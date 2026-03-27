Seperti dilaporkan surat kabar Brasil O Globo, kedua klub Bundesliga tersebut saat ini sedang menanyakan kabar terbaru mengenai Cuiabano. Bek kiri tersebut sebenarnya merupakan pemain klub Liga Premier Nottingham Forest, namun saat ini sedang dipinjamkan ke klub di negaranya.
Saat ini ia terus mengumpulkan pemain-pemain pencetak gol satu demi satu: BVB dan Bayer Leverkusen tampaknya sangat tertarik pada pemain Brasil dari Liga Premier
Di Nottingham, yang setahun setengah lalu membayar biaya transfer sebesar enam juta euro untuknya, pemain berusia 23 tahun ini belum pernah diturunkan dalam tim utama. Namun, hal itu disebabkan karena ia awalnya dipinjamkan kembali ke Botafogo dan sejak awal tahun ini bermain untuk Vasco da Gama di liga utama Brasil sebagai pemain pinjaman.
Cuiabano mencatatkan awal yang mengesankan bersama klub asal Rio de Janeiro tersebut. Dalam lima pertandingan pertamanya, ia menyumbang dua gol dan tiga assist – perlu dicatat, sebagai bek kiri. Selain BVB dan Leverkusen, klub-klub dari Serie A pun dilaporkan mulai meliriknya.
BVB dan Leverkusen mungkin membutuhkan
Masalahnya: Vaco da Gama memiliki apa yang disebut hak penyesuaian (matching right) untuk Cuiabano, yang memungkinkan klub Brasil tersebut menyamai tawaran dari klub lain. Masa peminjaman Cuiabano masih berlaku hingga akhir tahun ini, dan klub Brasil tersebut juga telah mengamankan opsi pembelian senilai sepuluh juta euro. Di Nottingham, kontraknya berlaku hingga tahun 2029.
Pada pandangan pertama, BVB sebenarnya tidak membutuhkan pemain baru. Lagipula, Dortmund telah mengamankan jasa bek kiri Kaua Prates beberapa waktu lalu. Namun, rekan senegara Cuiabano ini baru berusia 17 tahun dan juga tidak didatangkan oleh pengganti Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, yang mungkin memiliki rencana lain. Surat kabar Bild baru-baru ini juga berspekulasi tentang kemungkinan hengkangnya Daniel Svensson, yang merupakan pemain inti tak tergantikan di sayap kiri di bawah asuhan pelatih Niko Kovac.
Sementara itu, di Leverkusen, kepergian Alejandro Grimaldo tampaknya akan terjadi, di mana masa depannya masih belum jelas meskipun Werkself telah menawarkan kontrak yang menggiurkan. Ia telah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain di negara asalnya, Spanyol. Kembalinya ia ke FC Barcelona tampaknya juga tidak dapat dikesampingkan.
BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Pertandingan 4 April, pukul 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 April, pukul 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 April, pukul 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)