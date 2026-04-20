Ryan Giggs mendesak Man Utd untuk memberi kesempatan kedua kepada pemain yang didatangkan seharga £72 juta itu yang kurang beruntung & memberikan penilaiannya terhadap Michael Carrick
Carrick didukung untuk menduduki jabatan tetap
Carrick kembali ke Old Trafford pada Januari lalu setelah pemecatan Ruben Amorim dan sejak itu berhasil menstabilkan tim, termasuk baru-baru ini meraih kemenangan penting 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge untuk memperkuat harapan klub lolos ke Liga Champions. Dalam wawancara di acara"Rio Ferdinand Presents", Giggs memuji pengaruh yang diberikan mantan rekan setimnya itu terhadap gaya permainan skuad. "Saya pikir kepribadiannya yang kuat dan cara tenangnya dalam menangani semuanya," kata Giggs. "Cara kami bermain melawan Manchester City, itulah gaya United: umpan dan bergerak, umpan dan bergerak. Ketika bola sampai ke pemain yang bisa menggiring, Anda bisa menciptakan peluang, itulah saatnya Anda bisa mengambil risiko."
Memulihkan identitas United
Pemain asal Wales itu menyoroti bagaimana Carrick berhasil menerapkan filosofi serangan yang lebih tradisional tanpa memiliki keleluasaan untuk merekrut pemain baru selama bursa transfer musim dingin. Kemenangan beruntun atas Manchester City dan Arsenal telah mengembalikan rasa optimisme di kalangan pendukung setia United yang sempat memudar di awal musim ini. Giggs yakin persiapan penuh selama musim panas akan membawa peningkatan lebih lanjut di bawah kepemimpinan Carrick.
"Man United selalu mengutamakan agar tidak ada pemain yang lebih cepat dari bola, Anda melihatnya dalam formasi segitiga kecil pada pertandingan melawan City dan itu terjadi hanya setelah beberapa hari latihan," jelasnya. "Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan dengan pramusim dan mendapatkan pemain yang dia inginkan."
Kesempatan kedua bagi Hojlund
Di luar masalah kepelatihan, Giggs juga menyinggung masa depan para pemain yang saat ini dipinjamkan ke klub lain. Meskipun ia menyarankan agar Marcus Rashford dan Jadon Sancho mungkin lebih baik mencari klub baru secara permanen, ia mengambil sikap berbeda terkait Hojlund, pemain yang didatangkan seharga £72 juta dan kini mulai menemukan kembali performa terbaiknya di Napoli setelah dua musim yang sulit di Old Trafford.
"Dia harus mengambil keputusan besar terkait pemain seperti Marcus, Hojlund, Sancho, dan semua pemain ini," kata Giggs. Ketika ditanya apakah ia akan mempertahankan salah satu dari trio tersebut, ia menambahkan: "Mungkin Hojlund, mungkin. Saya pikir dia kurang beruntung karena dia adalah satu-satunya penyerang tengah di klub."
Persaingan untuk memperebutkan tempat di United
Giggs berpendapat bahwa Hojlund terbebani oleh ekspektasi yang tinggi dan kurangnya dukungan di lini serang. Ia menyarankan bahwa jika United memasangkannya dengan striker lain yang haus gol, seperti Benjamin Sesko, hal itu dapat memaksimalkan potensi pemain berusia 23 tahun tersebut melalui persaingan sehat di lapangan latihan.
"Semua orang mengharapkan dia datang dan tampil hebat. Saya pikir Sesko akan mendapat lebih banyak peluang dan mencetak lebih banyak gol," akui Giggs. "Tapi siapa tahu, jika Anda memiliki dua penyerang tengah muda dan ambisius di lini depan dan membiarkan mereka bersaing. Anda lihat di United, itu selalu menjadi kekuatan. Saya bilang latihan lebih berat daripada pertandingan; jika Anda punya bek tengah United di satu sisi yang mengawasi Sesko, itu akan menjadi persaingan yang ketat."