Saat dunia menahan napas... Bagaimana "Maradona dari Arab Saudi" nyaris merebut gelar "Gol Abad Ini"?

Tim nasional Saudi Arabia mengikuti putaran final Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat dalam penampilan perdana mereka di ajang tersebut, di tengah ekspektasi yang tidak terlalu tinggi dari sebagian besar pengamat.

Tim Hijau kalah dalam pertandingan pertamanya melawan Belanda dengan skor (1-2), sebelum harus meraih hasil positif melawan Belgia untuk mempertahankan harapan lolos.

Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa menit kelima pertandingan tersebut akan menjadi salah satu momen terhebat di Piala Dunia.

Pada menit kelima pertandingan antara Arab Saudi dan Belgia pada 29 Juni 1994, Saeed Al-Owairan mendapatkan bola di dalam setengah lapangan timnya.

Tidak ada yang mengisyaratkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan tetap terukir dalam ingatan sepak bola selama puluhan tahun.

Al-Owairan menerima bola di dekat lingkaran tengah, lalu berlari dengan kecepatan tinggi melewati para pemain Belgia satu per satu, sebelum menerobos ke area penalti di tengah upaya putus asa untuk menghentikannya.

Selama perjalanan luar biasa yang menempuh jarak lebih dari 70 meter, bintang Saudi itu mengelabui beberapa bek, lalu dengan tenang memasukkan bola ke gawang Belgia dalam sebuah momen yang tampak seolah-olah diambil dari klip gol-gol terbaik dalam sejarah sepak bola.