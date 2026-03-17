"Saat ini memang pertimbangan yang masuk akal": Apakah dua bintang FC Bayern München sama sekali tidak akan diturunkan saat melawan Atalanta Bergamo?

"Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya banyak pilihan. Siapa yang tidak akan mempertimbangkannya? Begitulah adanya. Faktanya, jika mereka mendapat kartu kuning besok, mereka akan diskors pada pertandingan berikutnya. Namun, jika memang diperlukan, ya begitulah. Tidak ada pertimbangan khusus soal itu," kata pelatih juara Bundesliga Jerman tersebut.

Siapa yang bisa menggantikan Upamecano dan Laimer dalam tim, Kompany tidak menjelaskannya. Di lini pertahanan tengah, Min-Jae Kim telah berulang kali menjadi pengganti, pemain asal Korea Selatan itu bisa saja diturunkan bersama Jonathan Tah. Laimer terakhir kali diturunkan sebagai bek kiri, di posisi itu Tom Bischof kemungkinan besar akan menjadi alternatif pertama setelah cedera yang dialami Alphonso Davies.

Tim asal Munich ini memang sudah memiliki posisi yang sangat menguntungkan menjelang leg kedua. Seminggu yang lalu, tim asuhan Kompany berhasil mengalahkan tim Italia tersebut dengan skor telak 6-1, sehingga tersingkirnya mereka akan menjadi keajaiban kecil. Di perempat final, kemungkinan besar Real Madrid akan menanti, yang juga berhasil memenangkan leg pertama melawan ManCity dengan skor telak 3-0.