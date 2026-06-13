Saat dunia menahan napas... Bagaimana "Maradona dari Arab Saudi" nyaris merebut gelar "Gol Abad Ini"?

Dalam sejarah Piala Dunia, ada gol-gol yang hanya menjadi angka belaka dalam catatan turnamen, dan ada pula yang dikenang selama puluhan tahun karena telah mengubah pandangan dunia terhadap para pencetaknya.
Sementara pemain Argentina Diego Maradona mempertahankan gol legendarisnya ke gawang Inggris pada tahun 1986 dengan tempat khusus dalam ingatan para penggemar, ada gol lain yang terjadi hanya delapan tahun kemudian, yang membuat dunia tercengang melihat seorang pemain Saudi yang datang dari Asia.
Pemain itu adalah Saeed Al-Owairan, dan gol tersebut dicetak ke gawang Belgia selama Piala Dunia 1994, gol yang memberinya julukan "Maradona dari Arab" dan hampir mencuri sorotan dari salah satu momen sepak bola paling terkenal sepanjang sejarah.