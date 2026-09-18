Getty/GOAL
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Ryan Reynolds & Rob Mac gagal mendapatkannya! ‘Ada sesuatu di sana’ dalam pembicaraan transfer Jamie Vardy ke Wrexham saat pemain baru Burnley itu didukung bermain bagus jauh melewati usia 40 tahun
Vardy bergabung dengan Watt di Burnley, bukan Reynolds & Mac
Pemenang gelar Premier League, Vardy, mendapati dirinya tanpa klub pada musim panas 2026 setelah memutuskan hubungan dengan Cremonese menyusul degradasi mereka dari Serie A. Ia hanya menikmati satu musim berkarier di Italia, jauh dari rumah.
Sejumlah tujuan untuk mantan pemain internasional Inggris itu sempat dispekulasikan, dengan pada satu tahap disebutkan bahwa ia bisa kembali ke Leicester dan membantu Leicester City membangun ulang setelah degradasi beruntun yang membuat mereka terpuruk di League One.
Faktor emosional dikesampingkan dalam hal itu, dengan Vardy siap bersabar dan menunggu tawaran yang tepat. Banyak yang melihatnya sebagai pilihan yang sempurna untuk ‘Welcome to Wrexham’ dan sepasang pemilik bersama dari Hollywood di Racecourse Ground.
Perpindahan seperti itu mungkin punya daya tarik tersendiri, tetapi Burnley, yang memiliki legenda NFL JJ Watt di antara para investornya, pada akhirnya menawarkan kontrak 12 bulan. Vardy kini akan berhadapan dengan Reynolds dan Mac di Championship.
- Getty/GOAL
Apakah Wrexham pernah masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Vardy?
Saat ditanya apakah obrolan soal Wrexham itu memang pernah punya dasar, mantan rekan setim Vardy di Leicester, Simpson, yang berbicara atas kerja sama dengan Free Bets, rumah dari situs taruhan terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir memang ada sesuatu. Ada beberapa hal yang memang ada. Saya sempat berbicara dengannya.
“Anda tahu apa yang saya inginkan? Saya tahu sekarang ini sudah terjadi, tetapi saya ingin melihat dia pergi ke Everton. Anda butuh striker, saat pertandingan tersisa 20 menit, masuk menggantikan [Thierno] Barry. Bagaimanapun, itu tidak terjadi. Itu hanya yang saya pikirkan.
“Dia masih bugar, dia masih tajam, dia masih akan memberi Anda gol. Tidak ada masalah dengan dirinya, berat badannya dan semacamnya. Saya harap dia mulai mendapat lebih banyak pertandingan dan mencetak gol karena itulah Jamie Vardy. Dia selalu punya cerita lain, bab lain.”
Vardy bermain hingga usia di atas 40 tahun seperti Ronaldo dan Ibrahimovic
Kontrak Vardy di Turf Moor akan membawanya melewati ulang tahun penting pada 11 Januari. Ia akan berusia 40 tahun pada saat itu dan bergabung dengan klub eksklusif para pemain, yang mencakup Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon, dan Zlatan Ibrahimovic, yang tetap berkompetisi di level tinggi setelah usia tersebut.
Saat ditanya apakah masih ada beberapa babak tersisa dalam dongeng Vardy, ketika ia merambah ke dunia YouTube dan streaming pertandingan Bundesliga, Simpson menambahkan: “Saya pikir dia masih punya lebih banyak lagi.
“Saya pikir semuanya akan bergantung pada bagaimana dia dikelola untuk jadwal Selasa dan Sabtu. Saya ingat ketika dia melakukan itu di Leicester, saat dia membawa mereka promosi. Dia mencetak lebih dari 20 gol. Dia menjaga dirinya dengan baik, tetapi dia perlu dikelola dengan tepat karena itu sulit dilakukan, terutama di Championship. Itu tergantung pada bagaimana manajer mengelolanya. Selama dia masih lapar, dan memang begitu, dia bisa bermain satu tahun lagi setelah ini.
“Dia juga memikirkan masa depan dan melakukan hal-hal kecilnya sendiri, yang memang tepat untuk dilakukan. Saya harap dia terus bermain karena hanya sedikit dari kami yang tersisa dari tim [juara Leicester] itu yang masih bermain.”
- Getty
Burnley & Wrexham memburu percikan di Championship pada 2026-27
Tidak pernah ada keraguan bahwa Vardy akan memberikan kurang dari 100 persen untuk tujuan apa pun. Sejauh ini ia baru sekali tampil selama 25 menit dari bangku cadangan untuk Burnley, dengan The Clarets menjalani awal musim yang sangat buruk dan mengejutkan, yang membuat mereka belum meraih kemenangan dan terpuruk di dasar klasemen Championship.
Wrexham juga mengalami masa sulit, dengan mengumpulkan tujuh poin dari jumlah pertandingan yang sama, dan kedua klub akan mencari inspirasi dari mana pun menjelang jeda internasional yang akan memberi kesempatan untuk menekan tombol reset secara kolektif.
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