Ryan Reynolds & Rob Mac memperingatkan akan adanya 'masalah besar' di Wrexham jika mereka gagal promosi ke Liga Premier

Melalui OLBG, Wilson menjelaskan bahwa kegagalan lolos ke babak play-off saja sudah merupakan pukulan finansial yang signifikan. Pendapatan tambahan dari hari pertandingan serta peluang komersial yang terkait dengan pertandingan-pertandingan tersebut membuatnya sangat berharga bagi klub-klub Championship. Wilson menyoroti konsekuensi finansial langsung dari kegagalan dalam perebutan promosi.

"Jika sebuah klub gagal lolos ke babak play-off, itu berarti kerugian sebesar £15 juta pada pendapatan karena tiket dan pendapatan komersial yang ditawarkan dengan lolos ke pertandingan-pertandingan tambahan tersebut," jelas Profesor Wilson.

"Jika mereka gagal lolos ke babak play-off dan tidak promosi ke Liga Premier, maka kita berbicara tentang kehilangan peluang senilai £120 juta dan itu cukup signifikan. Hal itu terutama berlaku bagi Wrexham mengingat jumlah uang yang mereka keluarkan dan pengeluaran yang telah mereka lakukan dalam dua tahun terakhir. Mereka juga memiliki rencana untuk lapangan latihan baru dan perluasan stadion, sehingga situasinya menjadi sangat, sangat rumit."

Dia menambahkan: "Bagi Wrexham musim ini, yang sebenarnya kita bicarakan adalah peluang kerugian finansial jika mereka gagal lolos ke babak play-off untuk masuk ke Liga Premier," tutup Profesor Wilson. Kegagalan tersebut akan mengakibatkan kerugian pendapatan sebesar £120 juta ditambah semua kontrak pemain yang terkait di Championship, di mana mereka berharap bisa memastikan promosi tambahan tersebut. Kegagalan untuk memastikan promosi ke Liga Premier pada 2027, berdasarkan kebiasaan pengeluaran mereka saat ini, akan menghadirkan masalah yang sangat besar bagi Rob Mac dan Ryan Reynolds."