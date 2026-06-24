Saat ini ia sedang berlaga di Piala Dunia: Transfer impian pertama Martin Demichelis di RB Leipzig terungkap

Pada hari Senin, Leipzig mengumumkan kesepakatan dengan Demichelis. Pemain berusia 45 tahun itu, yang antara tahun 2003 dan 2011 telah tampil dalam 259 pertandingan resmi untuk Bayern sebagai pemain, baru saja memperpanjang kontraknya selama dua tahun bersama klub yang baru saja terdegradasi dari La Liga tersebut. Demichelis baru tiba di Inggris pada 1 Maret untuk menyelamatkan klub tersebut dari degradasi ke Segunda Division. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil; dalam dua belas pertandingan resmi yang dipimpinnya sebagai pelatih Mallorca, pelatih asal Argentina ini mencatatkan rata-rata 1,5 poin per pertandingan.

Demichelis memulai kariernya sebagai pelatih pada tahun 2017 di FC Malaga, klub terakhirnya sebagai pemain. Di sana, ia menjabat sebagai asisten pelatih kepala Michel dan Jose Gonzalez.

Setelah itu, ia kembali ke klub juara terbanyak di Jerman, mengambil alih tim U-19 dan kemudian tim cadangan. Pada Januari 2023, ia kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan klub legendaris River Plate di Buenos Aires.

Di akhir musim, Demichelis berhasil membawa klub tersebut meraih gelar juara dan dua gelar lainnya. Pada Agustus 2024, ia bergabung dengan CF Monterrey di Meksiko, di mana kariernya di sana berakhir pada Mei tahun lalu.