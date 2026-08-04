Wrexham nyaris gagal finis di enam besar musim lalu, tetapi tahu bahwa delapan tempat menjadi bagian dari persaingan perburuan promosi pada musim ini. Reynolds dan Mac melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan Parkinson dan rekan-rekannya memiliki semua alat yang diperlukan.

Dua pemilik bersama papan atas itu telah menarik banyak perhatian di Wales, tetapi mereka selalu senang mengesampingkan ego Hollywood demi kepentingan bersama, dengan bahkan serial dokumenter 'Welcome to Wrexham' pun membuat mereka mengambil peran yang lebih kecil pada beberapa kesempatan saat tokoh-tokoh lain mengisi panggung utama.

Trundle mengatakan tentang mereka yang memegang kendali: "Jangan salah paham, dokumenter yang mereka buat itu, Anda bisa melihat di mana keahlian mereka berperan. Mereka terlibat langsung dalam banyak hal itu, tetapi bagi saya itulah yang membuat Wrexham dikenal di seluruh dunia. Anda menaruhnya di tempat yang akan ditonton orang, tetapi begitu mereka mulai menontonnya dan melihat kisah Wrexham serta cara mereka berbicara kepada para penggemar, itu luar biasa.

"Saya pikir jika Anda melihat mereka sebagai pemilik, mereka ada di pertandingan-pertandingan penting, mereka ada di sana ketika bisa datang. Saat mereka tidak ada di sana, Anda akan melihat betapa mereka masih menonton dari rumah dan tetap berinvestasi pada klub. Bagi saya, sebagai mantan pemain Wrexham juga, sangat menyenangkan melihatnya karena saya pernah berada di klub itu ketika saya melihat mereka harus melalui masa-masa sulit dan terdegradasi sampai keluar dari Football League. Bagi para penggemar sekarang untuk melihat posisi mereka saat ini, itu luar biasa dan para pemilik memainkan peran yang sangat besar dalam hal itu. Saya pikir, lebih dari siapa pun, para penggemar tidak akan pernah ingin kehilangan mereka."