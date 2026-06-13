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Saat dunia menahan napas... Bagaimana "Maradona dari Arab Saudi" nyaris merebut gelar "Gol Abad Ini"?

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Saudi Arabia vs Uruguay
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Momen bersejarah yang tak terlupakan di Piala Dunia

Dalam sejarah Piala Dunia, ada gol-gol yang hanya menjadi angka belaka dalam catatan turnamen, dan ada pula yang dikenang selama puluhan tahun karena telah mengubah pandangan dunia terhadap para pencetaknya.

Sementara pemain Argentina Diego Maradona mempertahankan gol legendarisnya ke gawang Inggris pada tahun 1986 dengan tempat khusus dalam ingatan para penggemar, ada gol lain yang terjadi hanya delapan tahun kemudian, yang membuat dunia tercengang melihat seorang pemain Saudi yang datang dari Asia.

Pemain itu adalah Saeed Al-Owairan, dan gol tersebut dicetak ke gawang Belgia selama Piala Dunia 1994, gol yang memberinya julukan "Maradona dari Arab" dan hampir mencuri sorotan dari salah satu momen sepak bola paling terkenal sepanjang sejarah.

  • FBL-US-WC1994-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Gol bersejarah

    Tim nasional Saudi Arabia mengikuti putaran final Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat dalam penampilan perdana mereka di ajang tersebut, di tengah ekspektasi yang tidak terlalu tinggi dari sebagian besar pengamat.

    Tim Hijau kalah dalam pertandingan pertamanya melawan Belanda dengan skor (1-2), sebelum harus meraih hasil positif melawan Belgia untuk mempertahankan harapan lolos.

    Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa menit kelima pertandingan tersebut akan menjadi salah satu momen terhebat di Piala Dunia.

    Pada menit kelima pertandingan antara Arab Saudi dan Belgia pada 29 Juni 1994, Saeed Al-Owairan mendapatkan bola di dalam setengah lapangan timnya.

    Tidak ada yang mengisyaratkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan tetap terukir dalam ingatan sepak bola selama puluhan tahun.

    Al-Owairan menerima bola di dekat lingkaran tengah, lalu berlari dengan kecepatan tinggi melewati para pemain Belgia satu per satu, sebelum menerobos ke area penalti di tengah upaya putus asa untuk menghentikannya.

    Selama perjalanan luar biasa yang menempuh jarak lebih dari 70 meter, bintang Saudi itu mengelabui beberapa bek, lalu dengan tenang memasukkan bola ke gawang Belgia dalam sebuah momen yang tampak seolah-olah diambil dari klip gol-gol terbaik dalam sejarah sepak bola.

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  • Ketika dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan

    Gol tersebut tidak hanya penting bagi warga Saudi, tetapi juga langsung menjadi perbincangan media internasional pada hari berikutnya.

    Surat kabar Eropa dan Amerika menyisihkan ruang yang luas untuk membahas penyerang Saudi yang saat itu masih asing bagi banyak orang, sementara perbandingan dengan gol legendaris Maradona melawan Inggris pun segera bermunculan.

    Kesamaannya sangat jelas dan membuat para penggemar terpesona; lari panjang dari tengah lapangan, dribel berturut-turut, kemampuan luar biasa dalam menguasai bola di bawah tekanan, lalu sentuhan terakhir yang berhasil menyelesaikan tugas.

    Dari sinilah lahir julukan "Maradona Arab", yang terus melekat pada Saeed Al-Owairan hingga hari ini.



  • WC94-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Lebih dari sekadar tujuan

    Nilai sebenarnya dari gol tersebut bukan hanya sekadar keindahan, karena berkat gol itu, tim nasional Arab Saudi berhasil meraih kemenangan bersejarah atas Belgia dengan skor 1-0, sehingga harapan mereka untuk lolos ke babak kedua tetap terjaga.

    Pada pertandingan berikutnya, tim hijau mengalahkan Maroko dengan skor (2-1), sehingga mengumpulkan enam poin dan memuncaki grupnya, mengungguli Belanda, Belgia, dan Maroko.

    Dengan demikian, tim nasional Saudi menjadi tim Arab-Asia pertama yang memuncaki grup di Piala Dunia, serta mencetak prestasi terbaik dalam sejarahnya dengan lolos ke babak 16 besar, sebuah prestasi yang belum terulang hingga saat ini.

  • Belgian defender Philippe Albert (4) tries to blocAFP

    Persaingan langsung dengan Maradona

    Seiring berjalannya waktu, gol Al-Owairan tak pernah terlupakan oleh dunia. Ketika Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengadakan jajak pendapat untuk memilih gol terindah dalam sejarah Piala Dunia pada tahun 2002, gol Saeed Al-Owairan masuk dalam daftar kandidat teratas.

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    Meskipun gol Maradona melawan Inggris memimpin dengan selisih yang besar, gol bintang Saudi itu tetap berada dalam daftar elit yang terus disebut-sebut ketika membicarakan gol-gol terindah di turnamen tersebut.

    Banyak lembaga olahraga internasional juga memilihnya sebagai salah satu gol individu terbaik yang pernah ada di putaran final Piala Dunia.

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