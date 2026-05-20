Saat ini dia menerima gaji yang sangat besar! Kabar mengejutkan soal pelatih di Eintracht Frankfurt kabarnya semakin mendekati kenyataan

Krösche dan Jaissle sudah saling mengenal sejak mereka berdua berkecimpung di lingkungan Red Bull. Krösche lama bekerja untuk RB Leipzig, sedangkan Jaissle pernah menjadi pelatih RB Salzburg. Krösche kabarnya sudah dua kali mencoba membujuk Jaissle untuk bergabung dengan Eintracht. Pertama pada musim panas 2023 setelah kepergian Oliver Glasner, dan kedua pada musim dingin musim yang baru saja berakhir.

Karena kesepakatan dengan Al-Ahli dan Jaissle tidak terwujud, Eintracht akhirnya mendatangkan Albert Riera sebagai pengganti Dino Toppmöller yang dipecat. Namun, penunjukan pelatih asal Spanyol yang tampaknya memiliki karakter sulit ini berubah menjadi kegagalan total. Riera berselisih dengan sebagian besar pemain dan media, dan harus mengundurkan diri setelah hanya meraih empat kemenangan dari 14 pertandingan.