Selatan itu bisa saja diturunkan bersama Jonathan Tah. Laimer terakhir kali diturunkan sebagai bek kiri, di posisi itu Tom Bischof kemungkinan besar akan menjadi alternatif pertama setelah cedera yang dialami Alphonso Davies.
Tim asal Munich ini memang sudah memiliki posisi yang sangat menguntungkan menjelang leg kedua. Seminggu yang lalu, tim asuhan Kompany berhasil mengalahkan tim Italia tersebut dengan skor telak 6-1, sehingga tersingkirnya mereka akan menjadi keajaiban kecil. Di perempat final, kemungkinan besar Real Madrid akan menanti, yang juga berhasil memenangkan leg pertama melawan ManCity dengan skor telak 3-0.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Rabu, 18 Maret 21.00 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)