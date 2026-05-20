Seperti dilaporkan Sport1, Matthias Jaissle tertarik untuk kembali ke liga lima besar di Eropa dan "sangat bisa membayangkan" pindah dari klub Arab Saudi Al-Ahli ke Eintracht. Direktur Olahraga Eintracht, Markus Krösche, juga merupakan "penggemar berat" Jaissle dan secara rutin berkomunikasi dengan pemain berusia 38 tahun tersebut.
Saat ini dia menerima gaji yang sangat besar! Kabar mengejutkan soal pelatih di Eintracht Frankfurt kabarnya semakin mendekati kenyataan
Krösche dan Jaissle sudah saling mengenal sejak mereka berdua berkecimpung di lingkungan Red Bull. Krösche lama bekerja untuk RB Leipzig, sedangkan Jaissle pernah menjadi pelatih RB Salzburg. Krösche kabarnya sudah dua kali mencoba membujuk Jaissle untuk bergabung dengan Eintracht. Pertama pada musim panas 2023 setelah kepergian Oliver Glasner, dan kedua pada musim dingin musim yang baru saja berakhir.
Karena kesepakatan dengan Al-Ahli dan Jaissle tidak terwujud, Eintracht akhirnya mendatangkan Albert Riera sebagai pengganti Dino Toppmöller yang dipecat. Namun, penunjukan pelatih asal Spanyol yang tampaknya memiliki karakter sulit ini berubah menjadi kegagalan total. Riera berselisih dengan sebagian besar pemain dan media, dan harus mengundurkan diri setelah hanya meraih empat kemenangan dari 14 pertandingan.
Eintracht Frankfurt mengalami bencana dengan Albert Riera - Krösche mengambil tanggung jawab
"Saya telah menempatkannya dalam situasi di mana ia hampir tidak memiliki peluang untuk sukses," kata Krösche dalam konferensi pers beberapa hari lalu saat penutupan musim. Perekrutan pelatih asal Spanyol itu adalah "keputusan salah saya. Kesalahan penilaian saya," katanya, dan dengan demikian ia juga bertanggung jawab atas kegagalan tim lolos ke kompetisi Eropa.
Saat merekrut Riera, manajer berpengalaman itu bertindak bertentangan dengan keyakinannya sendiri. "Prinsip terpenting yang saya abaikan: Jika Anda harus mengganti pelatih selama musim berlangsung, jangan rekrut pelatih yang tidak mengenal liga dan tidak memiliki pengalaman." Mengapa hal itu terjadi? "Saya memiliki perasaan dan keyakinan. Saya selalu bertindak berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu begitu kuat sehingga saya mengabaikan prinsip kehati-hatian."
Eintracht Frankfurt: Jaissle tampaknya bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar
Namun, kini situasinya benar-benar berbeda karena musim telah berakhir — apalagi Jaissle sudah mengenal Bundesliga, meskipun hanya sebagai pemain profesional TSG Hoffenheim. Meski demikian, menurut Sport1, ia memenuhi kriteria penting yang dicari Eintracht dalam pencarian pelatihnya: SGE sangat ingin merekrut pelatih yang fasih berbahasa Jerman, "yang dapat kembali menerapkan gaya sepak bola agresif dan membakar semangat penonton". Sebuah profil yang sepenuhnya dipenuhi oleh Jaissle.
Eintracht juga telah melakukan pendekatan awal kepada Jaissle, yang baru-baru ini memenangkan Liga Champions Asia untuk kedua kalinya bersama Al-Ahli dan masih terikat kontrak di sana hingga 2027. Jaissle sendiri bahkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan dari gaji fantastisnya saat ini sebesar 15 juta euro, jika ada klub Bundesliga yang ambisius atau klub Liga Premier yang mengetuk pintunya.
Eintracht Frankfurt tampaknya juga mempertimbangkan kembalinya Adi Hütter
Selain Jaissle, mantan pelatih Adi Hütter saat ini juga dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi pelatih yang kosong di klub asal Hessen tersebut. Hütter pun secara umum memenuhi profil yang dicari. Krösche menginginkan agar pelatih baru memiliki "gambaran yang jelas" tentang "bagaimana ia ingin memainkan sepak bola". Eintracht harus kembali menghadirkan "intensitas tertentu" dalam permainannya, "perpaduan antara sepak bola transisi dan penguasaan bola. Kita harus menguasai kedua aspek tersebut agar dapat secara rutin bersaing memperebutkan tempat di kompetisi internasional."
Berbeda dengan Jaissle, kembalinya Hütter setidaknya tidak akan memakan biaya transfer. Sejak mengundurkan diri dari AS Monaco pada Oktober tahun lalu, pelatih asal Austria ini tidak terikat dengan klub mana pun.
"Kami sedang dalam pembicaraan. Kami ingin segera menemukan solusi," kata Krösche baru-baru ini mengenai jadwal pencarian pelatih. Seperti dilaporkan Bild, tujuan jelas klub asal Hessen ini adalah menyelesaikan pencarian tersebut pada minggu depan.