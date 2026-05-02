Ryan Reynolds & Rob Mac memperingatkan akan adanya 'masalah besar' di Wrexham jika mereka gagal promosi ke Liga Premier
Taruhan finansial yang sangat besar terkait dengan upaya Wrexham untuk promosi
Upaya Wrexham untuk mewujudkan impian bermain di Liga Premier kini semakin penting seiring klub tersebut berlaga di Championship. Menurut pakar keuangan olahraga Dr Rob Wilson, perbedaan finansial antara sukses dan kegagalan dalam perebutan promosi bisa sangat besar bagi klub asal Wales Utara ini. Imbalan finansial sesungguhnya terletak pada promosi itu sendiri. Mencapai Liga Premier akan membuka potensi pendapatan senilai sekitar £120 juta, yang berarti kegagalan dalam meraih promosi dapat membuat klub kehilangan peluang finansial yang sangat berpengaruh.
Pakar keuangan menguraikan risiko yang dihadapi klub
Melalui OLBG, Wilson menjelaskan bahwa kegagalan lolos ke babak play-off saja sudah merupakan pukulan finansial yang signifikan. Pendapatan tambahan dari hari pertandingan serta peluang komersial yang terkait dengan pertandingan-pertandingan tersebut membuatnya sangat berharga bagi klub-klub Championship. Wilson menyoroti konsekuensi finansial langsung dari kegagalan dalam perebutan promosi.
"Jika sebuah klub gagal lolos ke babak play-off, itu berarti kerugian sebesar £15 juta pada pendapatan karena tiket dan pendapatan komersial yang ditawarkan dengan lolos ke pertandingan-pertandingan tambahan tersebut," jelas Profesor Wilson.
"Jika mereka gagal lolos ke babak play-off dan tidak promosi ke Liga Premier, maka kita berbicara tentang kehilangan peluang senilai £120 juta dan itu cukup signifikan. Hal itu terutama berlaku bagi Wrexham mengingat jumlah uang yang mereka keluarkan dan pengeluaran yang telah mereka lakukan dalam dua tahun terakhir. Mereka juga memiliki rencana untuk lapangan latihan baru dan perluasan stadion, sehingga situasinya menjadi sangat, sangat rumit."
Dia menambahkan: "Bagi Wrexham musim ini, yang sebenarnya kita bicarakan adalah peluang kerugian finansial jika mereka gagal lolos ke babak play-off untuk masuk ke Liga Premier," tutup Profesor Wilson. Kegagalan tersebut akan mengakibatkan kerugian pendapatan sebesar £120 juta ditambah semua kontrak pemain yang terkait di Championship, di mana mereka berharap bisa memastikan promosi tambahan tersebut. Kegagalan untuk memastikan promosi ke Liga Premier pada 2027, berdasarkan kebiasaan pengeluaran mereka saat ini, akan menghadirkan masalah yang sangat besar bagi Rob Mac dan Ryan Reynolds."
Strategi investasi bergantung pada menaiki piramida
Kenaikan Wrexham dalam piramida sepak bola Inggris didorong oleh investasi besar-besaran dari pemilik klub, Reynolds dan Rob Mac. Selain perekrutan pemain, klub ini juga berkomitmen pada proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk rencana pembangunan tempat latihan baru dan perluasan Racecourse Ground. Menurut Wilson, pendapatan di Championship kini bisa mendekati £50 juta, namun pengeluaran yang terus berlanjut membuat klub ini tetap bergantung pada dukungan eksternal hingga berhasil mencapai Liga Premier.
"Jika kita melihat omzet mereka, terakhir kali kita melihat laporan keuangannya, angka tersebut berada di sekitar £33 juta saat masih di League One," katanya. "Gaji mencapai lebih dari £20 juta. Hal itu menyebabkan kerugian sekitar £15 juta, naik dari £2,7 juta pada tahun sebelumnya. Jadi, Wrexham sudah menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang mereka peroleh sebagai klub, dan pengeluaran seperti itu mengharuskan mereka berada di level yang jauh lebih tinggi dalam piramida."
"Pendapatan rata-rata Wrexham di Championship, mengingat semua aktivitas tambahan yang mereka lakukan, kemungkinan akan mendekati £50 juta, tetapi mereka jelas juga telah mendatangkan pemain tambahan."
Upaya promosi menjadi semakin penting
Wrexham saat ini sedang berjuang untuk promosi ke Liga Premier melalui babak play-off dan akan menghadapi Middlesbrough pada hari Sabtu. Tim asuhan Phil Parkinson saat ini berada di peringkat keenam dan bersaing ketat dengan Hull City dan Derby County untuk memperebutkan satu-satunya tempat terakhir di babak play-off.