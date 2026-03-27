Saat ini ia terus mengumpulkan pemain-pemain pencetak gol satu demi satu: BVB dan Bayer Leverkusen tampaknya sangat tertarik pada pemain Brasil dari Liga Premier

Masalahnya: Vaco da Gama memiliki apa yang disebut hak penyesuaian (matching right) untuk Cuiabano, yang memungkinkan klub Brasil tersebut menyamai tawaran dari klub lain. Masa peminjaman Cuiabano masih berlaku hingga akhir tahun ini, dan klub Brasil tersebut juga telah mengamankan opsi pembelian senilai sepuluh juta euro. Di Nottingham, kontraknya berlaku hingga tahun 2029.

Pada pandangan pertama, BVB sebenarnya tidak membutuhkan pemain baru. Lagipula, Dortmund telah mengamankan jasa bek kiri Kaua Prates beberapa waktu lalu. Namun, rekan senegara Cuiabano ini baru berusia 17 tahun dan juga tidak didatangkan oleh pengganti Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, yang mungkin memiliki rencana lain. Surat kabar Bild baru-baru ini juga berspekulasi tentang kemungkinan hengkangnya Daniel Svensson, yang merupakan pemain inti tak tergantikan di sayap kiri di bawah asuhan pelatih Niko Kovac.

Sementara itu, di Leverkusen, kepergian Alejandro Grimaldo tampaknya akan terjadi, di mana masa depannya masih belum jelas meskipun Werkself telah menawarkan kontrak yang menggiurkan. Ia telah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain di negara asalnya, Spanyol. Kembalinya ia ke FC Barcelona tampaknya juga tidak dapat dikesampingkan.