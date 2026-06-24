Gelandang bertahan berusia 25 tahun tersebut saat ini terikat kontrak dengan RCD Mallorca, mantan klub Demichelis. Kontrak pemain berkaki kiri yang bermain di Kepulauan Balearic ini masih berlaku hingga musim panas 2028.
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Saat ini ia sedang berlaga di Piala Dunia: Transfer impian pertama Martin Demichelis di RB Leipzig terungkap
Costa baru saja pindah dari UD Almería ke Mallorca setahun yang lalu, setelah menempuh pendidikan sepak bolanya di negara asalnya bersama klub tradisional Portugal, SC Braga. Pada musim kompetisi yang baru saja berakhir, pemain bertahan ini menjadi andalan utama bagi tim asal Semenanjung Iberia tersebut dan tampil dalam 36 pertandingan resmi. Dalam periode tersebut, ia mencetak tujuh gol serta memberikan dua assist.
Perkembangan performanya ini pun tidak luput dari perhatian tim nasional. Costa ikut serta bersama tim nasional Portugal ke Piala Dunia yang sedang berlangsung, namun hingga saat ini ia belum mendapatkan kesempatan bermain untuk tim tersebut.
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Demichelis ingin merombak lini tengah Leipzig
Demichelis, mantan bek tengah FC Bayern München, mengutamakan kehadiran fisik dan stabilitas dalam pembenahan skuad di lini tengah. Dalam sistem yang diterapkan pelatih baru ini, Costa dianggap sebagai solusi ideal di posisi gelandang bertahan untuk memberikan keseimbangan yang diperlukan antara tugas bertahan dan transisi serangan bagi tim Leipzig di lini tengah.
Mengingat sisa masa kontraknya, negosiasi mengenai ketentuan transfer untuk sang ahli strategi bertahan ini diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan besar pertama bagi manajemen yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Marcel Schäfer.
Demichelis telah bekerja sebagai pelatih selama sembilan tahun
Pada hari Senin, Leipzig mengumumkan kesepakatan dengan Demichelis. Pemain berusia 45 tahun itu, yang antara tahun 2003 dan 2011 telah tampil dalam 259 pertandingan resmi untuk Bayern sebagai pemain, baru saja memperpanjang kontraknya selama dua tahun bersama klub yang baru saja terdegradasi dari La Liga tersebut. Demichelis baru tiba di Inggris pada 1 Maret untuk menyelamatkan klub tersebut dari degradasi ke Segunda Division. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil; dalam dua belas pertandingan resmi yang dipimpinnya sebagai pelatih Mallorca, pelatih asal Argentina ini mencatatkan rata-rata 1,5 poin per pertandingan.
Demichelis memulai kariernya sebagai pelatih pada tahun 2017 di FC Malaga, klub terakhirnya sebagai pemain. Di sana, ia menjabat sebagai asisten pelatih kepala Michel dan Jose Gonzalez.
Setelah itu, ia kembali ke klub juara terbanyak di Jerman, mengambil alih tim U-19 dan kemudian tim cadangan. Pada Januari 2023, ia kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan klub legendaris River Plate di Buenos Aires.
Di akhir musim, Demichelis berhasil membawa klub tersebut meraih gelar juara dan dua gelar lainnya. Pada Agustus 2024, ia bergabung dengan CF Monterrey di Meksiko, di mana kariernya di sana berakhir pada Mei tahun lalu.