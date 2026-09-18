Pemenang gelar Premier League, Vardy, mendapati dirinya tanpa klub pada musim panas 2026 setelah memutuskan hubungan dengan Cremonese menyusul degradasi mereka dari Serie A. Ia hanya menikmati satu musim berkarier di Italia, jauh dari rumah.

Sejumlah tujuan untuk mantan pemain internasional Inggris itu sempat dispekulasikan, dengan pada satu tahap disebutkan bahwa ia bisa kembali ke Leicester dan membantu Leicester City membangun ulang setelah degradasi beruntun yang membuat mereka terpuruk di League One.

Faktor emosional dikesampingkan dalam hal itu, dengan Vardy siap bersabar dan menunggu tawaran yang tepat. Banyak yang melihatnya sebagai pilihan yang sempurna untuk ‘Welcome to Wrexham’ dan sepasang pemilik bersama dari Hollywood di Racecourse Ground.

Perpindahan seperti itu mungkin punya daya tarik tersendiri, tetapi Burnley, yang memiliki legenda NFL JJ Watt di antara para investornya, pada akhirnya menawarkan kontrak 12 bulan. Vardy kini akan berhadapan dengan Reynolds dan Mac di Championship.