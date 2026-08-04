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Ryan Reynolds & Rob Mac siap menggelontorkan lebih dari £10 juta? Prediksi transfer dari mantan bintang Wrexham saat para pemilik bersama Hollywood itu mengejar mimpi Premier League
Siapa pemain termahal sepanjang sejarah Wrexham dan berapa biayanya?
Wrexham mendekati angka tersebut pada musim panas 2025 ketika memboyong Nathan Broadhead dari Ipswich. Total paket dalam kesepakatan itu pada akhirnya bisa mencapai delapan digit. Bisa jadi jumlah sebesar itu berpindah tangan 12 bulan kemudian tanpa perlu memperhitungkan add-on dalam persamaan.
Setelah beberapa bursa transfer dengan pengeluaran besar, yang memungkinkan skuad kompetitif dibangun dan disempurnakan, kini kualitas lebih diprioritaskan daripada kuantitas di Racecourse Ground. Phil Parkinson memiliki pemain yang ia butuhkan, tetapi tambahan sedikit kualitas tentu akan selalu diterima dengan senang hati.
Sejauh ini Wrexham relatif tenang, dengan bek sayap berusia 23 tahun Danny Imray menjadi satu-satunya pemain yang telah disambut masuk. Banyak pengalihan perhatian ditemukan selama pramusim yang padat, yang mencakup pertemuan dengan Manchester United, Leeds, dan Liverpool saat mereka singgah di Finlandia dan Amerika Utara.
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Akankah Wrexham kembali memecahkan rekor transfer mereka?
Dengan musim baru yang kian mendekat, aktivitas transfer diperkirakan akan mulai meningkat dari titik ini. Saat ditanya apakah Wrexham akan sibuk, mantan bintang Red Dragons, Trundle, yang berbicara bekerja sama dengan livescore.com, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Mereka memang melakukan banyak bisnis bagus tahun lalu sehingga mereka punya skuad yang cukup bagus. Saya pikir mereka tetap akan berusaha mendatangkan pemain.
“Saya melihat ada beberapa orang yang dilepas, entah karena kontrak mereka telah habis dan hal-hal seperti itu. Mereka pasti akan berusaha menambah kualitas ekstra itu, tetapi saya pikir jika Anda melihat posisi Wrexham musim lalu, Anda tentu berharap mereka akan kembali ada di sekitar posisi itu ketika musim berakhir nanti.”
Saat ditanya apakah Reynolds dan Mac siap kembali menggelontorkan dana besar, dengan menyetujui kesepakatan senilai £10 juta jika diperlukan, Trundle menambahkan: “Saya pikir mereka siap. Jika Anda melihat para pemilik ini, semua yang mereka katakan akan mereka lakukan, mereka tepati. Sebagai suporter, itu enak didengar.
“Anda bisa melihat bahwa para pemilik mencintai klub ini. Bukan hanya klub, tetapi mereka juga ingin terlibat dengan Wrexham sebagai sebuah lokasi dengan membantu bisnis lokal dan membantu semua orang di sekitar sana juga. Senang melihatnya dan ini masa-masa yang menggairahkan. Jelas, tahun lalu itu adalah tahun pertama di sana, Anda berpikir seperti apa sekarang? Tim-tim sudah mengenal mereka, tim-tim akan tahu jauh lebih banyak tentang mereka, tetapi saya tetap berpikir bahwa Wrexham punya kualitas dalam skuad untuk bertahan di sekitar posisi play-off.”
Bintang dokumenter: Reynolds & Mac kesampingkan ego
Wrexham nyaris gagal finis di enam besar musim lalu, tetapi tahu bahwa delapan tempat menjadi bagian dari persaingan perburuan promosi pada musim ini. Reynolds dan Mac melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan Parkinson dan rekan-rekannya memiliki semua alat yang diperlukan.
Dua pemilik bersama papan atas itu telah menarik banyak perhatian di Wales, tetapi mereka selalu senang mengesampingkan ego Hollywood demi kepentingan bersama, dengan bahkan serial dokumenter 'Welcome to Wrexham' pun membuat mereka mengambil peran yang lebih kecil pada beberapa kesempatan saat tokoh-tokoh lain mengisi panggung utama.
Trundle mengatakan tentang mereka yang memegang kendali: "Jangan salah paham, dokumenter yang mereka buat itu, Anda bisa melihat di mana keahlian mereka berperan. Mereka terlibat langsung dalam banyak hal itu, tetapi bagi saya itulah yang membuat Wrexham dikenal di seluruh dunia. Anda menaruhnya di tempat yang akan ditonton orang, tetapi begitu mereka mulai menontonnya dan melihat kisah Wrexham serta cara mereka berbicara kepada para penggemar, itu luar biasa.
"Saya pikir jika Anda melihat mereka sebagai pemilik, mereka ada di pertandingan-pertandingan penting, mereka ada di sana ketika bisa datang. Saat mereka tidak ada di sana, Anda akan melihat betapa mereka masih menonton dari rumah dan tetap berinvestasi pada klub. Bagi saya, sebagai mantan pemain Wrexham juga, sangat menyenangkan melihatnya karena saya pernah berada di klub itu ketika saya melihat mereka harus melalui masa-masa sulit dan terdegradasi sampai keluar dari Football League. Bagi para penggemar sekarang untuk melihat posisi mereka saat ini, itu luar biasa dan para pemilik memainkan peran yang sangat besar dalam hal itu. Saya pikir, lebih dari siapa pun, para penggemar tidak akan pernah ingin kehilangan mereka."
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Jadwal Wrexham 2026-27: Pembuka musim Piala & Championship
Wrexham tengah bersiap untuk menghadapi Middlesbrough pada putaran pertama Carabao Cup, Jumat. Setelah itu, poin berharga di Championship akan diperebutkan saat mereka bertandang ke Cardiff untuk laga derby pembuka musim pada 17 Agustus.
Wajah-wajah baru mungkin sudah bergabung dengan skuad Parkinson pada saat itu, tetapi bursa transfer musim panas akan tetap dibuka hingga 1 September, yang berarti dana lebih banyak masih bisa digelontorkan sebelum akhir bulan.
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